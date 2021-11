Wekelijks kijken er gemiddeld zo'n zeven- tot achthonderdduizend mensen op SBS6 naar het kleurrijke leven van vakantieparkenmagnaat Peter Gillis. Al zijn avonturen staan nu ook in een onthullend boek dat dinsdag 2 november uitkomt. In deze krant alvast een bloemlezing van opvallende fragmenten, over zijn rotjeugd, vreemdgaan, een bijna-bankroet, depressieve zoon Ruud, de Fiod, geld en veel meer.

Dit artikel is afkomstig uit Eindhovens Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Peter Gillis heeft geen geheimen. Net als in de tv-serie neemt hij ook in zijn biografie geen blad voor de mond en vertelt hij honderduit over wat hij allemaal meemaakt. Zowel privé als zakelijk. Dat levert veel opmerkelijke nieuwtjes op.

Vader met losse handjes

Zo vertelt de eigenaar van Oostappen Groep Vakantieparken over zijn vader Jan die 'drankverliefd' is en losse handjes heeft. Staat zijn borrel niet om vijf uur 's middags klaar, dan heeft moeder Paula een probleem. Ook de kinderen hebben het zwaar. "Als hem iets niet beviel kreeg je met een stuk hout op je flikker, of moest je urenlang met je knieën op een kokosmat zitten."

Peter Gillis in juni 1962, drie maanden oud. Peter Gillis in juni 1962, drie maanden oud. Foto: Biografie Peter Gillis

Gillis voelt zich ook soms onveilig. Tijdens een van de strooptochten op een vliegbasis laat vader Gillis senior zijn zoon aan zijn lot over wanneer de marechaussee het duo betrapt. "Mijn vader dook onder het draad door en verstopte zich in de struiken. Stond ik daar alleen op die landingsbaan."

'Kutjeugd'

De titel van dit hoofdstuk (kutjeugd, red.)is volgens hem een goede samenvatting van zijn jonge jaren. Hij werd ooit 'vieze dikkop' genoemd door zijn vader die op een vol terras met campinggasten zat. Vader Jan had een grote impact op het gezin. "Ons moeder ging pas leven toen hij overleed, dat is echt zo. Desondanks wilde ze graag bij hem begraven worden."

Een jonge Peter Gillis. Een jonge Peter Gillis. Foto: Biografie Peter Gillis

Bijna failliet

Ook zakelijk gezien heeft Gillis moeilijke jaren gekend. 'Ruzie met de Rabo' is de prikkelende kop boven hoofdstuk 22. Gillis gaat er altijd prat op dat hij schuldenvrij is, maar het had weinig gescheeld of hij was medio 2019 failliet geweest.

De Rabobank pakt hem steeds harder aan vanwege zijn oplopende schuldenlast die op het hoogtepunt 77 miljoen euro bedraagt. Gillis moet jaarlijks 4,5 miljoen euro rente betalen en de bank trekt aan de noodrem. Alle kredieten worden opgezegd.

Gillis wordt in Bijzonder Beheer geplaatst en Wim Slot moet voor de Rabobank alles in goede banen leiden. Dat leidt tot knetterende gesprekken tussen de vijanden. Gillis: "Die k**zak lag hier met zijn poten op het bureau in Asten. Met die vent had ik elke dag ruzie."

Slot bevestigt dat laatste in zijn weerwoord en omschrijft Gillis als een 'bijzonder vreemde man'. "Ik deed gewoon mijn werk en het was niet de fijnste opdracht uit mijn carrière."

Faillissement afgewend

Een faillissement wordt op een bijzondere manier afgewend. Gillis zegt nu dat zijn imperium is gered door advocaat Marjorie Sinke, de vrouw die hem bijstond in de strijd tegen de Rabobank. Maar er speelt nog meer mee. Naast een akkoord met die bank verkoopt Gillis de parken Droomgaard (Kaatsheuvel), Riviera Beach (Biddinghuizen) en Zilverstrand (Mol) aan de familie Vos van EuroParcs.

