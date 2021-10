Voor minder dan goud traint Sven Kramer (35) niet. Al moet het boegbeeld van de schaatssport, bezig aan zijn laatste seizoen, nu vaker zijn zwaktes erkennen. 'Ik heb natuurlijk minder houvast dan ooit, maar wel het geloof in eigen kunnen. Ik kan op sommige momenten nog heel hard schaatsen.'

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Sven Kramer kwam de schaatswereld ooit binnen als tiener vol bravoure. Nooit bang om uit te spreken wat hij wilde: een wereldrecord rijden, olympisch kampioen worden, een wereldtitel pakken. Hij deed dat ook, allemaal en meer. "Nu kijkt niemand meer raar op als Mathieu van der Poel en Max Verstappen zeggen: niks geen feestje, ik moet gewoon die wereldtitel binnenhalen. Dat soort uitspraken wordt meer geaccepteerd. Toen was het van: nou, ga het eerst maar eens doen."

Heb jij toen jij op je 18de prof werd ooit gedacht: dit wordt een carrière van zeventien jaar?

Sven Kramer: "Oeh. Nee, helemaal niet."

Hét icoon van de Nederlandse schaatssport zit in korte broek voor een strandtent aan het einde van een Italiaanse boulevard. Op het moment van spreken is het half september. De winter nadert. Zijn laatste winter, want daarna is de schaatscarrière van Kramer (35) voorbij. Hoewel meteen een disclaimer volgt: "Normaal gesproken. Ik zeg altijd: je weet nooit hoe de hazen lopen. En anders hoor je weer: hier ben je voor het laatst. Daar heb ik helemaal geen zin in."

Maar in principe is hij straks na zeventien jaar schaatsprof af. En is dit zijn laatste trainingskamp ooit in Cecina, net zoals hij komend weekend zijn laatste NK afstanden rijdt.

Er is minder zekerheid dan ooit. In mei werd hij geopereerd aan zijn rug, zijn grote zwakke punt van de laatste jaren. De man die altijd domineerde, staat al een tijdje niet meer op eenzame hoogte. Wel is hij nog steeds het onbetwiste boegbeeld van de sport. Als hij praat, zijn dat vrijwel altijd zinnige teksten. Direct, duidelijk, geen woord te veel: Kramer doet niet aan verspilling van energie. Evenmin zwijgt hij als iets hem niet zint.

Sven Kramer. Sven Kramer. Foto: Pim Ras Fotografie

Lang hield hij een operatie af. De hernia-achtige klachten waren er altijd. "Maar ik had zo'n buffer, zo'n voorsprong, dat ik er eigenlijk altijd mee wegkwam." Of hij won WK-zilver, op de 5000 meter in 2020, op slechts een paar tienden van het goud en dacht: zo slecht gaat het niet, aan opereren zijn ook risico's verbonden.

Tot de klachten het afgelopen jaar weer verhevigden op cruciale momenten en automatisch zijn schaatstechniek beperkten. "Daarna had ik zoiets van: dit vind ik gewoon echt niet meer tof. Dit is niet de standaard waar ik in wil zitten. En zo'n laatste seizoen... We hebben gewoon een beetje alles of niks gespeeld. We gaan het zien straks."

Ook mooi: alles of niks.

"Het past beter bij mij. Ik hoef niet meer voor safe te gaan omdat ik nog een jaartje wil schaatsen. Ik wil meedoen om de winst, mezelf kunnen verbeteren. Als dat niet kan, moet je wat anders gaan doen."

Bij de operatie is een facetgewricht, een klein gewricht in de onderste ruggenwervel, schoongemaakt. Kramer was er drie weken uit, maar het herstel van de zenuwstructuren gaat langzamer. "Daar staat eigenlijk een half jaar voor. Dat zou ergens in januari zijn."

Waarom pas een operatie in mei? Jouw seizoen was in februari al klaar.

"Dat had ook met corona te maken, op OK's werden veel plekken geschrapt. Dan heeft een rugoperatie geen prioriteit. Logisch."

Is het laatste, olympische jaar een leuk jaar?

"Ja, nou, leuk... Zo'n operatie hakt er natuurlijk even in. Zowel fysiek als mentaal. Je loopt de hele tijd een beetje achter de feiten aan, dat vergt veel energie. Ik hoop dat het uiteindelijk straks een paar keer de goede kant op valt. Ik weet dat dit kán. Maar het wordt wel steeds moeilijker natuurlijk."

Sven Kramer. Sven Kramer. Foto: ANP

Door de concurrentie?

"Hmm, dat vind ik op zich nog wel meevallen."

