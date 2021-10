Ruim veertig jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog doet William Lowenberg zijn verhaal. Over discriminatie in Duitsland, mooie herinneringen aan Borculo, deportatie naar Westerbork en hoe hij in Auschwitz zijn ouders en zusje Erika naar de gaskamers zag gaan.

"Wij als overlevenden moeten het verhaal vertellen. Als we dat niet doen, weet over vijftig jaar niemand dat er een Holocaust is geweest", zei William Lowenberg er zelf over. In de jaren negentig van de vorige eeuw schreef hij zijn indrukwekkende levensverhaal op in het boek For my Family, hield tal van lezingen en gaf interviews voor het United States Holocaust Memorial Museum, die ook op film werden vastgelegd.

"Hierdoor kunnen we nu ook in Borculo een verhaal vertellen", zegt Jan Willem de Wijs van de Stichting Synagoge Borculo. Op de vrouwengalerij van de voormalige synagoge is een herinneringsplek met een interactieve presentatie ingericht over William Lowenberg. De oud-Borculoër zelf spreekt tot de bezoekers en neemt hen mee in zijn levensverhaal.

William Lowenberg wordt op 14 augustus 1926 als Willi Löwenberg geboren in het Duitse Ochtrup. Hij is zes jaar oud als in januari 1933 de nationaalsocialisten de macht grijpen. Op de katholieke lagere school zet de onderwijzer Willi achter in de klas. Vanaf dat moment wordt hij ook door zijn leeftijdsgenoten genegeerd.

1933 "In 1933 had ik niemand meer om mee te spelen. Ik herinner me dat ik voor ons huis stond, wachtend en hopend dat ze me zouden vragen om met hen te spelen. Dit gebeurde niet en ik huilde veel."

Jan Willem de Wijs en Riet Baarssen in de herinneringshoek voor William Lowenberg, die op de vrouwengalerij van de synagoge in Borculo is ingericht met foto's, teksten en filmfragmenten. Jan Willem de Wijs en Riet Baarssen in de herinneringshoek voor William Lowenberg, die op de vrouwengalerij van de synagoge in Borculo is ingericht met foto's, teksten en filmfragmenten. Foto: Arjan Gotink

Wanneer de nazi's de Joden steeds meer beperkingen opleggen, vertrekt de familie Löwenberg naar Nederland. In 1936 komt het gezin terecht in Borculo. "Willi maakte vriendjes en werd weer als mens gezien", schetst De Wijs, die zich in voor de Borculose expositie in Lowenbergs verhaal heeft verdiept .



1936 "Het was voor mij als de Hof van Eden omdat ik daar voor het eerst in mijn leven werd geaccepteerd, de naam van de kleine stad was Borculo."



In het najaar van 1942 gaat het ook hier mis: de familie Löwenberg wordt naar Westerbork gedeporteerd. Eind augustus 1943 moet eerst Willi op transport naar Auschwitz, een week later volgen zijn ouders en zus Erika. "Willi was 17, maar had gezegd dat hij 18 was, daardoor kwam hij in de goede rij terecht", vertelt De Wijs. "Hij was buiten aan het werk toen hij zijn ouders en zus in de verkeerde rij zag staan. Zij gingen wel naar de gaskamers."

Willi Löwenberg in Borculo, met een Davidster op zijn jas. In Nederland werd het dragen van de Jodenster op 3 mei 1942 verplicht gesteld. Willi Löwenberg in Borculo, met een Davidster op zijn jas. In Nederland werd het dragen van de Jodenster op 3 mei 1942 verplicht gesteld. Foto: collectie Stichting Synagoge Borculo / reproductie Arjan Gotink

1943 "Ik zag mensen marcheren, inclusief mijn ouders en zusje. Toen ik mij realiseerde dat dit waarschijnlijk de laatste keer was dat ik ze zou zien werd ik licht in mijn hoofd en viel ik bijna flauw. Ik kon niets doen, ik kon niet huilen."



1944 "Op een dag kwam ik heel dicht bij de dood toen ik mij bemoeide met het aftuigen van een gevangene. Ik zei: Houd op met slaan, hij is allang dood. De bewaker richt zijn geweer op mij en ik zeg: Waarom zou je mij vermoorden? Volgende week zal ik hoe dan ook toch dood zijn. Spaar je kogel uit."