"Als de Vosjes hadden geweten hoe moeilijk ik zat, dan had ik natuurlijk een mindere prijs gekregen. Ik had die deal met Droomgaard nog niet helemaal afgerond toen de Rabobank de kredieten opzegde. Maar dat heb ik ze niet gezegd. Hahaha."

Inval van de Fiod

Geld speelt sowieso een belangrijke rol in zijn leven. Het trekt ook de aandacht van de fiscale opsporingsdienst van de Belastingdienst. De Fiod doet op 21 mei 2019 een inval op het hoofdkantoor in Asten en op vier parken. Gillis heeft het over een leger van vijfhonderd man dat op hem afkomt.

Inval bij de Oostappen groep door de Fiod. Inval bij de Oostappen groep door de Fiod. Foto: Unknown

Hij zou zich schuldig maken aan het illegaal huisvesten van arbeidsmigranten en er zou veel contant geld in omloop zijn op de parken. Daar zijn de speurders naar op zoek. Een systeemplafond lichten ze op, een deel van de vloerverwarming moet wijken en stortbakken van wc's worden opengeschroefd. Ook zijn jukeboxen ontsnappen niet aan de aandacht van de rechercheurs.

Gillis is 'uit zijn humeur' en noemt de actie zwaar overdreven. Nu, na ruim twee jaar, wacht hij nog steeds op concrete resultaten van het onderzoek. "Ik schat dat het onderzoek naar die zogenaamde malversaties drie miljoen euro kost. Dus zullen ze nu wel proberen de zaken op te blazen. Je kunt dingen roepen, maar je moet ook dingen bewijzen."

Depressie van zoon Ruud

Dat baart hem echter niet de grootste zorgen. Die heeft hij met name privé. Zijn zoon Ruud gaat door een moeilijke periode. In de tv-serie horen we hem niet zo vaak, maar in de biografie van zijn vader is hij erg openhartig. Hij vertelt over zijn burn-out na stressvolle jaren op de diverse vakantieparken.

Ruud, Inge, Mark en Peter Gillis en Nicol Kremers. Ruud, Inge, Mark en Peter Gillis en Nicol Kremers. Foto: Unknown

Hij neemt de beveiliging te serieus, zelfs in zijn vrije tijd houdt hij de beelden van bewakingscamera's in de gaten. "Mijn vader zei altijd: als je het niet leuk vindt, moet je stoppen. Maar ik kon niet stoppen. Ik werd zo maf als een tredmolen, zo gek als een kei."

Ruud zocht al een boom uit om tegen aan te rijden

Zonder dralen vertelt Ruud dat de stress hem te veel wordt. Dat komt door een combinatie van weinig slaap, soms veel drank en sigaretten. Er is een tijd dat hij de codes van het kantoor niet meer kent. Het negatieve gevoel zit zo diep dat hij zichzelf tegen een boom 'kapot wilde rijden'. De boom is hij dan al aan het uitzoeken. Gelukkig besluit hij op tijd om de hulp van een dokter in te roepen. "Ik had geen denkcapaciteit meer. Ik dacht: trek bij mij de stekker er maar uit."

Gillis junior heeft veel van die periode geleerd en zit tegenwoordig weer goed in zijn vel. Hij is niet meer de baas van alles op sommige parken, hij doet alleen de IT. Samen met zijn nieuwe vriendin houdt hij paarden. Geregeld komt hij in de soap voorbij. "Ik ben een stuk relaxter voor de camera nu. Het is eigenlijk hartstikke leuk. Mensen spreken je erop aan en zijn eigenlijk best aardig."

Volgens Peter Gillis gaat het tegenwoordig weer goed met zijn oudste zoon die onder behandeling is bij ggz. De grootste zorgen lijken even verdwenen. "Ruud zoekt nu zijn heil in filmen, vindt hij mooi. En met fans op de foto gaan. Dat komt door de serie."

Niet alles komt in de serie voorbij. Zo zullen weinig mensen weten dat Gillis een ernstige vorm van slaapapneu heeft. Soms dommelt hij tijdens een gesprek zomaar in, vertelt zijn ex-vrouw Treesie. Zit hij in gesprek, dan geeft hij pas na tien minuten antwoord, vertelt een andere medewerker van Oostappen. Dat komt door een ernstig verstoord slaapritme. Gillis gaat naar Kempenhaeghe in Heeze. De ziekte heeft een fysieke oorzaak, geen mentale. Door het gebruik van een slaapmachine krijgt hij alsnog voldoende rust.

