Op zoek naar gewapende winkelovervallers stuitten agenten in Rotterdam op een 13-jarige jongen en zijn twee vrienden. Met de hand op het dienstwapen fouilleerden zij de geschrokken tieners. Ze kwamen vanwege hun huidskleur in het vizier. En dat is fout, oordeelt een klachtencommissie van de politie nu. Maar daarmee is de kous nog niet af. Voor de politie niet, maar ook niet voor Dorien Visser - de moeder van de 13-jarige. 'Er is tot nu toe niet eens sorry gezegd.'

Het is 5 april, Tweede Paasdag, aan het einde van de middag. De agenten speuren koortsachtig in Rotterdam-West. Ze zoeken vier gewapende winkelovervallers die op de 1e Middellandstraat hebben toegeslagen. Het zou gaan om mannen met een Antilliaans uiterlijk met dreadlocks. Ze hebben gedreigd met een vuurwapen. Eentje heeft een witte jas, zegt de winkelier. De ander iets groen. Hij spreekt slecht Nederlands, zijn verklaring komt er in horten en stoten uit. De zoekende agenten krijgen de flarden informatie door in hun portofoons.

Drie donkere jongens

Dan zien zij, twee straten verderop, op de Nieuwe Binnenweg drie donkere jongens staan. Eentje draagt een jas met witte letters er is ook iets groens te zien. Ze zijn gespot door beveiligingscamera's. Volgens de centralist 'zouden ze het kunnen zijn'. Staande houden en fouilleren, luidt de opdracht. Een agent controleert hun zakken, terwijl de ander de tieners met de hand op zijn dienstwapen in de gaten houdt.

Haar zoon komt over z'n toeren thuis, vertelt zijn moeder Dorien Visser. Dus toch!, is het eerste wat zij denkt als hij zijn verhaal doet. Haar buurvrouw had haar al gewaarschuwd dat dit zou gebeuren. Ze heeft Visser geadviseerd haar zoon te instrueren over wat hij moet doen als de politie hem aan zou houden. Dat gesprek had de buurvrouw ook met haar eigen zoons gevoerd, zoals zoveel moeders met donkere kinderen die voeren. Dorien deed het dus ook maar. Hopend dat het nooit nodig was. Twaalf was hij toen. "Blijf beleefd en spreek met twee woorden." Nog geen jaar later is het toch gebeurd.

'Kind beschermen tegen onrecht'

Visser (40) is wit. Haar zoon en haar dochter danken hun kleur aan hun vader. Terwijl de puber het voorval achter zich wil laten, heeft zijn moeder zich in de kwestie vastgebeten. Niet omdat zij denkt dat de agenten racisten zijn, zegt Visser. "Zeker niet. Het gebeurt niet bewust. Het is iets wat er in sluipt, waardoor jongens van kleur sneller worden aangehouden dan andere jongens." Daar strijdt zij tegen, zegt Visser. "Ik wil mijn kind beschermen tegen onrecht."

Dorien Visser voert strijd tegen het etnisch profileren van haar zoon. De puber zelf wil niet op de foto.

Visser dient een klacht in. Na een maandenlange procedure, waarbij zij en de agenten hun verhaal doen, krijgt zij gelijk. Hier is de politie de fout ingegaan, zegt de onafhankelijke klachtencommissie van de politie-eenheid Rotterdam. De jongens voldeden niet aan het signalement, staat in het acht pagina's tellende eindrapport: de leeftijd klopte niet - er werden mannen gezocht van eind twintig en dit zijn tieners, de kleding klopte niet en ze hadden geen dreadlocks. 'Uitsluitend de donkere huidskleur kwam overeen'. Alleen daarom zijn zij in beeld gekomen en alleen op basis daarvan hadden de agenten de jongens niet staande mogen houden, want dat is etnisch profileren.

Oordeel bijzonder

Dat oordeel is bijzonder. Hoewel het vaak gaat over etnisch profileren, de politie zelf erkent dat zij - onbewust - mensen met een kleurtje er vaker uitpikt en de korpsen ook lesprogramma's hebben die dat moeten voorkomen, komt het zelden voor dat etnisch profileren daadwerkelijk wordt vastgesteld.

Dan gebeurt er nog iets wat minstens zo opmerkelijk is: de Rotterdamse politie neemt het advies van de klachtencommissie om Vissers klacht gegrond te verklaren níet over.

"Dat is mijn beslissing", zegt de Rotterdamse politiechef Fred Westerbeke. "En ik heb dat in mijn hele loopbaan nog nooit eerder gedaan, want ik heb de klachtencommissie hoog zitten."

Hij was voornemens de klachtencommissie te volgen, vertelt hij. "Maar ik merkte dat er discussie zat, dus ik besloot nog eens naar dat dossier te kijken." In eerste instantie, zegt hij, met de vraag of hier sprake was van etnisch profileren of 'onzorgvuldig handelen'. Maar uiteindelijk komt hij tot de conclusie dat 'elementen uit de uitleg van de agenten in het advies van de klachtencommissie onvoldoende zijn meegewogen'.

Rotterdamse politiechef Fred Westerbeke. Rotterdamse politiechef Fred Westerbeke. Foto: Frank de Roo

Vuurwapengevaarlijke voortvluchtigen

De tieners zijn volgens Westerbeke niet alleen op basis van hun huidskleur staande gehouden. Hij noemt de flarden informatie en het onduidelijke ooggetuigenverslag waarmee de agenten het moesten doen, het feit dat die vuurwapengevaarlijke voortvluchtigen zochten, het groepje zich in de buurt bevond, de mededeling van de collega-agent achter de camerabeelden die zegt dat ze 'het kunnen zijn' en de tieners iets wits en iets groens aan hadden. "De agenten hadden hun twijfel." Ze hebben de jongens daarom niet onder schot gehouden, zegt Westerbeke, terwijl in dit soort situaties de Benaderingstechniek Gevaarlijke Verdachten (BTGV) wel de gebruikelijke aanpak is.

Visser is verontwaardigd: "De jongens voldeden niet aan het signalement. Alleen de huidskleur." Jair Schalkwijk van de organisatie Controle Alt Delete, die strijdt voor gelijke behandeling door wetshandhavers en haar bijstaat in de procedure, noemt de gang van zaken 'ongehoord'.

Niet eens sorry

Zowel Westerbeke als Visser en Controle Alt Delete leggen de zaak nu voor aan de Nationale ombudsman. De politiechef doet dat omdat hij zijn besluit 'open en transparant wil toetsen' en Schalkwijk en Visser in de hoop dat de Ombudsman zegt dat de politie moet erkennen dat ze fout zat 'en lessen trekt uit dit structurele probleem'. Visser: "Er is tot nu toe niet eens sorry gezegd."

Dát had wel gemoeten, zegt Westerbeke. "Hoewel ik achter de staandehouding van de jongens sta, vind ik dat in de nazorg fouten zijn gemaakt." Wat hem betreft gaan de betrokken agenten nog met de tieners rond de tafel. "Dat aanbod blijft staan."