Wie heeft de amper acht jaar oude Wendy Willems vermoord in april 1983? Boerenzoon Karel Vermeiren vond het meisje, de handen vastgebonden met een gele wasdraad, in het water bij een molen. Vader Jan heeft vandaag nog altijd een béétje hoop op een doorbraak. Op wat gemoedsrust. Ook al is de zaak verjaard. Speurder Marc Ruiters had ooit iemand in het vizier. 'Ergens moet daar in die kleine gemeente iémand zijn die iéts weet. Dat kan niet anders.'

Het is 4 april 1983. Wendy Willems uit Stabroek heeft een feestje bij de Chiro in de parochiezaal op de grens tussen Stabroek en Kapellen. Een druilerige dag en na het feestje - zo rond 16.30 uur - zou Wendy met vriendinnetjes naar huis wandelen aan het Hoogeind in Stabroek amper 2 kilometer verder waar haar ouders café De Trucker hadden, een baancafé. Daar zou ze nooit aankomen.

Onderweg zou een vriendinnetje gezegd hebben: "Wacht even, ik ga mijn ouders vragen dat ze je naar huis brengen. Het regent zo hard." Het vriendinnetje ging even weg, kwam hooguit twee minuten later terug maar Wendy was verdwenen. Een intensieve zoektocht volgde de dagen en weken nadien. Wendy werd nooit gevonden. Tot die ochtend van 28 april dat boerenzoon Karel Vermeiren in Hoogstraten dacht dat hij een pop zag drijven in het water aan de Laermolen in Minderhout.

Die pop bleek Wendy Willems. Ze had haar Chirokleren nog aan. Er waren geen sporen van verminking, maar het ging duidelijk om een misdrijf want haar handen waren vastgebonden met een gele wasdraad. Ergens is het een geluk bij een ongeluk dat die dag de Mark uit haar oevers was getreden, want een beetje verderop, over de grens in Nederland, verdwijnt de rivier onder de grond. Daar had het lichaam van Wendy voorgoed kunnen verdwijnen.

Positief beeld

Haar vader Jan Willems heeft thuis nog een hele knipselmap liggen, maar kijken doet hij er nog nauwelijks naar. De foto van Wendy hangt wel nog steeds in de woonkamer. Regelmatig trekt hij nog naar de begraafplaats in Stabroek om haar rustplaats proper te houden. Het leed slijt. Maar vergeten doet hij niet. En vergeven kan simpelweg niet.

"Acht jaar geleden is de zaak verjaard en vlak ervoor ben ik nog eens het dossier gaan inkijken", zegt Jan. "Gedeeltelijk dan toch, want helemaal lezen lukt me niet. Het is immens dik dat dossier, maar ergens wil ik het ook niet allemaal nog eens lezen. Ik ben destijds Wendy ook niet gaan identificeren. Ik wilde een positief beeld behouden van het meisje met de glimlach. Ik heb het stilaan een plaats proberen te geven, maar af en toe… Ja, af en toe komt het toch wel terug boven."

Misverstand

Het onderzoek naar de moord op Wendy Willems is al van in het begin een aartsmoeilijk dossier. Wendy zou in een wagen gestapt zijn. Misschien wel een beige Lada. Maar dat spoor liep dood. Er gingen cruciale uren verloren door een misverstand. Op het moment dat Jan Willems thuiskomt na zijn werk en Wendy er niet is, denkt hij dat ze is opgehaald door de schoonouders die Wendy ook wegbrachten naar de Chiro. Maar hij kon ze niet bereiken.

Pas als later op de avond ook de moeder thuiskomt, wordt alarm geslagen. "Die avond en dagen erna zijn we gaan rondrijden in de streek. Overal zijn we gaan zoeken. Nergens was er ook maar iets te vinden. Dagenlang leefden we op adrenaline. In de hoop ook maar iets te vernemen. Wat we toen zeker wisten , is dat er iets ergs moest gebeurd zijn. Wendy zou immers niet zomaar weglopen of wat dan ook."

Paniek? Mislukte ontvoering ?

De ijskoude douche volgt uiteindelijk drie weken later wanneer Wendy Willems dood wordt teruggevonden. In het koude water van de Mark, een riviertje dat in Merksplas ontspringt en via Hoogstraten richting Nederland stroomt. Ter hoogte van de Laermolen in Minderhout bleef haar lichaam steken achter een paar laaghangende takken. Ze werd er gevonden door Karel Vermeiren, een landbouwerszoon. Ze had haar kleedjes van de Chiro nog aan. Haar handen waren vastgebonden met een gele wasdraad. Geen sporen van uiterlijk geweld.