Vriendin Nicol had gewelddadige partner

Zijn huidige vriendin Nicol Kremers leert hij kennen op de boekingscentrale van zijn bedrijf. De alleenstaande moeder van vier kinderen zoekt werk omdat ze thuis weg wil. Haar toenmalige partner blijkt gewelddadig en slaat haar vaak in elkaar. Met hem heeft zij drie kinderen, met een andere man heeft Kremers nog een kind.

De huidige partner van Gillis wordt tijdens een pauze op de parkeerplaats bij het kantoor in Asten uitgehoord door de grote baas, en binnen enkele minuten trekt hij zijn eerste conclusie: 'Je bent een lekker wijf. We moeten een keer koffie drinken', herinnert Kremers zich.

Gillis en Kremers wisselen al snel flirterige berichten met elkaar uit, de ex komt erachter en eist dat Kremers haar telefoon opent. Met geweld tot gevolg. Kremers: "Hij draaide mijn arm bijna uit de kom. Toen hij het hartje wat Peter stuurde zag, heeft hij me tegen een pui geduwd. Toen ben ik met de kinderen naar kantoor gevlucht."

Gillis krijgt een telefoontje van de man en wordt met de dood bedreigd. Een schreeuw om aandacht analyseert hij nu. Ondanks al het geweld hebben Kremers en haar Spaanse ex dus drie kinderen met elkaar. De eerste twee via een ivf-behandeling. Haar derde zwangerschap schrijft ze toe aan een verkrachting terwijl ze sliep. Auteur Koster vraagt zich af hoe geloofwaardig dat verhaal is. Kremers zegt dat hij het niet hoeft te geloven. Gillis daarover: "Ik weet het niet. Het interesseert me niet. Dat is haar leven."

Een klein hartje

Ook de liefde tussen de twee komt aan bod. Kremers verbaast zich hardop over hoe groot Gillis zich vaak houdt. "Hij heeft een klein hartje, maar durft dat niet te tonen. Toen zijn moeder overleed heb ik hem twee minuten zien huilen. Twee minuten, dat was het."

Ex-vrouw Treesie en buitenechtelijke affaires

Iemand die hem ook van haver tot gort kent is zijn ex-vrouw Treesie. Ze waren 31 jaar getrouwd, van maart 1986 tot september 2017. Treesie Michielsen blijkt al die jaren een sterke vrouw achter de vermogende ondernemer te zijn geweest.

Een week na de bevalling van haar eerste kind zit zij alweer achter haar bureau om boekingen te verwerken. Gillis: "Treesie werkte door tot een paar uur voor de geboorte van Ruud. Ze had tot zes uur op kantoor gezeten. 's Avonds kregen we visite en toen brak het water. Daar had ze niets van gezegd. Toen is ze 's ochtends bevallen."

Seks met de vrouw van de beheerder

Treesie is vaak alleen met de kinderen. Ruud, Inge en Mark gaan het huis uit en de band met Peter verandert in een broer-zus relatie. Gillis start met buitenechtelijke affaires. Hij zegt daar niet trots op te zijn. Treesie komt er ook achter en confronteert hem er op een avond mee. "Treesie belde alle drie de kinderen en die moesten komen. 'Jullie pap neukt de vrouw van de beheerder' zei ze. Ruud reageerde droog: 'Oh, dat begrijp ik wel'. Ja, dat was heftig."

Peter Gillis. Peter Gillis. Foto: Rene Manders/DCI Media

'Peter Gillis is een goede klootzak'

Mark Koster schreef ooit een boek over de televisiefamilie De Mol, maar kreeg 'nul komma nul' medewerking van hoofdpersoon John de Mol. Van vakantieparkenmagnaat Peter Gillis daarentegen krijgt hij carte blanche met als eindresultaat een boek in hapklare brokken.

