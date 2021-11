De ene megavangst is nog niet vernietigd of de volgende duikt alweer op: nooit eerder plukten de opsporingsdiensten zoveel cocaïne uit de Rotterdamse haven als dit jaar. De teller staat, met nog twee maanden te gaan, op dik 62.000 kilo. 'Dramatisch', zegt voorman Victor van der Chijs van het havenbedrijfsleven. 'We zouden een maatschappelijk debat over het cokegebruik moeten hebben.'

Van der Chijs spreekt van 'dweilen met de kraan open'. De grootste partij van 2021, én vele jaren daarvoor, dook afgelopen weekend op en woog maar liefst 4178 kilo. De vangst had een straatwaarde van een slordige 313 miljoen euro. De drugs, die zoals altijd direct werden vernietigd, zaten verstopt tussen zakken met soja.

De vondst past in het recordjaar dat 2021 is geworden. Een jaar waarin het opmerkelijke vangsten régende. Zo dook afgelopen september nog de megapartij van 4022 kilo op en kwam in juli binnen één week 7851 kilo boven water. Volgens Europol en de United Nations Office on Drugs and Crime zijn Rotterdam en Antwerpen dé Europese havens voor cocaïne.

De moedeloosheid bij de havenondernemers drong afgelopen september ook door in de woorden van officier van justitie Ernst Pols. Geconfronteerd met een hausse aan opgepakte uithalers zei hij dat het Openbaar Ministerie (OM) die belasting 'niet lang meer kan dragen'. Hij pleitte voor strengere wetgeving. De Eerste Kamer besluit daar deze dinsdag over.

"We kijken naar de smokkelaars, maar hier zijn we met zijn allen verantwoordelijk voor", zegt voorzitter Victor van der Chijs van de koepel van Rotterdamse havenbedrijven Deltalinqs. Hij wijst op recent rioolwateronderzoek waar uit blijkt dat in Rotterdam jaarlijks zo'n 40.000 lijntjes gesnoven worden, hetgeen neerkomt op zo'n 700 kilo. "Daar gaat het te weinig over. Er wordt weggekeken. We moeten de smokkelaars straffen, maar ook de markt die de drugscriminaliteit in stand houdt."

De Rotterdamse wethouder Vincent Karremans (Handhaving, VVD) lanceerde in zijn tijd als raadslid het plan om fotoborden bij festivals te plaatsen met geliquideerde mensen. Pas opperde hij de term partydrugs te vervangen door bloeddrugs om duidelijk te maken welke maatschappelijke gevolgen het middelengebruik heeft. Deltalinqs-voorman Van der Chijs zit op die lijn. "Mensen moeten durven zeggen 'ik vind jouw drugsgebruik niet okay'."

Hoe komt dat die hoeveelheden zo sterk zijn gegroeid?

Het Openbaar Ministerie houdt zich op de vlakte over verklaringen voor de sterke groei van de drugsvangsten: het is volgens een woordvoerder niet duidelijk of de opsporingsdiensten meer vinden óf dat criminelen grotere hoeveelheden zijn gaan smokkelen.

Feit is dat Colombia, de grootste cocaïne-producent ter wereld, de afgelopen jaren veel meer cocaïne is gaan verbouwen. Veelzeggend is daarbij dat de Nederlandse cocaïneprijs, ondanks al die vondsten, onveranderd is gebleven. Ondertussen ging de kwaliteit juist omhoog. Het betekent dat niet alleen de hoeveelheid onderscheppingen, maar ook het aanbod is gegroeid.

Gewelddadige bendes

Een belangrijk keerpunt, stellen experts, was het vredesakkoord dat guerillabeweging FARC in 2016 met de Colombiaanse regering sloot. Hierdoor verloren de strijders hun macht over de cocavelden - ze gebruikten de opbrengsten voor het financieren van de beweging - en konden bendes een plek opeisen. Deze gewelddadige groeperingen schroefden de cocaïneproductie vervolgens op. De Colombiaanse regering is bovendien gestopt met haar besproeiingsprogramma, omdat het gif dat vliegtuigjes over cocavelden dropte ook schadelijk bleek voor andere gewassen én mensen.