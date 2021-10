Het had niet veel gescheeld of Stephanie de Haan (32) uit Utrecht had haar verhaal nooit meer naverteld. In 2018 weegt ze nog maar 30 kilo en is meer dood dan levend als ze in bed gevonden wordt. Nu, drie jaar later, is ze de anorexia de baas en wil ze een positief geluid laten horen: er is een weg terug, hoe pijnlijk ook.

Hoewel, haar eetstoornis helemaal de baas... De Haan is voorzichtig. "Elke kilo erbij is verschrikkelijk. Het is en blijft dus nog steeds een gevoelig onderwerp, maar stoppen met eten doe ik niet meer.''

Lopen gaat nauwelijks

Zo goed als gestopt met eten is ze wel in februari 2018. 1 meter 72 lang en nog maar een kilo of 30 zwaar, ligt ze vooral op bed in haar kleine woning in de Utrechtse wijk Lombok. Lopen kan ze niet of nauwelijks meer. De trap afdalen om de voordeur open te doen en daarna weer naar boven klimmen, dat is het maximaal haalbare. Een paar vriendinnen voorzien haar van het hoogstnoodzakelijke.

Een van hen, Marije, drukt die dag in februari op de deurbel, maar er volgt geen reactie. Een sleutel van de voordeur heeft ze niet. Dat Marije het niet vertrouwt, redt De Haans leven. "Ze belde de politie en agenten rommelden met een kleerhanger de deur open. Ze troffen mij bewusteloos in bed aan, met een lichaamstemperatuur van 30 graden. Ademen deed ik niet meer."

Een van de agenten begint met mond tot mond beademing, ambulanceverpleegkundigen nemen het al spoedig van hem over. Een klap van de defibrillator brengt haar hart weer op gang, waarna de brandweer haar uit het huis takelt.

Spektakel

"Dat zal een heel spektakel zijn geweest in de buurt, maar ik heb er uiteraard niks van meegekregen. Pas in het ziekenhuis werd ik weer wakker. Boos was ik, omdat ik nog leefde. En kwaad op Marije die alles in gang had gezet. Nu ben ik haar heel dankbaar voor wat ze heeft gedaan."

Maar in die periode in 2018 maakt het haar niet uit als ze wellicht op een dag niet wakker wordt. Jarenlange eetproblemen door eigen onzekerheid, het wegdrukken van gevoelens en haar perfectionisme hebben hun tol geëist. Meerdere vermoeiende verhuizingen en een scheiding doen de rest. "Het was chaos in mijn hoofd. Ik was op zoek naar rust en de dood kon daarvoor zorgen."

Haar bijna-overlijden is een dieptepunt, maar tegelijkertijd ook de ommekeer. Of beter gezegd: het begin daarvan. Onder meer doordat haar ouders, zusje en vriendinnen haar dagelijks bezoeken in het ziekenhuis. "Het maakte me duidelijk dat er mensen zijn die mij liefhebben en het waard zijn om voor te leven."

De trap niet op

Ze is vermagerd en verzwakt en kan zelf niet eten. Daarom krijgt ze in het ziekenhuis sondevoeding. "Dat vond ik niks. Het houdt je in leven, maar ik ben eigenwijs en vond dat ik dat zelf ook wel kon. Liefst wilde ik weer terug naar mijn appartement in Lombok, maar daar kon ik de trap niet meer op. Ik keerde daarom na een maand in het ziekenhuis in een rolstoel terug naar mijn ouders, naar de plek die eerder niet goed voor me was."

Want thuis ging het fout rond haar dertiende. Midden in de puberteit, met een lichaam dat verandert, alle onzekerheden die daarbij horen en dan ook nog een vriendje. "Ben ik wel goed genoeg, vroeg ik me steeds af. Dat heeft een hele tijd geduurd. Het ging mis toen we allebei wilden afvallen en ik hem voor probeerde te blijven. Zo is de eetstoornis begonnen, al had ik dat toen nog niet door."

Dat besef komt als ze op een gegeven moment met haar moeder mee moet naar de huisarts. "Die constateerde dat ik ondervoed was. Ik heb het niet van een vreemde. Bij mijn moeder gaan drank en sigaretten vóór de maaltijd. Als er stress of ruzie is, schenkt ze wat in en steekt er een op. Over moeilijke dingen wordt niet gepraat. Dat is voor mij een trigger geweest: mijn moeder eet ook niet, waarom zou ik dat dan wel doen?"

Niemand dichtbij

De huisarts stelt een kliniek voor, maar daar wil De Haan niet aan. "Ik wilde geen mensen dichtbij laten komen, dus vond ik dat een heel eng voorstel. Dat zou in de kliniek vast gaan gebeuren. Ik heb de huisarts ervan overtuigd dat ik er zelf ook wel voor kon zorgen dat ik weer op gewicht kwam."

Maar het lukt haar niet, al weet ze dat heel lang te verbergen. Ze gaat juist te veel eten, om dat vervolgens door laxeren en veel sporten weer te compenseren. Jarenlang komt ze ermee weg. "Zelfs op de pabo hebben ze het niet gemerkt."

Ook de liefde blijkt geen reddingsboei. Als ze toevallig op het werk van haar vader is - de plek waar hij vooral zijn tijd doorbrengt- ontmoet ze een jongeman met wie ze later trouwt en een huis koopt in Nieuwegein. "Daarna gaat het bergafwaarts. Het zijn meer veranderingen dan ik aankan: een echtgenoot, een nieuwe woonplaats waar ik niemand ken en mijn eerste baan als leerkracht op een basisschool."

