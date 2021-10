In 2007, kort nadat ze zich als beautyvlogger in de markt had gezet, was Mascha Feoktistova de gedroomde oudere zus voor een enorme schare onzekere tienermeisjes. Inmiddels is dezelfde beautyvlogger een 35-jarige moeder. En is ze in haar wereld nog steeds toonaangevend. Hoe krijgt ze dat voor elkaar?

Op haar verzoek hebben we afgesproken in de smaakvol ingerichte lounge van een hip hotel in de Amsterdamse Houthaven. Mascha Feoktistova bestelt een glas thee met de uiterlijke allure van een cocktail. "Even een shotje maken hoor", verontschuldigt ze zich. "Zodat mijn volgers zien dat ik een afspraak heb."

Welkom in de wondere wereld van een professioneel vlogger. Een wereld waarin zelfs iemand die alweer veertien jaar non-stop stevig in de bus blaast zich terdege realiseert dat ze niet te lang 'uit' kan staan. Haar royale schare volgers - 645.000 inmiddels op YouTube en 640.000 op Instagram - rekent erop dat ze op gezette tijden door Mascha op de hoogte worden gehouden van haar wel en wee. En dat lijkt allemaal makkelijker dan het lijkt: "Er zit heel veel werk in om een filmpje eruit te laten zien alsof je het zo uit de losse pols hebt geschud."

Het is daarbij belangrijk om consequent te zijn, legt ze behulpzaam uit. "Dus post ik elke ochtend om zes uur mijn eerste vlog. Vergelijk het maar met mensen die een papieren abonnement op het AD hebben. Die rekenen er toch ook op dat de krant elke dag ongeveer op hetzelfde tijdstip door de bus glijdt?"

Even voor wie haar niet dagelijks volgt: ze groeide op in een normaal, zij het dus van oorsprong Russisch gezin en ook op de middelbare school wees niets er nog op dat Mascha ooit een enorme schare volgers aan zich zou gaan binden. "Ik was absoluut niet iemand die zich uitdagend gedroeg of met iedereen wilde zoenen. Op mijn 16de vond ik al de man met wie ik later ben getrouwd en die nu de vader van mijn kind is."

Trucjes

Vermoedelijk heeft ze haar populariteit voor een deel juist te danken aan de ouderwets Nederlandse deugd: doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Ze was voor veel pubermeisjes simpelweg de gedroomde oudere zus die video's plaatste waarin ze voordeed hoe je je zo voordelig mogelijk kunt opmaken en met wat voor trucjes je toch nog een bad hair day tot een goed einde kan brengen. Ze had de kansen die nieuwe media brachten goed en vooral op tijd ingeschat. En dus was het geen wonder dat Mascha ook een van de eersten was die door middel van dagelijkse reality-vlogs haar fans een dagelijks kijkje in haar leven besloot te geven.

Paspoort

Geboren: 11 oktober 1986 in Moskou

Levensloop: Kwam op vierjarige leeftijd met haar ouders naar Den Haag. Volgde opleidingen Sociaal Pedagogisch Werk, een mbo-opleiding tot onderwijsassistent en een hbo-opleiding Sociale Pedagogische Hulpverlening. Na een korte flirt met de zorgsector lanceerde ze in 2007 de website Beautygloss. Zo ontpopte ze zich als een van de meest invloedrijke vloggers op haar terrein, niet alleen in Den Haag, maar in heel Nederland.

Privé: Getrouwd met haar jeugdliefde Gregor van Vlierden en moeder van hun eenjarige dochter Mila.

Er is veel veranderd intussen. Haar bereik op sociale media is eerder toe- dan afgenomen, zij het dat YouTube als platform steeds meer terrein wint ten koste van Instagram. Maar hoe het spel online gespeeld moet worden, laat zich verder moeilijk voorspellen, weet ze uit ervaring: "Toen Insta begon, dacht ik: weer zo'n initiatief dat doodloopt. Zoals ik nu mijn twijfels heb bij TikTok. Voorlopig begin ik er niet aan. Het kost veel tijd en energie die ik dan niet ergens anders in kan steken. Instappen kan altijd nog."

Mascha Feoktistova in 2012. Mascha Feoktistova in 2012. Foto: Frank Jansen

Komt bij dat TikTok vooralsnog meer het domein is van de jongste lichting influencers. Mascha bedient nu vooral ook volgers die met haar zijn opgegroeid en zich herkennen in een volwassen moeder die een kind probeert groot te brengen. Dus deed ze uitgebreid verslag van haar zwangerschap, de daaropvolgende gezinsuitbreiding en wat dat met haar deed. Waarbij de vrolijkheid en het geluk overheersen.

Dat laatste is een bewuste keuze: "Ik wil wel graag dat volgers een goed gevoel aan mijn vlogs overhouden. Het laatste wat ik wil is mensen onzeker maken. Uiteindelijk ben ik een entertainment-platform. Ik heb in al die jaren nooit een schandaal veroorzaakt. Alleen het filmpje over botox en fillers die ik mezelf op mijn 30ste verjaardag cadeau had gedaan, viel hier en daar niet in goede aarde. Maar ik sta daar nog steeds achter: als volwassen vrouw mag je daar gewoon voor kiezen."

Hele leven online

Dat ze haar privéleven met bijna een miljoen volgers deelt, heeft in huiselijke kring (ook) nog geen problemen gegeven. Schouderophalend: "Mijn vriend werkt voor mij. Dus we zitten in hetzelfde schuitje, zowel in het bedrijf als privé. Onze relatie wordt er eigenlijk alleen maar sterker op. We kennen elkaar van haver tot gort en hebben nu al langer met elkaar dan zonder elkaar geleefd."

Oppervlakkig beschouwd doet ze nog hetzelfde als in de pionierstijd: filmpjes en foto's posten en binnen zekere grenzen met haar volgers delen hoe ze in het leven staat. Maar 'de business' is wel steeds serieuzer geworden, benadrukt ze. "Ik sluit contracten met steeds grotere adverteerders. Het gebeurt dat sponsors van tv-programma's nu bij mij een campagne inkopen. Het is een wereld waarin je je achter de schermen soms hard moet kunnen opstellen. Ja, ik kan een bitch zijn. Is maar goed ook, want anders ga je het in dit vak niet lang volhouden."

Krullen

Zelf heeft Mascha er alle vertrouwen in dat ze in haar rol van online-influencer voorlopig nog niet uitgespeeld raakt. "Mijn content is denk ik interessant voor jong en oud. Meiden van 16 vinden krullen maken interessant, maar ook vrouwen van 80. Alle leeftijden kunnen bij mij wel iets van hun gading vinden."

Ofwel: de datum van uiterste houdbaarheid is bij Mascha Meoktistova nog niet verstreken. Ze lacht: "En daar ben ik best trots op. Want het wordt steeds moeilijker om volgers lang aan je te binden. Dat zie je ook bijvoorbeeld in de popmuziek: ik bleef mijn hele jeugd fan van Britney Spears. Tegenwoordig zijn jongeren twee maanden fan en daarna gaan ze door naar een volgend idool."