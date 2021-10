Hoe pak je het leven op als je dochter met 36 messteken is omgebracht? Jacques en Wanda Beemsterboer (beiden 66) hebben er een missie van gemaakt om veel over haar te vertellen. Ze gingen in gesprek met de moordenaar. 'Je kunt iemand blijven zien als monster, maar die houding past me niet.'

"Praten over je kind geeft energie", zegt Jacques Beemsterboer. Zeker na wat hem en zijn vrouw Wanda is overkomen. Op 2 december 2006 stortte hun wereld in elkaar toen hun ex-schoonzoon Gerold O. op brute wijze een einde maakte aan het leven van hun jongste dochter Nadine (20). Amsterdammer Gerold stak de veertien jaar jongere vrouw uit Hoorn 36 keer en sneed daarna haar keel door.

Bijna vijftien jaar na de moord op hun kind trekt Jacques Beemsterboer (meestal alleen, soms met Wanda) nog steeds langs gevangenissen om lezingen te geven. Woensdag gebeurde dat voor het eerst in Middelburg, waar personeel en gedetineerden van Torentijd - in twee shifts - naar de gymzaal kwamen om het verhaal aan te horen. Onder hen was ook demissionair minister Sander Dekker (Rechtsbescherming), die voor werkbezoek in Zeeland was.

Het gaat de Beemsterboers tijdens hun missie niet alleen om te laten zien hoe groot verdriet en gemis zijn. Ze willen vooral de boodschap uitdragen dat contact tussen daders en nabestaanden van geweldsslachtoffers kan helpen bij de verwerking. Jacques en Wanda hebben de afgelopen jaren veel positieve energie gehaald met de oprichting van een stichting, waar tien jaar lang een hardloopwedstrijd aan gekoppeld was.

Het weerzien met Gerold O, die voor de moord werd veroordeeld tot een celstraf van twaalf jaar en tbs met dwangverpleging, heeft voor Jacques en Wanda veel verschil gemaakt. "Het heeft een paar jaar geduurd totdat het tot een gesprek kwam", vertelt Jacques. "Het is bijna niet voor te stellen dat je iemand de hand schudt, die met dezelfde hand je dochter wat heeft aangedaan. Toch voelde die ontmoeting voor mij niet verkeerd."

Twee partijen die samenwerken aan elkaars herstel

Alles draait volgens Jacques Beemsterboer om het begrip 'herstel'. Voor slachtoffers, maar zeker ook voor daders. "'Herstel' klinkt door alle gangen van de gevangenissen. Ik ben goed in staat om emotie te scheiden van wat er gebeurt en kan er van een afstandje naar kan kijken. Als iemand die zoiets verschrikkelijks meemaakt de hand schudt van degene, die daarvoor verantwoordelijk is, zie ik dat als twee partijen die samenwerken aan elkaars herstel. Ik ken nabestaanden, die tien jaar hebben rondgereden met een pistool en er uiteindelijk achter kwamen dat dat niet werkte. Anderen blijven daders zien als monster, maar die houding past me niet."

Gerold O. heeft spijt betuigd richting de familie Beemsterboer en is inmiddels weer op vrije voeten. Jacqueline, de zus van Nadine, heeft hem vergeven. Zover gaat Jacques nog niet, maar als Gerold morgen aan de telefoon hangt met de vraag om voortaan samen lezingen te geven, zegt hij meteen 'ja'. "Hij is van harte welkom. Ik heb het al zo vaak voorgesteld, ook om samen in een tv-programma te gaan zitten, maar dat wil hij niet."

Na zijn bezoek aan de Penitentiaire Inrichting Torentijd liet demissionair minister Sander Dekker zich in Terneuzen bijpraten over het project Samen Recht Vinden.

'Het verhaal kwam binnen. Ook bij mij.'

In Torentijd waren alle luisteraars onder de indruk van Beemsterboers presentatie. Ongeveer vijftig gedetineerden, die aanwezig waren krijgen het boek Mam ik bel je zo terug, dat Wanda schreef over de moord. "Dat je een speld kon horen vallen, zegt genoeg", reageert minister Dekker. "Het verhaal kwam binnen. Ook bij mij."

Jacques Beemsterboer: "Ik zie het zo: al is er maar één gedetineerde, die na mijn verhaal nog meer beseft dat hij een ander heeft gedupeerd en vervolgens bereid is om mee te werken aan het herstel van dat slachtoffer, dan is mijn dag goed."

Dat gaat sowieso op voor Jack, die in Middelburg een gevangenisstraf uitzit van vier jaar. "Respect en bewondering voor die mensen om dit hier te vertellen", zei hij nadat iedereen had geapplaudisseerd. "Of ik iets aan deze lezing heb? Jazeker. Binnenkort heb ik al een afspraak met 'Perspectief Herstelbemiddeling' in mijn zaak."