De afgelopen jaren domineerde zijn tien jaar jongere ploeggenoot Patrick Roest vrijwel alle wereldbekerwedstrijden op de 5000 meter, de afstand waarop Kramer zijn zinnen heeft gezet. Op de laatste WK afstanden won de Zweed Nils van der Poel de langste twee afstanden.

"Patrick is supergoed. Van der Poel heeft hard gereden, maar dat deed hij ook echt alleen maar op de WK, dus we moeten kijken hoe dat gaat. Ik ben eigenlijk meer met mezelf bezig dan dat ik denk van: o, die kan ik niet hebben."

Maar het wordt steeds moeilijker voor je lichaam om het de goede kant op te laten vallen, bedoel je?

"Ik heb natuurlijk minder houvast dan ooit, maar wel het geloof in eigen kunnen. Nog steeds. Omdat ik op sommige momenten nog heel hard kan schaatsen. Mijn conditie is goed, ik ben sterk en ik raak ze soms nog heel hard. Ik hoop dat straks op het olympisch kwalificatietoernooi en op de Spelen nog een keer te doen. Maar mijn rug blijft mijn zwakke plek. Het is afwachten hoe het deze winter gaat. In het dagelijks leven is het echt beduidend beter geworden en daar ben ik blij om. Ik kon in het verleden dagen hebben dat ik dacht: nou, ik til Kae even niet uit bed. Dat kan nu weer."

Jij behoort tot de sterksten van de wereld, maar kon je eigen dochter niet uit bed tillen.

"Dat is soms ook lastig uit te leggen. Het is de keerzijde van topsport, de tol die je na al die jaren moet betalen. Ik heb er ook geen spijt van. Ik heb er ook een fantastisch leven aan overgehouden."

In oktober 2018 werden Kramer en zijn vriendin, voormalig hockeyster Naomi van As, ouders van Kae.

Lijkt ze op je?

"Mwah, uiterlijk niet heel veel, denk ik. Of misschien ook wel." Hard lachend: "Maar ze heeft wel een wil."

Lach je nu jezelf uit?

"Nee, ik vind het herkenbaar. Zo'n kleine is natuurlijk een beetje een spiegel voor ouders."

En dan denk je weleens: zo, ik zal lastig geweest zijn vroeger?

"Dat denk ik niet, dat wéét ik. Ik ben niet het meest rustige kind geweest. Maar ik heb op relatief jonge leeftijd ook veel energie kwijt gekund in sport. Dat is altijd wel mijn redding geweest."

Al zijn medailles, ook de olympische, bewaart hij in een doos. Om veiligheidsredenen liggen ze niet bij hem thuis. Kramer geeft er weinig om. "Het gaat mij om de beleving, niet om de medaille zelf."

Zeilster Marit Bouwmeester, olympisch kampioene in 2016, zei dat haar bronzen medaille van de Spelen in Tokio voor haar niet telt.

"Zij heeft er helemaal niks mee. Dat vind ik mooi."

Heb jij dat bij sommige medailles, dat ze niet tellen?

"Uiteindelijk tellen ze natuurlijk allemaal. Maar het is je eigen interpretatie en daar herken ik me in. Ik heb die wedstrijden niet gereden voor een zilveren of bronzen plak. Al ben ik nog in de gelukkige situatie dat mijn medailles negen van de tien keer goud zijn. Maar ik heb er ook een paar waarbij ik denk: mwah. Dat hoort erbij. Ik kan het nu beter relativeren. Je kunt wrok houden, maar dat zou zonde zijn. Dat ga ik niet doen."

Kijk je weleens terug? Zo van: mooi wat ik heb bereikt?

"Niet vaak. Ik weet dat ik een fantastische carrière heb gehad. Dat ik bevoorrecht ben geweest met hoe ik dit heb kunnen doen. Ik heb negen van de tien keer in de goeie waaier gezeten met de mensen om me heen. Maar dat heb ik afgedwongen. Ik weet dat het me niet is komen aanwaaien."

Je zei net: het is mentaal een uitdaging. Bij wie klop jij op zulke momenten aan?

"Bij niet zoveel."

Bij wie wel?

"Dat houdt na Jac (Orie, zijn trainer bij Jumbo-Visma, red.) en Naomi heel snel op. Natuurlijk heb ik goede vrienden. Maar ik hou er gewoon niet zo van, ik moet uiteindelijk toch zelf de call maken. Ik ben niet iemand die daarvoor bij Jan en alleman aanklopt."

Sven Kramer en Patrick Roest. Sven Kramer en Patrick Roest. Foto: Pim Ras Fotografie

Je toont je kwetsbaarheid ook niet graag?

