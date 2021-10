Sociale netwerken als Facebook, Instagram en TikTok liggen regelmatig onder vuur. Ondertussen ontwikkelt dat andere netwerk, LinkedIn, zich verder.

De coronacrisis blijkt lucratief voor netwerksite LinkedIn. Topman Satya Nadella, van moederbedrijf Microsoft, sprak woensdag van 'Het Grote Gehussel' op de arbeidsmarkt. Zo'n crisis als die rond corona zet mensen volgens hem massaal aan het denken: is het niet tijd voor een andere baan, en welke dan? Dat leidde afgelopen kwartaal tot een winststijging bij LinkedIn van liefst 42 procent vergeleken met vorig jaar, zo meldde Microsoft deze week. Om hoeveel dollar dat precies gaat, staat er niet bij.

Hoe breidt het platform zich ondertussen verder uit? Net als veel andere techbedrijven is het klein begonnen: in een huiskamer aan de westkust van de Verenigde Staten. In 2002 startte internetondernemer Reid Hoffman het platform met een aantal oud-collega's. Twaalf jaar later werd het bedrijf ingelijfd door Microsoft, dat voor LinkedIn 26 miljard dollar betaalde. Het is daarmee nog altijd de grootste overname die de softwaregigant heeft gedaan. Hoffman zit tegenwoordig in het bestuur van Microsoft.

800 miljoen profielen

De naam LinkedIn weerspiegelt de corebusiness: het leggen van verbindingen, ofwel 'links', tussen mensen. Meedoen is gratis; iedereen kan er kosteloos een online profiel aanmaken. Wereldwijd zijn er bijna 800 miljoen profielen aangemaakt door mensen uit 200 landen, waarvan ruim 9 miljoen in Nederland, aldus een woordvoerder van LinkedIn.

De site verdient geld met advertenties, en die inkomsten stegen dit jaar met 61 procent. Maar er is meer: tegen betaling kunnen klanten een 'LinkedIn Recruiter' inschakelen, als hulpmiddel in de zoektocht naar talent.

Ondertussen zet de netwerksite ook in op online video-cursussen. Bedrijven kunnen hun werknemers aanmelden voor colleges via dit zogeheten LinkedIn Learning. Volgens Microsoft is dat belangrijk om werknemers te behouden: als die niet genoeg het gevoel hebben dat ze zich kunnen ontwikkelen, stappen ze over naar de concurrent. Volgens topman Nadella hebben zo'n 15.000 bedrijven hun personeel inmiddels op cursus zo'n gestuurd.

Dan verdient de site ook nog aan de 'Sales Navigator'. Die is bedoeld voor iedereen die zijn producten of diensten aan de man wil brengen via het netwerk - dat heet social selling. De betaalde navigator-functie moet de verkopende partij bij de juiste klanten krijgen.

Vrijheid van meningsuiting

Vergeleken met andere techgiganten is de netwerksite niet zo vaak met controverses in het nieuws. Toch is er zo nu en dan gedoe over de vrijheid die gebruikers hebben om te schrijven wat ze willen op LinkedIn. Eerder deze maand stapte Tweede Kamerlid Wybren van Haga wiens account verwijderd was, naar de rechter. Hij eiste zijn account terug. LinkedIn had dat verwijderd omdat hij misinformatie rondom corona zou hebben gegeven.

Maar de rechter oordeelde dat LinkedIn het verwijderde profiel van Van Haga moet terugplaatsen, exclusief de problematische berichten. LinkedIn laat weten de uitspraak teleurstellend te vinden en overweegt hoger beroep, aldus de woordvoerder. De site grijpt vaker in: wereldwijd zijn in de eerste helft van 2020 meer dan 22.000 artikelen van het platform verwijderd.

Wat gebruikers van LinkedIn te zien krijgen op hun 'tijdlijn' hangt van meerdere aspecten af. Bijvoorbeeld hoe meer reacties een bericht oproept van anderen hoe vaker het getoond zal worden. Afwisseling van vorm - soms met een linkje, soms met een poll, soms met een foto, soms alleen maar kale tekst - vinden de algoritmes van LinkedIn ook fijn.

Om te leren wat werkt en wat niet werkt volgens de regels van LinkedIn is een hele industrie ontstaan van boeken en cursussen. En menselijk vernuft natuurlijk. Zo zijn er 'LinkedIn engagement pods' waarbij mensen afspreken om elkaars bijdragen te prijzen op LinkedIn en het algoritme gunstig te stellen. "Volstrekt onwenselijk", aldus Marjolein Bongers die schrijft over dit fenomeen in haar boek LinkedIn Power. "Als je zo'n 'pod' nodig hebt om je bericht succesvol te laten zijn, dan is je bericht gewoon niet goed genoeg."