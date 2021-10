De Amsterdamse amateurclub AFC verloor op sportpark Goed Genoeg in het bekertoernooi van eredivisionist Heerenveen (1-2). De vereniging kan er wel op bogen te spelen op de duurste grond van de Nederland, midden in het zakendistrict de Zuidas.

Dit artikel is afkomstig uit de Volkskrant. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Als oud-speler van Sparta voetbalde Thomas Verhaar in de Johan Cruijff ArenA en De Kuip. Maar in het shirt van amateurvereniging AFC maakt de 33-jarige aanvaller zijn acties op de duurste voetbalvelden van Nederland. De grond onder sportpark Goed ­Genoeg, middenin het Amsterdamse zakendistrict de Zuidas, heeft een waarde van ongeveer 800 miljoen tot 1 miljard euro en behoort tot de duurste grond van Nederland.

Tijdens de wedstrijd tegen Heerenveen (1-2-nederlaag), in de eerste ronde van het bekertoernooi, vormen woensdagavond het kantoor van consultancybureau Ernst & Young, De lichtgevende letters van ABN AMRO en het pand van private bank Van Lanschot Kempen het deftige decor. "Het heeft wel iets bijzonders dat dit sportpark nog niet is geweken voor het grootkapitaal", verwijst Verhaar naar alle hoogbouw om hem heen.

Alhoewel, ook AFC moest de laatste jaren inschikken - de grond onder het sportpark is eigendom van de gemeente Amsterdam. Het complex, parallel aan de Ring A10, werd een paar 100 meter opgeschoven. Van de zeven velden die lukraak verspreid lagen over het terrein, zijn er nu nog vijf over. Ze sluiten naadloos op elkaar aan.

Clubhuis

Het oude clubhuis ging tegen de vlakte. Begin dit seizoen opende iets verderop een hypermoderne variant - door de oudste leden nog altijd sociëteit genoemd. Waag het niet om bij de statige en oudste voetbalclub van Amsterdam (1895) het woord kantine in de mond te nemen. In het clubhuis is het verboden een pet te dragen.

"We zijn 40 procent van ons sportpark kwijtgeraakt", zegt Ad Westerhof, voorzitter van de Amsterdamsche Football Club, zoals de club met 2.200 leden voluit heet. Op de plek waar de jeugd zich tot voor kort uitleefde op de zaterdagen, kijk je nu in een grote bouwput. Over een tijdje staat hier een stadswijk met 1.300 woningen. Waar gewerkt wordt, moet ook woonruimte zijn, was de gedachte.

Met de opening van het vernieuwde sportpark kwam voor Westerhof afgelopen zomer een einde aan een slepende kwestie. Eentje die ruim 25 jaar duurde, met als belangrijkste vraag: wat te doen met de duurste voetbalclub van Nederland, die de locatie al sinds 1962 als thuisbasis heeft?

Verhaar, die deze zomer de overstap maakte van Excelsior naar de huidige nummer twee van de tweede divisie, het hoogste amateurniveau: "Iedereen is zich ervan bewust dat deze ondergrond prijzig is, maar het is geen onderwerp van gesprek in de kleedkamer. Dan gaat het vaak toch gewoon over voetbal of de randzaken."

Locaties

In de loop der jaren passeerden meerdere locaties de revue, waaronder het Amsterdamse Bos en het Amstelpark. Ze vielen om verschillende redenen allemaal af. "Dit was de meest geschikte oplossing", zegt Westerhof, die vanaf de splinternieuwe tribune uitkijkt over het hoofdveld. "We zijn een club uit Zuid dus wilde hier graag blijven. Ook al weten we dat de druk op deze grond enorm is. De belangen van ontwikkelaars zijn anders dan die van een sportclub."

AFC vindt de gemeente aan zijn zijde. Ja, die kan de grond voor heel veel geld verkopen. Maar als zij wil dat er mensen blijven wonen in Amsterdam, dan zijn er ook voorzieningen nodig, zoals een voetbalvereniging, zo redeneert zij. Westerhof: "We hebben een aantal compromissen moeten sluiten, maar zijn ook regelmatig op onze strepen gaan staan. Ons sportpark draagt de naam Goed Genoeg, maar op het stadhuis ­noemen ze het Nooit Genoeg."

Coryfeeën

AFC is niet alleen de club van statuur, het is ook de club met het hoogste BN'er-gehalte. Van oud-profs tot bekende tv-koppen staan er in het weekend langs de lijn. Tegen Heerenveen glipt Jack van Gelder, een van de bekendste AFC-coryfeeën, net voor de wedstrijd de tribune op. De oud-presentator van NOS heeft een schatkist aan herinneringen op deze plek liggen, zegt hij. Toch twijfelde hij lange tijd of het verstandig was hier te blijven.

Van Gelder: "Het nieuwe sportpark met al die hoge gebouwen eromheen is prachtig. Maar hoe lang kunnen we ervan genieten? Er zal op een gegeven moment wel iemand komen die zegt: die vijf voetbalvelden kan de gemeente een miljard opleveren. Kunnen we daar niet een andere bestemming voor bedenken? En dan?"

"We hebben een afspraak met de gemeente dat we hier de komende 25 jaar kunnen blijven", zegt Westerhof. "Al verwacht ik eerlijk gezegd niet dat we dat gaan halen. Maar dan moeten ze met een goed alternatief komen. We laten ons niet zomaar wegsturen."

Daar sluit Van Gelder zich bij aan. "Laten we de komende jaren vooral genieten van dit prachtige sportpark, in dit prachtige decor. Ja, het blijft een unieke plek."