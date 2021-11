'Het enige wat we willen, zijn antwoorden. Wat is er gebeurd met Antonin?' De familie van een Waalse student blijft met veel vragen achter nadat hij zaterdag overleed na een studentendoop. Antonin Deneffe (19) deed er samen met 300 andere studenten aan mee, maar de in ochtend werd hij dood aangetroffen. Vandaag vindt een autopsie plaats.

Zondagochtend iets na 11 uur in Winenne, deelgemeente van Beauraing in de provincie Namen. Tristan Deneffe (23) staat op het punt om te vertrekken. Zijn vader heeft gebeld. Of hij iets gehoord heeft van zijn broer Antonin? Vader had van zijn vrienden vernomen dat er iets gebeurd was op de studentendoop. Tristan wil naar Namen rijden, waar Antonin studeert. Maar hij krijgt de kans niet om te vertrekken. Plots staan er agenten in de tuin, hun blik zegt genoeg. Antonin is dood. "Ik wilde het eerst niet geloven. Ik kón het niet geloven. Ik was plots mijn kleine broertje kwijt", zegt Tristan.

In het stro

Een twaalftal uur eerder, op een boerderij in het dorpje Sart-Custinne (Gedinne). Een stal is gevuld met stro en lange rijen tafels en stoelen. Zowat 300 studenten van verschillende studentenclubs, verbonden aan zes hogescholen in de provincie Namen, worden er gedoopt. Er zijn zes dooprituelen, waarbij de studenten onder meer dierenvoeding moeten eten en in een bad vol dierenbloed gaan liggen. Eén van hen is Antonin, student aan de Hénallux-hogeschool, campus IESN, en lid van studentenclub 'Cercle IESN'.

Tijdens de doop drinken de studenten geen alcohol, maar eens de activiteiten achter de rug zijn, vloeit de drank rijkelijk. Volgens getuigen heeft ook Antonin gedronken. De 300 studenten blijven ook slapen in de stal. Niet op bedden, maar in het stro. Ook Antonin, een kerngezonde jongen in de fleur van zijn leven. "Maar hij werd niet meer wakker", zegt Vincent Macq, de procureur des Konings van Namen. "Zijn vrienden hebben dat de ochtend na de doop ontdekt. Er waren studenten verpleegkunde aanwezig. Zij hebben geprobeerd om hem te reanimeren in afwachting van de hulpverleners, maar die konden alleen zijn overlijden vaststellen."



"Het lichaam vertoont geen uiterlijke tekenen van geweld", aldus de procureur. "Er zijn stalen afgenomen en dinsdagavond (vanavond, red.) zal een autopsie plaatsvinden. In dit stadium zien we geen mogelijke link tussen de organisatie van de avond en het overlijden."

Verschillende verhalen

De ouders van Antonin waren op reis in de Franse Loirestreek toen hun telefoon rinkelde. "Ik moest mijn ouders bellen en het hen vertellen", zegt Tristan. "Ik wist dat dat ene telefoontje hun leven zou kapotmaken. Ze zijn in de hel beland. Na dat telefoontje moest ik de straat oversteken, naar onze grootouders... Het was vreselijk."



Bij de familie van Antonin heerst vooral woede en ongeloof. "Ik ben enorm kwaad op sommige mensen daar, omdat ze mensen in gevaar niet hebben geholpen. De rampzalige manier waarop risico's genomen worden (de extreme opdrachten tijdens de doop, red.), die aanpak heeft ervoor gezorgd dat mijn broertje stierf."



"Ik heb al verschillende verhalen gehoord: dat hij onderkoeld was of gevallen is. Maar op dit moment weten we nog altijd niks. We kunnen enkel wachten op de autopsie, die pas vanavond zal plaatsvinden. Dat is toch een schande, dat we zo lang moeten wachten? Het enige wat we nu nodig hebben, zijn antwoorden. Ik wil weten of er iemand anders bij betrokken is. Als dat zo is, moeten ze ervoor boeten. Zo niet, dan ben ik van plan actie te ondernemen om dit soort tragische gebeurtenissen te voorkomen. Hoe? Dat weet ik nog niet, maar er moet een kader of reglement komen voor zulke dopen. Er zijn al te veel ongelukken gebeurd."

Tristan en Antonin. Tristan en Antonin. Foto: RV

Zorgeloos

Al beseft Tristan dat dat Antonin niet zal terugbrengen. Hij was de jongste van drie broers, een jongeman die alles uit zijn leven wou halen. "Van ons drieën genoot hij het meest van het leven. Antonin had nooit zorgen", zegt Tristan. "We zeiden vaak lachend dat hij nooit zou sterven aan een hartaanval van de stress. Antonin had geen vijanden en was geliefd bij iedereen. Hij leefde een kort maar vol en intens leven. Een prachtig leven - en dat is het enige wat ons troost geeft, wij zijn er zeker van dat hij zonder spijt is heengegaan."



Antonin Deneffe zat in zijn eerste jaar Industriële Wetenschappen-Elektromechanica, een richting die hij koos om misschien later - net als Tristan - in het familiebedrijf te gaan werken. "Ik werk als chauffeur voor onze busmaatschappij 'Les autocars Toussaint', die momenteel geleid wordt door mijn vader. We vieren dit jaar ons 100-jarig bestaan. Antonin had het later waarschijnlijk willen overnemen."

Altijd feesten

"Wat ik me het meest zal herinneren van mijn broer is zijn levenslust", zegt Tristan. "Hij greep elke gelegenheid aan om zich te vermaken. Hij zei altijd dat je van elk moment moest genieten. Als ik iets van zijn dood kan leren, dan is het dat: geniet ervan terwijl je nog kan."



Wanneer de begrafenis van Antonin zal plaatsvinden, is nog niet duidelijk. Vandaag wordt een autopsie uitgevoerd, er is intussen ook een toxicologisch onderzoek gebeurd. Tot de resultaten hiervan bekend zijn, wil de procureur des Konings geen uitspraken doen over de mogelijke doodsoorzaak.