Sterk zijn

Dat laatste levert haar onder meer door haar perfectionisme enorm veel stress op. Maar omdat ze sterk wil zijn, vraagt ze collega's niet om hulp. En er is niemand die het haar aanbiedt. Als compensatie gaat ze heel veel fietsen. De Haan staat dan al op een wachtlijst van Rintveld, een afdeling van Altrecht die gespecialiseerd is in eetstoornissen. "Ik voelde me alleen staan en wilde toch behandeling."

Tijdens een gesprek ontdekt de kliniek dat haar hart er slecht aan toe is. Er volgt een noodopname die na twee weken wordt omgezet in een reguliere. "Ik kreeg een eigen kamer en mocht niets meer. Maar na zoveel fietstraining moest ik wel bewegen. Dus zette ik de wekker om 5 uur en ging dan in de kamer heen en weer lopen. Ik kon niet anders."

Ze wil er eerlijk over zijn, gaat met Rintveld in gesprek en krijgt de deksel op de neus. "We zouden samen afbouwen, maar in plaats daarvan kreeg ik een bed in de woonkamer en mocht daar niet vanaf. Ik zat voor schut en voelde me erg alleen. Het heeft de ziekte verergerd, want de angst voor eten nam alleen maar toe."

Herstel niet mogelijk

Ze is dan in de risicogroep beland, het clubje jongeren dat niet wil herstellen. "Volgens de kliniek konden we dat ook niet meer. We hadden een langdurige eetstoornis en moesten ermee leren leven. Ik denk dat die groep bestond uit twaalf tot veertien meiden. De helft daarvan is nu niet meer in leven. Ook ik had mijn eetstoornis in die periode hard nodig. Het fungeerde, net als extreem sporten, als escape voor mijn onderliggende problemen."

Ze volgt schematherapie (in een andere kliniek) waardoor ze de eetstoornis beter gaat begrijpen. En het maakt haar ook duidelijk dat ze een man heeft gehuwd die in veel opzichten erg op haar moeder lijkt. "Hij regelde en controleerde alles en beperkte mijn vrijheid. Dat prikkelde mijn eetstoornis. Toen ik dat naar hem uitsprak, was het gelijk klaar voor hem."

Ze scheiden en ze komt op straat terecht. "Maar ik was bang om alleen te wonen. Met mijn persoonsgebonden budget kocht ik zorg in en ging begeleid wonen in Nieuwegein. Helaas had deze organisatie geen ervaring met eetstoornissen. Bovendien had ik een bovenbuurvrouw die lawaai maakte en me uitschold omdat ik anorexiapatiënt was. Het was daarom zij eruit of ik."

Leontienhuis

Waarna ze in Lombok terecht komt, hard achteruit gaat en op het nippertje wordt gered. Na het ziekenhuis en een aantal maanden bij haar ouders wonen, herinnert ze zich dat ze eerder getipt is over het Leontienhuis, genoemd naar wielrenster Leontien van Moorsel, de meervoudig olympisch- en wereldkampioene die ook de nodige eetproblemen had. "Het is een omgebouwde boerderij in Zevenhuizen waar je zo terecht kunt. Ik ging er meerdere keren per week heen en heb er veel aan gehad."

Ze kan er creatieve dingen doen, samen lunchen en vooral vrijuit praten over haar eetstoornis. "Daar mag die er gewoon zijn. Het is er niet zo benauwend als een kliniek. Ik werd er gewoon geknuffeld. Het werk wordt gedaan door vrijwilligers en mensen die ervaringsdeskundig zijn. Dat geeft hoop, want zij hebben het ook gered. En ze vinden niks raar, want ze hebben het zelf al meegemaakt."

In Utrecht vindt ze nog zo'n ervaringsdeskundige: coach Helen van der Voorn. "Ook daar kan ik mezelf zijn, met al mijn gevoelens en problemen. Dat helpt me vooruit. Wat ik iemand zou aanraden die een zoon of dochter heeft met anorexia en tegen de lange wachtlijsten aanloopt? Huur een ervaringsdeskundige in of breng een bezoek aan het Leontienhuis. Dan kan er in ieder geval gepraat worden. Eigenlijk zou er in meerdere delen van het land zo'n huis moeten staan."

Afsluiting

Vorige maand fietste Stephanie een klein 200 kilometer voor het Leontienhuis, nu doet ze haar verhaal. Als afsluiting van een nare periode en om anderen te inspireren. "Ik wil helpen om het onderwerp bespreekbaar te maken. Niemand hoeft zich te schamen voor zijn of haar eetprobleem. En neem de tijd. Een eetprobleem is er niet opeens, en is ook niet zomaar weer verdwenen. Maar: er is een weg omhoog."

Zelf heeft ze haar leven weer op de rit, na zestien moeilijke, nare jaren. "Toch had ik ze niet willen missen, want ik heb veel geleerd. Zoals? Ik kan nu over gevoelens praten. En ik weet dat ik er mag zijn, kwetsbaar en toch sterk. Nu kan ik weer het volle leven instappen, op weg naar een mooie toekomst."

Al is er nog een hobbel te nemen. De Haan wil graag weer naar school. "Om coach of psycholoog te worden en daarna een praktijk te beginnen. Ik wil anderen helpen. Dat ik zelf het nodige heb meegemaakt, geeft me een voorsprong. Ik weet wat mensen doormaken, ken de pijn, herken hun angsten. Probleem is dat ik in al die lastige jaren niks heb kunnen opbouwen. Ik ben daarom op GoFundMe een crowdfunding begonnen. Ik hoop dat mensen me willen ondersteunen."