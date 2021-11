Het pensioenbewustzijn bij vrouwen is vaak veel te laag. Dat kan grote financiële gevolgen hebben. Corien Wortmann, bestuursvoorzitter van het ABP, gaat vrouwen nu zelf wakker schudden.

Uit een onderzoek dat pensioenfonds ABP hield onder de eigen deelnemers, komt naar voren dat veel vrouwen niet bezig zijn met hun pensioen. En dat geldt voor de hele beroepsbevolking, zegt ABP-bestuursvoorzitter Corien Wortmann-Kool. "De deelnemers van het ABP zijn een doorsnee van de werkende bevolking."

Wat is het probleem?

"Er zit een probleem bij vrouwen. Zo'n 70 procent van hen werkt parttime, vaak al vanaf jongere leeftijd. Zeker als er kinderen komen, gaan vrouwen minder werken. Bij mannen gaat dan maar 16 procent minder werken. En vrouwen hebben gemiddeld een lager salaris. Dat zorgt voor minder pensioenopbouw. In de praktijk zien we dat pensioenen van vrouwen tot wel 50 procent lager zijn dan die van mannen. Dat scheelt tot wel 10.000 euro bruto per jaar, dus ruim 800 euro per maand. Dat is ruim twee ton in totaal."

Korter werken is toch hun eigen keuze?

"Waar het om gaat is dat vrouwen zich vaak niet bewust zijn van de consequenties voor hun pensioen bij dit soort keuzes. Dat geldt ook voor grote gebeurtenissen als bijvoorbeeld een scheiding, arbeidsongeschiktheid of het overlijden van de partner. Dat kan grote financiële gevolgen hebben voor het pensioen. Wat we zien is dat vrouwen daardoor financieel veel slechter af zijn. Dat maakt ze weer minder financieel onafhankelijk."

Moeten ze dan maar niet gaan scheiden?

"Nee, mensen moeten hun eigen keuzes maken. Maar vrouwen moeten zich meer bewust worden van de consequenties van keuzes. Zoals minder werken. Het kan ook gaan om de aankoop van een huis. Wat betekent dat als je later gaat scheiden of arbeidsongeschikt wordt? Keuzes nu kunnen later consequenties hebben en daarvan zijn vrouwen zich vaak niet bewust. Als je alleen komt te staan, kan je levensstandaard enorm omlaaggaan zonder dat je je daarvan bewust was. Dan had je graag wat meer gespaard bijvoorbeeld."

Wat moet er gebeuren?

"Het financieel bewustzijn van vrouwen moet verbeteren. Uit eerdere onderzoeken bleek dat vrouwen financiële zaken nog vaak aan de man overlaten. Uit het nieuwe onderzoek blijkt dat vrouwen zich wel willen verdiepen in hun financiële situatie, maar de helft vertoont uitstelgedrag of weet niet waar te beginnen."

Hoe krik je het bewustzijn op?

"We starten vandaag met een campagne om dat financieel bewustzijn te verhogen. Met filmpjes op sociale media en we schakelen de vrouwenbladen in. Een ander onderdeel is de wake-upcall. Ik ga een vrouw bellen om haar wakker te schudden. We wijzen vrouwen op de website Realitycheck.nl. Daar hebben we een laagdrempelige onlinetraining staan. In vijftien minuten krijg je inzicht in je financiële situatie. Dan wordt duidelijk hoe je ervoor staat en wat je kunt doen. Inmiddels hebben al 22.000 vrouwen die onlinetraining gedaan. En 70 procent van hen onderneemt daarna actie. Dat is een heel hoog percentage. Ze zien dat actie nodig is en ze krijgen praktische handvatten aangereikt."

22.000 klinkt niet veel. Alleen bij het ABP gaat het al om honderdduizenden vrouwen die parttime werken. Zo schiet het toch niet op?

"Vandaar de campagne. Die gaan we ook maanden voeren. Onze ambitie is om zeker 220.000 vrouwen de Reality Check te laten doen. Dat is een vertienvoudiging. En de site is bedoeld voor alle vrouwen, niet alleen voor deelnemers van het ABP."

Heeft u de Reality Check zelf al ingevuld?

"Ik kan je verzekeren dat je als bestuursvoorzitter van het ABP heel veel ziet langskomen en je heel bewust bent van je pensioen."