Bij elke hartslag maakt een man duizend nieuwe spermacellen aan. Maar wat als de bevruchting niet lukt? Twee mannen over de behandelingen die zij probeerden.

Is een eicel oud, zijn er te weinig, willen ze niet rijpen of springen: dan wordt een vrouw niet zwanger. Maar sperma? Dat kun je bewerken, de juiste richting op sturen in een lab, het kan rechtstreeks uit de balzak worden geoogst en bovendien is er eindeloos veel van beschikbaar. Onvruchtbaarheid is vaak een vrouwenprobleem, maar de klap van kinderloosheid wordt door beiden gevoeld.

Uitgestelde rouw is het, zegt Joost Kadijk (51) uit Rotterdam, want mannen richten zich eerst op hun vrouw en de zware behandelingen die zij moet ondergaan. "Ik sta als man aan de zijlijn", zegt Kadijk, die zelf ongewild kinderloos is en lotgenotengroepen begeleidt. Gisteren verscheen zijn boek Een praktische gids voor kinderloze vaders. Daarin beschrijft hij de periode waarin hij en zijn vrouw hun kinderwens probeerden te verwezenlijken en hoe hij met lotgenoten om leert gaan met kinderloosheid.

"Het enige wat wij doen is, zoals we voor de grap zeggen, de rukbunker induiken, maar verder vooral je vrouw steunen. De vraag 'wat vind ik er eigenlijk van?' is lang niet aan de orde, omdat je je - logisch - zo stort op je partner." Na drie mislukte ivf-pogingen stoppen ze met proberen. De trajecten zijn loodzwaar, zegt hij; voor vrouwen fysiek en voor beiden mentaal. Ze leidden bij veel mannen tot psychische klachten, een burn-out en zelfs PTSS, ziet hij als begeleider van lotgenotengroepen.

ivf, ICSI en TESE

Als zwanger worden niet lukt, wordt er spermaonderzoek gedaan, zegt Monique Mochtar, gynaecoloog en specialist op het gebied van voortplanting aan het Amsterdam UMC. Als er een concentratie van meer dan drie miljoen zaadcellen per milliliter wordt gevonden, kan een vrouw daar zwanger van worden. Is dat onder de drie miljoen, dan is het te weinig om op een natuurlijke manier bij het ei te komen. Mochtar: "Bij vruchtbaarheidsbehandelingen brengen we de goed bewegende zaadcellen dan zo dicht mogelijk bij het ei in een schaaltje bij elkaar, zodat daar de bevruchting kan plaatsvinden, ivf dus. Of door ICSI, waarbij de zaadcel in de eicel wordt geprikt. Het werk moet vanaf dat punt worden gedaan door de eicel."

Als er in het ejaculaat van de man géén levende zaadcellen worden aangetroffen, is er de TESE: testiculaire sperma-extractie. "Bij deze ingreep wordt het scrotum opengesneden en uit de bal worden zaadbuisjes gehaald, waar vaak nog wel levende zaadcellen in te vinden zijn. Die zaadcellen worden geïsoleerd en gebruikt voor ICSI-behandelingen."

Een verloren broer

Deze behandeling wordt sinds 2005 op kleine schaal toegepast, en nu kunnen paren in vijf klinieken terecht. In 50 procent van de gevallen worden alsnog levende zaadcellen in de bal gevonden, die niet te vinden waren in het ejaculaat. Als de TESE erop zit, zegt Mochtar, moet de vrouw zwanger gaan worden. Dat lukt niet altijd. De optie donorsperma komt dan op tafel.

Jeroen Smal (37) uit Den Bosch ondergaat na een tijdlang proberen de TESE-operatie. Er wordt niets levends gevonden, wat betekent dat hij volledig onvruchtbaar is. Het blijft speculeren naar de oorzaak. Een gendefect, waarschijnlijk, in de baarmoeder is een celletje omgewisseld. Een enorme klap, zegt Smal. Die moesten ze eerst verwerken voordat ze verder gingen met een zaaddonor. "De donor die we vonden in een buitenlandse zaadbank leek een verloren broer. Lang, net als ik, en dezelfde kleur ogen, want daar hadden we op gefilterd. Hij heeft ook nog dezelfde hobby's en bijna dezelfde opleiding gedaan."

Jeroen Smal. Jeroen Smal. Foto: Koen Verheijden

De eerste poging met het donorzaad is meteen succesvol. Helaas is de zwangerschap kort; het werd een miskraam, nu zo'n twee maanden geleden. De afspraak, vertelt Smal, is dat zijn vrouw bepaalt wanneer het genoeg is, wanneer ze stoppen, en of ze doorgaan. Zij neemt de eindbeslissing. "Ik sta al aan de zijlijn, en omdat het mijn zaad niet is sta ik er nog verder vanaf."

Er ligt nogal wat op het bordje van een man met vruchtbaarheidsproblemen, vindt Kadijk. "Je ziet je partner lijden. Er is schaamte over het niet kunnen voortbrengen van nakomelingen. Aan je vader moeten vertellen dat hij geen opa wordt. Op een mannenweekend schreeuw je niet van de daken dat het jou niet lukt, terwijl sommige mannen wel roepen dat ze gelijk raak hebben geschoten."

"Er kan best meer gevoeligheid en openheid over het onderwerp komen. Je doet jezelf tekort door het op te kroppen. Het is jouw schuld niet als je zaad niet perfect is, als je een zaadbal bent verloren of als het gewoon niet lukt. We gunnen iedereen hun kinderen, maar willen dat ons verdriet ook onderwerp van gesprek mag zijn. Dat er ruimte is om te zeggen: ik kom liever niet op kraambezoek want dat is nu nog te pijnlijk. Dat er, in het begin, soms jaloezie is en dat we tijd nodig hebben om te rouwen."

Niet jouw schuld

In de spreekkamer van Mochtar hoort ze mannen vooral zeggen: 'Oké, en nu?' "Soms is er geen hoop op genetisch eigen kinderen. In andere landen blijven ze soms veel te lang doorgaan, bij wijze van spreken wordt de hele balzak weggehaald in de hoop toch een zaadje te vinden. Ik zag vrouwen huilend op de grond in elkaar zakken omdat er weer niets gevonden werd. In Nederland doen we maximaal een of twee biopten en helpen we stellen bij de verwerking en acceptatie van een kinderloos bestaan, of de acceptatie van een niet-genetisch kind met behulp van donorsperma."

Smal, die met de keuze voor een donor ineens weer aan het begin staat van het fertiliteitstraject, denkt nog niet aan hoe een kinderloos leven zal zijn. "Dat ik deze kant op zou gaan van niet-biologisch vaderschap had ik nooit gedacht. Dat was een berg die als je aan de voet staat ineens minder hoog lijkt. Zo sterk is onze kinderwens dus blijkbaar."