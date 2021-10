Nooit en te nimmer zal advocaat Nicolette Heijkant meelopen in protestbetogingen en met rebellerende 'wappies' voelt ze ook geen enkele verwantschap. Maar als ongevaccineerde voelt de Dongense advocaat zich wel geroepen om te waarschuwen tegen een overheid die mensen 'meer en meer' de vrijheid ontzegt om zelf te beslissen of er een spuit in je arm wordt gezet. 'In zo'n samenleving wil ik niet wonen.'

Ruim 70 procent van de mensen die wel zijn gevaccineerd, vindt dat het kabinet speciale maatregelen moet treffen tegen vaccinweigeraars, meldde EenVandaag dinsdagmiddag op grond van eigen opinie-onderzoek . De polarisatie groeit, ziet ook Nicolette Heijkant. "Het is een complexe discussie, maar een overheid zou altijd voor verbinding moeten kiezen, niet voor een tweedeling."

Medische redenen

Heijkant is een bevlogen sociaal advocaat die niet achter dansleraar Willem Engel aanloopt en al evenmin geloof hecht aan complotten waarin Bill Gates een hoofdrol speelt. Haar redenen om een coronaprik te weigeren zijn ook niet principieel, maar vooral van medische aard. "Ik had in 2018 een allergische reactie op een prik, daar heb ik lang last van gehad. Dat was voor mij de belangrijkste reden om het nemen van een coronavaccin even te parkeren. Ik ben er niet op tegen, maar wacht liever de onderzoeken af."

Maar nu minister De Jonge maandag liet weten dat hij speciale maatregelen voor vaccinweigeraars niet langer uitsluit, voelt Heijkant zich geroepen om naar buiten te treden. "Ik neem het virus serieus, ik neem ook alle maatregelen in acht die de overheid oplegt. Maar iedereen moet vrij kunnen beslissen. Als je een vaccin wilt: vooral doen. Maar als je het om wat voor reden dan ook níet wilt, hoef je daar geen verantwoording voor af te leggen. De overheid voert de druk veel te ver op. Bij mij werkt dat juist averechts: ik zal niet zwichten voor druk of dreiging. Ik bepaal wat er met mijn lichaam gebeurt, niet de overheid."

'Overheid creëert angst'

Zeker: de overheid heeft het recht om burgers te wijzen op de risico's van het niet-vaccineren, erkent Heijkant. "Het verdriet van mensen die een naaste hebben verloren, wil ik ook niet bagatelliseren." Maar de overheid creëert angst, vindt ze en 'jaagt op die manier de polarisatie aan'.

Ze verwijst naar een tv-spotje waarin een GGD-arts al rappend probeert om twijfelende jongeren over de streep te trekken. "Dat is manipulatief, het zou onmiddellijk van de buis moeten. Het is een overheid onwaardig. Zo schep je een klimaat waarin alle weigeraars worden bestempeld als een paria. Mensen moeten soeverein en autonoom hun keuze kunnen maken, laten we daar een normaal gesprek over voeren. Feit is dat niet iedereen een vaccin wil. Om tal van redenen. Dat is hun goed recht. Het is niet zwart-wit."

Wat zou ze doen als ze in de schoenen stond van minister De Jonge? "Pfff. Moeilijke vraag. Ik zie ook het stijgende aantal besmettingen. Maar een overheid moet altijd mikken op eenheid. De regering moet iedereen dienen, niet alleen een selecte groep. Anders heb je straks een situatie waarin de ongevaccineerden thuis zitten en de rest bij de Snollebollekes zit, zuipend in de kroeg."

"Het is ook een glijdende schaal: het coronapaspoort is ingevoerd om mogelijk te maken dat je van het ene naar het andere land kunt reizen. Maar nu wordt het een instrument om mensen buiten te sluiten. Het gaat niet meer om het virus, maar om een overheid die steeds verder gaat bij het inperken van vrijheden."

'Mensenrechten komen in de knel'

Als jurist weet ze dat de Grondwet en het Europees recht voldoende waarborg zijn tegen het opleggen van een vaccinatieplicht. Maar in andere Europese landen ziet Heijkant wel dat vaccinweigeraars steeds verder de pas wordt afgesneden. En mensenrechten komen in de knel als ongevaccineerden hun werk niet meer uit kunnen oefenen, zegt ze.

"Zulke grove maatregelen zijn ook niet nodig. Als advocaat heb ik gezien dat de rechtbanken op een goede manier omsprongen met de coronamaatregelen. Afstand houden, mondkapjes: dat werkte. Er is geen reden om het nu opeens anders te doen. Vergeet ook niet dat de overheid enorm heeft bezuinigd op de ziekenhuizen, op de ic-afdelingen ook. Dat schuift de politiek nu wel heel makkelijk onder het tapijt. Maar je kunt niet alle problemen afschepen op de ongevaccineerden."