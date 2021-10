K-popgroep BTS maakt hit na hit, de Koreaanse film Parasite viel in de prijzen bij de Oscars, en recent nog bleek de serie Squid Game een internationale topper te zijn. De hallyu, of Koreaanse golf, heeft ons kikkerlandje bereikt. En daar zijn ze in Korea maar al te blij mee.

Je staat 's ochtends op en zet de wekker uit op je Koreaanse Samsungtelefoon, kijkt het journaal op je Koreaanse LG televisie, stapt in je Koreaanse Hyundai om naar je werk te gaan en op de radio luister je naar een gesprek over dé Netflixhit van dit moment: de Koreaanse serie Squid Game. Er is veel meer Zuid-Korea om ons heen dan we denken. Het land heeft een onmiskenbare plek in onze samenleving ingenomen.

Van crisis naar cultuurbom

Dat is geen toeval, vertelt Remco Breuker, hoogleraar Koreastudies aan de universiteit Leiden. "Het is een project dat al twintig jaar in de maak is sinds de diepe economische crisis van de jaren negentig. Koreaanse producten verkochten op zich wel, maar het had niet de prestige die producten uit bijvoorbeeld Japan of Amerika hadden."

Om het economische tij te keren zette de Koreaanse overheid een groot project op om het land op de kaart te zetten en maakte hierbij gebruik van de kracht van soft power; het idee dat als je cultuur op een internationaal niveau aantrekkelijk is, mensen eerder geneigd zijn je als grotere speler te zien en je producten te kopen. Geïnspireerd door Amerika in de vorige eeuw, besloten de Koreanen hun soft power te vergroten, en dat deden ze door een uitgebreide culturele campagne die via Azië uiteindelijk het westen zou moeten bereiken.

"Culturele producten waren ineens geen kostenpost meer, maar een investering en dat heeft geloond. De kwalitatief goede Koreaanse films en series worden inmiddels goed bekeken en iedereen wil nu gezien worden met de nieuwste Samsung-telefoon." Het heeft de Koreanen een hoop geld gekost, maar het werpt nu dus ook de vruchten af. De Koreaanse filmindustrie levert inmiddels zo'n 2,51 triljoen won (1,9 miljard euro) per jaar op, en de 7 leden van BTS zouden ieder zo'n 20 miljoen euro op de bank hebben staan. "K-popgroep BTS is een paar miljard waard op jaarbasis", aldus de Korea-expert.

Gelaagde boodschap

Wat de Koreaanse cultuur zo bijzonder maakt, dat weet K-cultuurfan Bente Schramowski als geen ander. Waar het ooit begon bij een paar filmpjes van BTS, zit de 23-jarige studente uit Den Bosch op dit moment drie maanden in Zuid-Korea om de taal te leren spreken en het land te leren kennen. "Ik denk dat de Koreaanse cultuur gemaakt is om succesvol te zijn. De regering wil heel graag Korea promoten en cultuur is hierin zeer belangrijk." In die zin beargumenteert ze dat de Koreanen veel hebben afgekeken bij de Amerikanen, die jarenlang de populaire cultuur hebben gedomineerd. "De Amerikaanse cultuur lijkt op het moment juist minder dominant te worden, andere culturen nemen die functie nu over. K-cultuur is heel toegankelijk, maar alsnog heel bijzonder."

Volgens Korea-expert Breuker zit die bijzonderheid hem in de gelaagdheid van Koreaanse films en series. Hij legt uit dat je zonder alles van Korea te kennen nog steeds de boodschap kan begrijpen. "Zo kijk ik waarschijnlijk anders naar Squid Game en Parasite dan de gemiddelde Nederlander. Toch is gebleken dat Nederlanders die zich voor het eerst wagen in de Koreaanse cultuur de crux nog steeds meekregen. Dat er eigenlijk geen introductie nodig is om de gelaagde boodschap te begrijpen, dat is een ontzettend bijzonder fenomeen."

Schramowski voegt daar nog aan toe dat eigenlijk alle vormen van K-cultuur (films, series, én muziek) Zuid-Korea af durven te beelden in al haar realisme. "K-cultuur spreekt niet alleen over de positieve kant, maar ook over de negatieve kant van het leven in Korea. Ook maatschappelijke problemen komen aan bod in de muziek van BTS, bijvoorbeeld."

Seoel het nieuwe Hollywood?

Toch mag Korea ook van geluk spreken dat hun culturele golf juist nu aankomt wanneer Amerika aan soft power lijkt te verliezen. "Je kunt zeker stellen dat Amerika ten tijde van Trump minder aantrekkelijk is geworden voor Europeanen", vertelt Jorrit van den Berk, docent en onderzoeker Amerikanistiek aan de Radboud universiteit in Nijmegen. "Maar ik denk niet per se dat Korea de plek inneemt van Amerika. Je ziet nu juist dat het wereldtoneel in het algemeen diverser aan het worden is omdat we ook buiten Amerika aan het kijken zijn. Niet alleen Koreaanse, maar bijvoorbeeld ook Latijns-Amerikaanse producties laten hun stem horen op het wereldtoneel omdat media nu overal te delen is. Amerika domineert niet meer alle media-uitingen."

Amerika blijft nog wel bovenaan. "De Verenigde Staten zijn op veel meer vlakken aantrekkelijk voor Europeanen dan Korea ooit zal zijn. Zo heb je een gedeelde geschiedenis en een vergelijkbare politieke cultuur", aldus de Amerikadeskundige. "Of Amerika ooit nog de positie inneemt die het land vroeger had, dat betwijfel ik. Maar dat geldt ook voor een ander land als bijvoorbeeld Korea. We gaan nu juist een periode in van grotere diversiteit, en daar hoort de Koreaanse cultuur zeker ook bij." Seoel zal dus niet het nieuwe Hollywood worden, maar een eigen naam zijn met een eigen wereldberoemde filmindustrie. Dat zou er zomaar eens in kunnen zitten.