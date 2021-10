Als kandidaat van Het perfecte plaatje staat Frits Sissing (58) voor het eerst aan de andere kant van de camera. Een gesprek over je dromen achterna gaan, het roer omgooien en het tonen van veerkracht. 'Ik geloof niet in geluk; je moet je goed voorbereiden en kansen creëren.'

Dit artikel is afkomstig uit Margriet. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Voor Frits Sissing zijn het drukke tijden, maar je hoort hem niet klagen. Na de opnamedagen en deze fotoshoot is het bijna tijd voor vakantie met zijn gezin. Hij heeft een droompakket aan programma's die hij mag presenteren; Op zoek naar, Tussen kunst en kitsch en Maestro. En hij doet mee aan Het perfecte plaatje, waarin hij strijdt om wie de beste amateurfotograaf is.

Hoe was het om deelnemer te zijn in plaats van presentator?

"Dat is best gek. Tot nu toe heb ik programma's gepresenteerd waarin ik kandidaten heb. Ik maak van dichtbij mee hoe gespannen en zenuwachtig ze zijn en wat voor impact het programma op hun leven heeft. Nu word ik zelf 's nachts wakker en twijfel over de foto's die ik heb ingeleverd. Het heeft geen zin om eraan te denken, maar ik doe het toch en hoop dan dat ik een goed cijfer heb. De shoots zijn stressvol, je krijgt beperkt de tijd en er is een cameraploeg die in je nek staat te hijgen. Ik heb niet veel ervaring. Alleen tijdens vakanties fotografeer ik en probeer dan bijvoorbeeld een compositie te maken met een mooie deur."

Ben je competitief?

"Ik wil het graag goed doen, het programma beheerst wel mijn leven. De lat ligt hoog. Ik heb ook meegedaan aan Wie is de Mol? en daar ben ik de winnaar geworden. En bij Dancing with the stars was ik derde omdat ik een ontstoken knie kreeg van het dansen. Hoe langer je in zo'n programma zit, hoe meer je leert. Dan vind ik het wel leuk om ver te komen."

Was je als kind al competitief?

"Nee, dat heeft zich pas later ontwikkeld. Ik was geen uitblinker op school, maar wel heel consciëntieus. Ik was redelijk braaf, ik was geen lastige puber. Mijn ouders zouden over mij zeggen dat ik een gezellige jongen was, die actief in het leven stond en hield van gezelligheid. Ik had een leuke vriendengroep om mee te stappen."

Lieten je ouders je vrij?

"Ja ik kreeg veel vrijheid, zolang het goed ging op school. Zo heb ik het bij de opvoeding van onze dochters ook gedaan. Je probeert ze eigen verantwoordelijkheid mee te geven. Ze zijn zelf verantwoordelijk voor hun succes."

Je had al jong de droom te presenteren?

"Ik kan me herinneren dat ik veel tv-keek; het was de tijd van Toppop, Een avondje AVRO, Mies Bouwman, Willem Duys en Berend Boudewijn. Ik droomde weg bij die grote shows, dacht: die zou ik ook wel willen presenteren. Ik kende bij wijze van spreken de namen op de aftiteling uit mijn hoofd, die wereld intrigeerde me. Op mijn tiende zijn we naar Baarn verhuisd. Vanaf dat moment ging ik naar Hilversum om te kijken bij tv-opnames."

En in je studententijd trok je weer naar je geboortestad Groningen?

"Ja. Het was een bewuste keuze voor de stad, want de studie Economie kon je overal doen. Mijn ouders hebben er gestudeerd, mijn oudere zus zat er al en mijn jongere broertje volgde later. Nu studeert een van mijn dochters daar. Het is een fantastische stad, we noemen het niet voor niets het 'Parijs van het Noorden'. Als student is het daar leuk omdat het zo geïsoleerd ligt; je blijft in het weekend en bent op elkaar aangewezen. Dat schept een hechte sfeer."

Frits Sissing Frits Sissing Foto: Fotografie: Marloes Bosch

Wat heb je geleerd van die tijd?

"Ik was actief bij een studentenvereniging, dat is heel leerzaam. Daar ontdek je waar je talenten liggen; ben je goed in organiseren en samenwerken? Er is zo veel mogelijk. Ik ging ook bij een toneelgezelschap. Je studietijd is een ontdekkingsreis, je leert veel meer dan van je studie zelf. Zoals zelfstandig zijn. Het vangnet van je ouders is er niet meer en je moet je eigen zaakjes op orde krijgen."

Ging het in die tijd al kriebelen dat je iets anders wilde?

"Door een stage bij een bank op de Filippijnen kreeg ik voor mezelf duidelijk dat ik niet de financiële kant op wilde. Ik koos binnen de studie Economie voor de meest creatieve richting: marketing. Ik ben eerst in het bedrijfsleven gaan werken en had het daar prima naar mijn zin. De trigger was een musical van Frank Sanders en Jos Brink, die we sponsorden. Zo kwam ik weer in contact met die wereld. Ik hoorde dat zij een amateurgezelschap hadden en daar heb ik me bij aangesloten. Toen is het vuurtje weer gaan branden. Ik realiseerde me dat als ik heel eerlijk was, ik die droom van vroeger nog altijd had. Als ik daar iets mee wilde, moest ik het nu proberen."

Dat hield in dat je allerlei zekerheden moest opgeven?