1945 "De bewakers kwamen naar ons toe om te zeggen dat de oorlog voorbij was. Dit was de eerste keer in drie jaar gevangenschap dat ik huilde."

Jan Willem de WijsWilli met zijn moeder Emmy en zus Erika. Jan Willem de WijsWilli met zijn moeder Emmy en zus Erika. Foto: collectie Stichting Synagoge Borculo

Willi overleeft meerdere concentratiekampen. Op 30 april 1945 wordt hij door het Amerikaanse leger bevrijd in Allach, een satellietkamp van Dachau. Kort daarna brengt het Nederlandse Rode Kruis hem terug naar Nederland.

Vroegere buren in Borculo nemen Willi in huis, hij slaapt in een kamer naast de stal. Later woont hij samen met zijn ooms Hermann en Albert, een huishoudster en zijn oma in het ouderlijke huis aan de Weverstraat 10, vlak bij de synagoge. Uiteindelijk besluit Willi in 1949 naar Amerika te vertrekken en bij zijn oom Emil in San Francisco een nieuw leven op te bouwen.

Jan Willem de WijsIn de jaren negentig van de vorige eeuw schreef William Lowenberg zijn indrukwekkende levensverhaal op in een boek. Jan Willem de WijsIn de jaren negentig van de vorige eeuw schreef William Lowenberg zijn indrukwekkende levensverhaal op in een boek. Foto: Arjan Gotink

1949 "Er was geen toekomst voor mij in Borculo. Aangezien ik mijn leven wilde opbouwen was mijn vertrek naar Amerika het antwoord. Voor mijn oom Emil was het ook belangrijk, aangezien ik de enige overlevende was van zijn zusters familie."



In de Verenigde Staten wordt Willi Löwenberg William Lowenberg, ook wel Bill genoemd. Hij krijgt een baan bij een makelaarskantoor dat hij later overneemt en maakt uiteindelijk een fortuin in het onroerend goed. Daarnaast is hij actief in de politiek en in tal van maatschappelijke en Joodse organisaties. Zo is Lowenberg een van de drijvende krachten achter de oprichting van het United States Holocaust Memorial Museum. William Lowenberg overlijdt op 2 april 2011 in zijn woonplaats San Francisco, 84 jaar oud.

'In memory of my father, daar moesten we iets mee'

Williams zoon David Lowenberg komt op zondag 7 november naar Borculo om de herinneringshoek aan zijn vader officieel te openen. Hij is een graag geziene gast in de synagoge en de laatste jaren vaker op bezoek geweest. In 2017 verraste hij de Stichting Synagoge Borculo met een royale gift, waarmee het bestuur een deel van de forse schuld kon aflossen die was ontstaan bij de renovatie van de synagoge.

"David wist van het belang dat zijn vader aan Borculo had gehecht", vertelt De Wijs "Hij kwam hier, en zonder dat we een verzoek hadden gedaan, legde hij al een behoorlijk bedrag op tafel. Op het betalingsbewijs stond 'In memory of my father', in herinnering aan mijn vader. Daar moesten we iets mee. Het was een mooi aanknopingspunt om de herinneringshoek aan William Lowenberg te wijden."

De familie Lowenberg. helemaal links zit William, rechts zoon David. De familie Lowenberg. helemaal links zit William, rechts zoon David. Foto: collectie Stichting Synagoge

Ook de inrichting van de nieuwe, interactieve expositie heeft Lowenberg financieel gesteund. "Hij hecht zeer aan de educatieve taak van de synagoge", zegt De Wijs. De uitgebreide presentatie van William Lowenbergs levensverhaal is daarbij heel waardevol, aldus De Wijs. "We wisten van Auschwitz en de kampen en dat het daar verschrikkelijk was. Maar dat het zo verschrikkelijk was, dat gaat je verstand te boven." "Het komt dichterbij, omdat iemand het vertelt die hier in Borculo heeft gewoond, geleefd en goed geïntegreerd was", zegt ook Riet Baarssen, de voorzitter van de Stichting Synagoge.