Uit een lijkschouwing zou later blijken dat ze verstikt is en zeker niet verdronken. Nog opvallend: Wendy Willems is niet misbruikt. "Het vreemde is dat later zou blijken uit de lijkschouwing dat haar lichaam uitzonderlijk goed was 'geconserveerd'", zegt vader Jan Willems. "Dat wil eigenlijk zeggen: iemand moet haar tussen het moment van de verdwijning en het vinden ergens bewaard hebben. Want er zijn vermoedens dat ze diezelfde avond is gestorven. Daarom ook dat ze in het milieu van de koelwagens zijn gaan zoeken. Alle klanten van ons truckerscafé zijn bevraagd. Maar het was opnieuw een spoor dat doodliep."

Wendingen

In de loop van het onderzoek krijgt de zaak nog een aantal bizarre wendingen. Zoals een postkaartje dat onderschept werd in het postkantoor van Duffel. Een postkaartje van Wendy geadresseerd aan de ouders dat ze weken ervoor gemaakt zou hebben op school. Met de boodschap, in een kindergeschrift erbij geschreven, 'de heer hier is goed'.

"Ook dat is onderzocht, maar het is nooit duidelijk geworden waar dat kaartje vandaar kwam", zucht Jan Willems. "Net als het feit dat Wendy ooit tegen een buurvrouw gezegd heeft 'ik ga binnenkort op reis met iemand met een vrachtwagen'. Een vreemd bericht, maar ook dat heeft nooit echt iets opgeleverd." Omdat de Mark achter de gevangenissen van Merksplas, Wortel en Hoogstraten stroomt worden daar veroordeelde pedofielen in de gaten gehouden die eventueel penitentiair verlof hadden. Het levert niets op.

Moord & Mysterie en de paragnosten

Twintig jaar later wordt de zaak nog eens in de actualiteit gebracht. Het programma 'Moord & Mysterie' op VT4 zet twee paragnosten op de zaak. De politie verleent haar medewerking maar met de nodige terughoudendheid. Een terughoudendheid die ook Jan altijd heeft gehad. Verder als een vage beschrijving van de daders komen de paragnosten niet.

Dat ze verstikt is. Mogelijk in het nabijgelegen Moretusbos. "Die paragnosten: ik heb er nooit echt veel belang aan gehecht", zucht Jan. "Ze waren er ergens wel dichtbij, maar ze hebben nooit écht iets in detail kunnen zeggen. Ach er zijn er misschien wel 150 gepasseerd. In het begin hoop je erop, maar na een tijd volgt ook een berusting." Er komen wel wat tips binnen na de uitzending. Zonder resultaat.

Verjaard

We zijn nu 38 jaar later. De zaak is in 2013 verjaard. Een vervolging van de dader zal er nooit nog kunnen komen. "Het is frustrerend omdat je niet weet waarom ze is meegenomen, waarom ze was vastgebonden, waar ze tussen haar verdwijning en het vinden is geweest."

"Was het een uit de hand gelopen wraakactie of grap omdat ik toen met de moeder van Wendy in een moeilijke echtscheiding zat? Dat hebben ze ook onderzocht. Ooit is zelfs een broer van mijn ex enkele dagen opgepakt. Hij had contacten in de sector van de koeltransporten. Was ze het slachtoffer van een serieverkrachter? Het dossier is zelfs ooit ter sprake gekomen in het onderzoek naar Dutroux. Maar ook dat werd niets."

Hoofdstuk zonder punt

Op een doorbraak hoopt Jan Willems eigenlijk niet meer. Of toch niet hardop. "Op het moment dat ze gevonden is, was de Mark buiten haar oevers getreden. Ze bleef haken achter een tak. We hebben haar tenminste kunnen begraven en een laatste rustplaats kunnen geven. We hoeven haar niet meer te zoeken. Maar de onwetendheid knaagt. De dader zal niet meer veroordeeld kunnen worden, maar ergens hoop ik écht dat er nog iemand is die wroeging krijgt."

"Iemand die zegt: ik weet wat er met Wendy is gebeurd. Het zou me toch een beetje rust geven. Al hou ik er meer rekening mee dat ik nooit een antwoord zal krijgen op de vraag waarom en hoe. Ergens vrees ik dat de dader dat geheim al lang mee in zijn graf heeft genomen. En dan vraag ik me af hoe lang hij met dat gruwelijk geheim heeft kunnen rondlopen. Maar ik verwijt de speurders niets."

"Zij hebben écht wel het onderste uit de kan gehaald. Ik kan me niet meer kwaad maken. Op wie zou ik me boos maken? Het onderzoek is gestrand bij gebrek aan bewijs. Er is ooit een speurder geweest (Marc Ruiters, red) die zegt dat hij er mogelijk dichtbij heeft gezeten, maar ook dat is zonder bewijs gestrand. Ik besef dat het waarschijnlijk voor altijd een hoofdstuk in een boek zal zijn zonder een definitief punt."