"Ja, maar ik was begin dertig, we hadden nog geen kinderen. Ik kon nog makkelijk wat stappen terugzetten, dat had ik er graag voor over. Ik solliciteerde bij de Amsterdamse nieuwszender AT5 en werd binnengehaald als een natuurtalent. Ik mocht meteen het journaal presenteren. Na zestien weken was het echter over, terwijl ik zelf net dacht dat het goed ging. Ik heb toen tegen mezelf gezegd: 'Je bent nóg niet goed genoeg.' Het hielp me om dat woordje 'nog' toe te voegen. Het was een wereld die ik nog niet kende, ik moest me er eerst in verdiepen. Ik geloof ook niet in geluk; je moet je goed voorbereiden en kansen creëren. Dus je moet er zelf actief aan werken, dat houd ik mijn kinderen ook voor. Niet ophouden als het even tegenzit."

Jij gaf ook niet op nadat je droombaan stopte?

"Nee, want ik had het rode lampje van de camera zien branden. Dat kwam echt bij me binnen, ik had een gevoel van thuiskomen. Zo van: hier heb ik al die jaren van gedroomd. Ik werd later teruggevraagd bij AT5 om achter de schermen te werken. Dan moet je over je trots heen stappen en het hogere doel in de gaten houden. Ik wist dat ik ervaring moest opdoen en dat op een dag mijn kans zou komen."

Frits Sissing Frits Sissing Foto: Fotografie: Marloes Bosch

Je geeft ook lezingen over veerkracht en omgaan met tegenslag. Wat wil je je publiek meegeven?

"Ik vertel ze over hoe ik ben omgegaan met de tegenslagen in mijn carrière. Wat helpt is inzicht krijgen in je gedrag. Veel mensen stappen in de slachtofferrol en proberen de schuld buiten zichzelf te zoeken. Dat zorgt ervoor dat processen stoppen; je wordt bozig en ziet niet meer hoe je op een andere manier iets kunt bereiken. Dat houd ik mijn toehoorders voor. Ik voel me ook nog weleens slachtoffer, maar zodra ik het herken, spreek ik mezelf toe en zeg: 'Stap eroverheen en ga eens op zoek naar wat er wél kan.' Tegenslagen horen bij het leven, het leven is niet altijd leuk, het helpt als je dat beseft."

In je jeugd heb je geen grote tegenslagen gekend en zelf heb je nu ook een hecht gezin.

"Klopt, mijn ouders hebben me altijd gesteund bij welke keuze ik ook maakte. Onze dochters zijn inmiddels het huis uit, maar we zien elkaar veel en ze gaan nog mee met vakantie. Toen ik studeerde had ik nauwelijks contact met mijn ouders. Wij moesten bellen met een telefoon met een draaischijf en dan de tikken noteren. We waren veel minder op de hoogte van elkaars leven dan nu met de apps."

Hoe vond je het moment dat je dochters het huis uit gingen?

"Ik vond dat een heel natuurlijk moment. Rond hun achttiende hebben ze zich zo ontwikkeld dat ze geen zin meer hebben in natuurlijk gezag. Ze willen hun eigen leven ontdekken en eigen pad bepalen. En ik vond het ook fijn om mijn leven terug te krijgen. Mijn vrouw en ik hebben nu meer aandacht voor elkaar. We kunnen alles doen op het tempo en moment dat we zelf willen. Zo gaan we op vrijdagavond gezellig met z'n tweeën het dorp in, een biertje drinken. Dat hadden we jaren niet gedaan."

Frits Sissing Frits Sissing Foto: Fotografie: Marloes Bosch

Hoe kijk je terug op je carrière dusver? Wat waren de hoogtepunten?

"Het hoogtepunt vond ik mijn eerste Musical sing-a-long op de Uitmarkt, toen ik op de Dam stond en voor vijfduizend mensen een programma mocht presenteren. Dat vond ik kicken. Ik dacht terug aan dat jochie uit Groningen, dat vol bewondering tv-keek en nu in de hoofdstad live-tv maakte. En de Op zoek naar-reeks is echt het soort programma waar ik vroeger van droomde. Vooral de amusements- en entertainmentkant spreekt me aan. Ik word heel blij van het pakket aan programma's dat ik nu heb. Op zoek naar, Tussen kunst en kitsch en Maestro zijn alle drie programma's die op een laagdrempelige manier een cultuurvorm in de huiskamers brengen. Ik ben zelf ook meer klassieke muziek gaan luisteren dankzij Maestro."

Heb je nog dromen? Wil je bijvoorbeeld meer zelf in het theater staan, wat je nu al af en toe doet?

"Ik ben heel tevreden met wat ik nu heb en kijk wel wat er op mijn pad komt. Zelf op de bühne staan is meer iets voor erbij. Daar ligt mijn kracht niet, het gaat me niet zo natuurlijk af als presenteren. Het is wel leerzaam en vooral heel leuk. Als we na een optreden 's nachts terugreden in een busje van Stadskanaal naar huis sliepen de professionals om me heen en was ik klaarwakker en dacht: wow, kijk mij nou. Ik ben een artiest, ik zit in een busje! Het was een feestje om te doen. Net als de lezingen. Als daar na afloop iemand uit de zaal naar me toekomt en zegt 'Dit had ik nu net nodig om een beslissing te nemen,' is mijn avond geslaagd. Maar presenteren is écht mijn vak."