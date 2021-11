In de nacht stopt het hart van Bart (11) plots met kloppen. Zijn leven staat letterlijk stil. Zijn vader schrikt wakker en slaat alarm. Moeder reanimeert haar zoontje. Nu is de jonge voetballer één van de gezichten van de campagne om patiëntjes van het Sophia Kinderziekenhuis met een gerust hart te laten sporten.

Door een vreemd geluid schiet de vader van de elfjarige Bart in januari wakker. Hij kan het geluid niet thuisbrengen. Misschien is het een droom, denkt hij. Maar het voelt niet goed. Als zijn zoon niet reageert op roepen, loopt hij zijn kamer in en ziet dat er iets ergs aan de hand is.

"Hij roept mij: Kom gauw, kom gauw, bel 112", vertelt moeder Andrea van de Haterd over de nachtmerrie waarin het gezin uit Albrandswaard opeens terechtkomt. "Ik zie direct dat het niet oké is. Ik werk in de zorg, dus weet wat ik moet doen. Bart haalt geen adem meer. Hij heeft geen hartslag, reageert nergens meer op."

'Ik heb maar één kans', speelt steeds weer door het hoofd van Andrea. "Ik ga in de overlevingsmodus, maar het is écht een groot verschil of je tijdens je werk iemand moet reanimeren of je eigen zoon", vertelt ze geëmotioneerd als ze de minuten terughaalt waarin haar zoon tussen leven en dood zweeft. "De meldkamer helpt mij. Ze vertellen exact waar de ambulance is en dat ze er bijna zijn. Gelukkig heb ik Bart al bijgekregen als ze aankomen."

De hartstilstand komt uit het niets. Na de geboorte van de nu elfjarige scholier is al snel duidelijk dat hij een hartafwijking heeft. Maar de controles - eerst elk jaar, daarna elke twee jaar - brengen niets bijzonders aan het licht. Een operatie is niet nodig. Hij kan er 100 mee worden, is de boodschap. Totdat...

In het Sophia Kinderziekenhuis wordt het jochie binnenste buiten gekeerd. "Maar ze vinden geen oorzaak. Tot op heden weten we nog steeds niet zeker, wat er is gebeurd." Bart krijgt een kleine inwendige hartmonitor, die gekke afwijzingen in het hartritme doorgeeft. "Ook kunnen we zelf met een kleine afstandsbediening een hartfilmpje maken." Zeker in het begin doen ze dat regelmatig. "We zijn angstig." Bart zet ondertussen grote stappen. "De eerste dagen kan hij amper naar de wc lopen, maar in het ziekenhuis bloeit hij al weer op."

Bart worstelt ook. Opeens is de dood dichtbij geweest voor een jongetje dat op zijn leeftijd nog helemaal niet over zijn eigen dood zou moeten nadenken. Ook voor zijn veertienjarige zusje is het moeilijk. "Zijn hart is er opeens mee gestopt en we weten niet waarom. 'Door jou ben ik er nog' zegt hij vaak. Hij is bang om te slapen. Ligt nog steeds bij ons op de kamer, zodat we in de buurt zijn als er iets gebeurt." Maar hij krijgt ook steeds meer energie en durft meer. "We proberen onze angsten niet op hem over te dragen."

Vanaf het eerste moment is hij bij alle gesprekken met de artsen. En als zijn ouders twijfelen of hij weer naar VV Smitshoek kan, om te trainen met zijn geliefde voetbalteam, herinnert hij zijn ouders fijntjes aan wat de cardioloog zei. Dat hij weer alles mag doen, omdat de hartstilstand in rust is gebeurd.

"Allemaal leuk en aardig dat zo'n arts dat zegt, maar ik wil het zelf zien dat sporten en gymen weer kan", zegt Andrea, die om een conditietest vraagt. Er zijn geen afwijkingen te zien. Dus ja, hij mag weer voetballen. "We vonden altijd al dat je het leven moet vieren, maar nu helemaal. Elke dag dat het goed gaat, zijn we blij." Bij de voetbal gaat het stap voor stap. Eerst een balletje tikken, daarna een partijtje, een rondje om het veld en uiteindelijk ook een échte wedstrijd. Zijn moeder is altijd in de buurt. "Dat willen de trainers ook graag." Buitenspelen mag alleen vlakbij huis. Via gps weten zijn ouders exact waar hij is.

Een terugslag maakt het opnieuw spannend. Kort na elkaar krijgt Bart in juni drie epileptische aanvallen. Mogelijk was zo'n aanval ook de oorzaak van zijn hartstilstand in januari. Medicatie moet voorkomen dat het opnieuw gebeurt. Ook nu moet het vertrouwen eerst groeien.

Juist daarom zien Bart en zijn ouders het nut en de noodzaak van het So Fit & Fun Centrum in het Sophia Kinderziekenhuis. "Het is mooi als je de eerste stappen op een veilige plek kunt zetten. Dat er afleiding is als het tegenzit." Bij Feyenoord mag de jonge voetballer de aftrap geven voor een campagne om 1,4 miljoen euro binnen te halen voor het spel- en sportcentrum.

Marco Schnater, kinder- en longchirurg en voorzitter van het Kinderthoraxcentrum van het Sophia Kinderziekenhuis, weet hoe moeilijk het kan zijn om meer te bewegen voor patiëntjes met problemen aan het hart, de longen, luchtwegen, slokdarm en/of het middenrif. En voor hun ouders. "Ze zijn bang dat het niet kan. Dat het niet goed gaat", vertelt Schnater. Om hen te helpen moet er een speciale ruimte komen in het ziekenhuis. In het So Fit & Fun Centrum kan ieder kind op het eigen niveau een eerste stap zetten. De jonge patiënten die (weer) thuis zijn, maar ook patiënten die nog in het Sophia liggen.

"Het idee dat ze in een leuke omgeving een betere conditie krijgen. Onder begeleiding van de fysiotherapeut of sportarts bijvoorbeeld." Ook kunnen zij in nieuwe centrum spelenderwijs testjes te doen, van looptest tot blaastest. "Denk aan de inzet van Virtual Reality of gaming." De Stichting Vrienden van het Sophia start een campagne om 1,4 miljoen euro op te halen. Vanaf donderdag is de speciale Sophia Hartveter, waarin het hartritme als symbool terugkomt, voor 6,95 euro te koop bij de Decathlon, Daka, Van den Assem Schoenen en online via www.hartvoorsophia.nl. Zondag is de speciale Sophia wedstrijd van Feyenoord.