Marc Ruiters: een vermoeden van de dader(s)

Marc Ruiters (70) is ondertussen een gepensioneerd speurder. Hij startte zijn carrière bij de jeugdpolitie waar hij meermaals onderzoek moest doen naar misbruikte minderjarigen, maar later was hij een van de topspeurders in zogenaamde cold cases zoals Kim en Ken, Steve Vissers of Katrien De Kuyper. Maar dus ook dat van Wendy Willems.

"Toenmalig commissaris Gorin en twee van zijn topspeurders voerden het onderzoek. Ze hebben werkelijk alles uit de kast gehaald, maar het kwam nooit tot een doorbraak. Evident was het ook niet. Van DNA-onderzoek was nauwelijks sprake. Technisch stonden ze nog mijlenver van wat ze nu kunnen en laat staan dat er van enig telefonieonderzoek sprake was."

Verrassing

Marc Ruiters geraakte pas later bij het onderzoek betrokken toen het eigenlijk al een cold case was. Zijn toenmalige baas vroeg ook om zijn medewerking aan het programma Moord & Mysterie op de toenmalige VT4. De medewerking kwam er, maar geloof heeft Ruiters er nooit echt aan gehecht. "Maar ergens dacht ik wel: ach, kwaad kan het ook nooit en dat bleek ook na de uitzending." Na de reportage kwam er de melding van een toen al volwassen vrouw. Ze beweerde bij Wendy op de stoep gestaan te hebben. En dat Wendy was ingestapt in een wagen."

"Géén Lada, maar een iets groter type. Met daarin twee mannen. Wendy zou nog gezwaaid hebben. De twee mannen zouden gezegd hebben: 'rij maar met ons mee, de bompa komt niet'. Dat moet erop wijzen dat de twee mannen goed wisten hoe het in de familie zat want haar grootouders hadden haar gebracht. Maar het vreemde was wel: Wendy gebruikte het woord bompa nooit. Die getuige is ooit onder hypnose verhoord, maar dat verhoor is misgelopen. Wij hebben in die periode ook nog een haartje kunnen onderzoeken dat was achtergebleven op het touw, maar ook dat leverde niets op."

Het graf van Wendy. Het graf van Wendy. Foto: Toon Verheijen

Wie oh wie?

En toch denkt Marc Ruiters er ooit dichtbij te zijn geweest. Maar de staalharde bewijzen ontbreken. "Op een bepaald moment - we zijn dan ruim twintig jaar later - krijgen we een dame op kantoor die vertelt dat ze misbruikt is geweest. Ze doet aangifte."

"De mogelijke dader is een man uit Stabroek. Het zijn natuurlijk maar gissingen, maar die man woonde wel in de buurt van het café van Wendy haar ouders. Een naam die ook al wel voorkwam in het dossier van de moord op Wendy want echt wel héél de omgeving en alle betrokkenen werden onderzocht", zegt Ruiters. "De man is ook uitgenodigd voor een verhoor. Urenlang heeft dat geduurd, maar we hebben het er nooit uitgekregen (stilte). We hebben toen ook kinderporno gevonden op zijn computer."

Zedenfeiten

De man had ook al een veroordeling opgelopen voor zedenfeiten. Voor een feit dat hij alleen pleegde. Maar er was ook een dossier waarin hij met een kompaan handelde. En dat deed dan weer denken aan die verklaring van de vrouw die Wendy had zien instappen in een wagen met twee mannen. Marc is van één ding overtuigd: Wendy moet haar moordenaar gekend hebben.

"Maar ik durf niet zeggen wat er exact is gebeurd. Is ze meegenomen om misbruikt te worden, maar is dat vroegtijdig 'misgelopen'? Ik zie nog altijd de camerabeelden voor mij waarbij gefilmd werd dat ze in het water lag. Haar chirokleren nog aan. De handen vastgebonden. Wat was daar de bedoeling van? Waarom was ze verstikt? Waar is ze drie weken gebleven ? We zaten er misschien uiteindelijk dichtbij, maar het is nooit tot een doorbraak gekomen."

"Tot een veroordeling zal het nooit komen. Mocht er ooit iemand opstaan om te zeggen 'ik weet meer', dat zou ook voor mij voldoening geven. Mocht ik de lotto winnen, ik zou in elke cold case een fors bedrag uitloven naar de ultieme tip. Want uiteindelijk tegen ouders van een vermoord kind kunnen zeggen na al die tijd: we hebben hem. Dat zou deugd doen. En in het geval van Wendy Willems uit Stabroek: ergens moet daar in die kleine gemeente iémand zijn die iéts weet. Dat kan niet anders."