Weinig miljonairs zijn zo open over hun vermogen als hij. Voor journalisten van zakenblad Quote is Peter Gillis daardoor niet alleen een vreemde eend in de bijt, maar ook een bron voor bijzondere verhalen. Sterker nog, hij doet er alles aan om in de ranglijst met 500 rijkste mensen van het land te komen. Geheimen heeft hij naar eigen zeggen niet.

Onuitputtelijk verhalen opdissen

Een van de online-redacteuren die af en toe met hem belt is Mark Koster. In 2016 hebben hij en Gillis voor het eerst contact en na dat telefoontje spreken ze elkaar geregeld. Gillis blijft onuitputtelijk verhalen opdissen, waardoor Koster op een gegeven moment zegt: "Moet jij niet een keer een boek maken?"

Het antwoord volgt later als Gillis in een eigen reallifesoap op SBS6 verschijnt: " Ja, een boek." Samen rijden ze stad en land af om verhalen op te tekenen. Urenlang zit Koster in de auto bij Gillis en alles komt ter sprake, zonder enige beperking. Op het eindconcept heeft Gillis slechts op enkele punten commentaar. Koster: "Er zit al veel privé in het boek, toch heb ik er een aantal pareltjes uit moeten halen. Die gingen onder meer over zijn ex-vrouw. Peter heeft er alleen dingen uitgehaald die andere mensen konden raken."

Ondernemer die ook over de lijntjes gaat

Het beeld van de man die op televisie nogal bot uit de hoek kan komen, nuanceert Koster. "Eigenlijk is Peter een ontzettende lieve man, een loyale kerel. Hij houdt van stress en ellende om zich heen. Ieder ander zou zoiets uit de weg gaan, hij zoekt het juist op. Hij is een ondernemer die ook over de lijntjes gaat. Mooi toch, ik hou van dat ondernemerschap."

Peter Gillis flipt hamburgers op braderie in Etten-Leur. Peter Gillis flipt hamburgers op braderie in Etten-Leur. Foto: Biografie Peter Gillis

De biografie is opgedeeld in 43 korte hoofdstukken van enkele pagina's. Koster beschrijft in een vlotte stijl toevallige ontmoetingen. "Het boek lijkt door die korte hoofdstukken wat verbrokkeld, maar je weet wel snel wat je krijgt en dan is dat onderwerp klaar. Het leest ook alsof je bij die ontmoetingen was."

Dat Gillis op een dodenlijst staat vindt hij nog niet eens het meest heftige wat hij met de vakantieparkenmagnaat bespreekt. Het verhaal van zoon Ruud bezorgt hem meer rillingen. Uit het niets bekent de jonge Gillis dat hij een depressie heeft gehad en dat hij zelfs al een boom uitgezocht had om tegenaan te rijden. Koster: "Ik heb zelf twee zoons, dan grijpt zo'n verhaal over suïcidale gedachten je wel aan. Ik weet meer daarover maar ik heb het zodanig opgeschreven dat het ethisch verantwoord is. Ik was niet uit op dit verhaal."

Oppervlakkige reactie: botte man

Koster is heel benieuwd naar de reacties op zijn boek over de man die zowel voor- als tegenstanders heeft. "Ik denk dat mensen na het lezen van mijn boek anders over Gillis denken. Niet zo'n oppervlakkige reactie over een botte man. Ik vind het meer een goede klootzak. Ik heb lang getwijfeld om daar de titel van te maken, het is uiteindelijk de titel van het laatste hoofdstuk geworden."

Gillis denkt dat er ook enkele lessen in het boek zitten. "Als eerste: je moet als ondernemer nooit naar banken luisteren. Loopt iedereen links, grote kans dat ik rechtsaf ga. Ondernemers moeten gewoon doen."

Relatieadvies

Hij geeft opvallend genoeg ook relatieadvies. "Ik ben er niet trots op dat ik gescheiden ben, ben toch 31 jaar met haar getrouwd geweest. Ik ben geen opgever, maar als je als broer en zus leeft, moet je een knoop durven doorhakken. Dat doen veel mensen niet."