De coronacijfers lopen zo snel op dat het demissionair kabinet vervroegd een persconferentie geeft. Omdat de druk op de zorg oploopt, kan het volgens minister Hugo de Jonge nodig zijn nieuwe maatregelen te treffen. Naar welke cijfers kijken het kabinet en OMT? En wat is het verschil met de vorige herfstgolf?

Dit artikel is afkomstig uit de Volkskrant. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Besmettingen

De besmettingscijfers spelen een minder grote rol in het beleid dan bij eerdere coronagolven. Maar de recente stijgingen baren alsnog zorgen, zeker nu ook bij ouderen, zowel thuiswonend als in verpleeghuizen, de bevestigde besmettingsgraad weer oploopt.

Binnen een maand is het gemiddeld aantal dagelijkse positieve coronatesten van 1.700 naar bijna 7.500 gestegen. Vorig jaar rond deze tijd was het aantal nieuwe meldingen nog wat hoger, maar was juist een tijdelijke daling ingezet. Echter, de aantallen van een jaar geleden zijn niet goed te vergelijken met die van nu. Gevaccineerden hebben ook als ze besmet raken een veel minder grote kans om in het ziekenhuis te belanden.

Bovendien zijn de cijfers lastig te vergelijken, omdat het aantal positieve testen sterk afhangt van het aantal uitgevoerde testen. Wanneer een groot deel van de testen tot een positieve uitslag leidt, is het aantal werkelijke besmettingen waarschijnlijk een forse onderschatting, want de GGD-teststraten detecteren alleen het topje van de ijsberg. Het percentage positieve testen is in Nederland in een maand tijd toegenomen van minder dan 8 naar 16,5 procent - nagenoeg evenveel als begin november vorig jaar.

Ziekenhuizen

De dreigende overbelasting van de zorg in Nederland is door het kabinet nadrukkelijk aangewezen als aanleiding om maatregelen te treffen. De drukte in de ziekenhuizen is zo een belangrijke graadmeter. Hoewel het aantal opgenomen coronapatiënten nog ongeveer de helft is van dat van een jaar geleden, belooft de trend van de afgelopen weken niet veel goeds.

In de Nederlandse ziekenhuizen worden dagelijks 151 coronapatiënten opgenomen, een maand geleden 42 per dag. Maandagmiddag lagen 1.212 personen vanwege een coronabesmetting in het ziekenhuis.

Het RIVM berekende dat tot 3 oktober 83 procent van de ic-patiënten niet of niet volledig gevaccineerd waren, van de klinische patiënten was dit ruim driekwart. Recentere gegevens over het aantal al dan niet gevaccineerden in het ziekenhuis zijn nog niet beschikbaar. Een woordvoerder van het RIVM zegt dat deze data in de loop van deze week worden gepubliceerd, 'maar we verwachten geen grote verschuiving in deze verhoudingen'.

Vooral op de gewone verpleegafdelingen nam de afgelopen week het aantal nieuwe patiënten snel toe, de opnamecijfers op de ic dalen licht. In een aantal regio's komen de grenzen van de capaciteit al in zicht. Elke dag worden 2 tot 5 coronapatiënten naar een andere regio verplaatst.

Vaccinatiegraad

De vaccinatiegraad wordt door de overheid nauwlettend in de gaten gehouden, maar regels en versoepelingen worden niet direct gekoppeld aan het percentage gevaccineerden. Hoewel de afgelopen dagen is gespeculeerd over strengere regels voor niet-gevaccineerden, lijkt het niet waarschijnlijk dat die dinsdagavond worden ingevoerd. De invoering van de coronapas, die mogelijk vanaf dinsdag op meer plekken verplicht wordt, heeft niet gezorgd voor een grote toename van het aantal gevaccineerden.

Zo'n 84 procent van de Nederlandse volwassenen is nu volledig gevaccineerd. Sinds twee maanden neemt de vaccinatiegraad nauwelijks meer toe. Het landelijk gemiddelde zegt niet alles; de vaccinatiegraad varieert van 31 procent op Urk tot ruim 95 procent op Schiermonnikoog. Ook in Rotterdam en Amsterdam is het percentage gevaccineerden lager dan het landelijk gemiddelde, en verschillen de cijfers behoorlijk per wijk.

In de aanloop naar de persconferentie van dinsdag sloot minister De Jonge regionale maatregelen niet uit. Vooralsnog lijken deze van de baan, maatregelen per regio zijn bovendien lastig te handhaven. Afgelopen september nam het ministerie van VWS juist afscheid van de regionale risiconiveaus, voor heel Nederland geldt nu het niveau 'zorgelijk'. Als het aantal ernstig zieken de komende week net zo snel stijgt als de afgelopen dagen, zal dit snel 'ernstig' worden.