"Dat is zeker waar. Het is ook een beetje een bescherming geweest. Ik heb jaren gehad, rond Vancouver (de Spelen van 2010, red.) en Sotsji (2014), dat er héél veel druk op stond, er hing veel van af. Dan leer je ook de boot af te houden. Natuurlijk heb ik de druk van buitenaf gevoeld. Maar ik was ook altijd hard voor mezelf: ik wilde zoveel mogelijk winnen, elk weekend, de hele winter door."

"En ik hecht waarde aan mijn privéleven. Tuurlijk, mensen weten veel van mij, dat is nou eenmaal zo, maar ik probeer het wel een beetje gescheiden te houden."

Er waren momenten dat je fysiek niet zo goed was als je had willen zijn, maar dat niemand dat doorhad.

"Ik heb heel veel wedstrijden gehad waarbij ik dacht: als ze het nu niet doen, vandaag kan het écht."

Maar dat straalde je niet uit.

"Nee, en het werkt dus ook. Ik weet zéker dat het werkt. Het is gewoon zo dat mensen toch eerder voor een tweede plek rijden dan dat ze echt voor de winst rijden."

En tegelijkertijd is het moeilijk als mensen op je jagen.

"Zeker, dat zie je nu aan Patrick (Roest, red.). Hij moet er ook doorheen." Na een verbaasde lach: "Ik zou bijna zeggen: ik hoop het voor hem. Maar dat is ook niet waar. Het zegt wel iets over onze verstandhouding dat dat op het puntje van mijn tong ligt. Dat heb ik met veel anderen niet gehad. Over mijn lijk."

Je veel socialere kanten scherm je ook vaak af voor de buitenwereld.

"Dat is omdat ik uiteindelijk vind dat het gewoon om de prestatie op de ijsbaan moet gaan. Ik help niet omdat ik aardig gevonden wil worden. Ik help ook niet omdat ik wil dat iemand ziet van: o, kijk hoe goed Sven bezig is. Ik doe het omdat het voor mij op dat moment goed voelt. Dat is denk ik het belangrijkste."

Er zijn ook mensen die jou arrogant vinden.

"Ja. Maar dat kan ik wel begrijpen."

Is het zo?

"Ik denk niet dat het zo is. Maar als mensen direct om mij heen dat vinden, moet ik er wat mee doen. Anders lig ik daar niet wakker van, dat heb ik ook nooit gedaan. Misschien is dat wel waarom mensen je toch niet makkelijk benaderen en arrogant vinden. "

"Als ik 26 was geweest, was ik misschien helemaal niet met Patrick in de ploeg gaan zitten. In een ploeg help je ook anderen. Nu denk ik: oké, we gaan gewoon samen zorgen dat we de allerbeste zijn en dan zien we het wel. Ik denk eerlijk gezegd dat als iedereen alleen zou trainen, het mij misschien wel beter zou uitkomen. Maar oprecht haal ik er meer plezier uit om met die gasten te trainen."

Hij kan jou ook beter maken.

Kramer blijft stil.

Wat zit hier?

"Nou, omdat... Hij maakt mij zeker beter. Dat heeft hij met name in de beginjaren gedaan natuurlijk. Maar ik denk dat hij meer baat bij de body van het team heeft dan ik. Dat had ik ook op die leeftijd. Dan leer je nog veel, het is een natuurlijk proces."

Zo is het ook een natuurlijk proces dat de generatiekloof zich af en toe openbaart. Over het geven van interviews zegt Kramer: "Ik denk dat het door veel sporters onderschat wordt, hoe belangrijk het ook is voor je carrière om een goed verhaal te hebben. Sociale media zijn snel en vluchtig, niet altijd inhoudelijk. Daardoor wordt een beeld van een sporter of artiest ook snel oppervlakkig. Ik weet niet of dat altijd bijdraagt aan het meest eerlijke en objectieve beeld."

"Ik zeg altijd: ik ben van de Twittergeneratie. Toen ik begon te schaatsen, kwam het internet net. En nu zijn ze van Instagram, Snap en TikTok. Ik moet zeggen: die afslag heb ik een beetje gemist. Maar dat komt ook omdat ik me er niet heel comfortabel bij voel. Misschien is dat het verschil: dat ik me dat hierbij wél voel, terwijl die andere gasten face to face - die iets diepgaandere gesprekken, het iemand langer dan vijf seconden in de ogen kijken - lastiger vinden dan het maken van een story. Ik maak ze ook, maar het zit niet in mijn DNA. Het houdt me jong!"

Als je stopt, word je dus in één klap een stuk ouder?

"Dat weet ik niet, maar ik denk wel dat ik er dan minder mee ga doen. Ik kijk er niet mega naar uit, naar het einde. Als ik er klaar mee was, had ik hier nu niet meer gezeten. Maar ik wil wel voorkomen dat ik er op een gegeven moment wél klaar mee ben. Dat je ergens in juni denkt: hmm, mwah, toch net niet."