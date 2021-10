Iedereen was gevaccineerd, volgens de organisatie. Toch raakten twintig koorleden en bezoekers besmet bij het afscheidsconcert van het Groesbeekse koor De Kèls. Hoe kan dat? En is zingen nog wel veilig? 'Het kan, ook na vaccinatie, weleens fout gaan.'

Dit artikel is afkomstig uit de Gelderlander. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

'Zie je wel, de vaccins werken helemaal niet.' En: 'Juist de gevaccineerden zijn de verspreiders!'

De uitbraak bij het concert van het Groesbeekse koor vormt voer voor corona- en vaccinsceptici, blijkt uit de vele reacties op sociale media. Hoe kan het dat uitgerekend gevaccineerden besmet zijn geraakt?

'Het kan fout gaan'

"Dit zet je wel weer aan het denken. Het laat zien: eens in de zoveel tijd kan het fout gaan, óók na vaccinatie", zegt onderzoeker Ivo Bouwman. De wetenschapper van de TU Delft houdt zich sinds vorig jaar bezig met onderzoek naar besmettingen bij koren.

Dat die relatief weinig voorkomen, blijkt uit de recentste weekcijfers van het RIVM. Afgelopen week was maar 0,4 procent van alle coronagevallen in Nederland te herleiden naar een koor. Ter vergelijking: ruim 54 procent was te herleiden naar de thuissituatie, bijna 10 procent naar kinderopvang en scholen en 4,3 procent naar de horeca.

Bij de Gelderse GGD's zijn geen andere recente uitbraken bekend bij koren en zanggroepen. Wel was er vorige week een uitbraak na een Oktoberfest in Zevenaar. Meer dan twintig mensen raakten besmet, terwijl ook hier iedereen gevaccineerd of negatief getest was. Dat er toch een uitbraak kan zijn terwijl iedereen is gevaccineerd, komt volgens een woordvoerder van de GGD Gelderland-Zuid doordat vaccinaties niet altijd volledig beschermen.



"Na volledige vaccinatie is 60 tot 90 procent van de mensen beschermd tegen corona. Niet iedereen dus. Je kunt nog besmet raken, maar bent dan meestal minder ernstig ziek. De vaccins beschermen goed tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopnames."

Lichte klachten

Dat laatste blijkt ook in Groesbeek: niemand hoefde opgenomen te worden in het ziekenhuis en iedereen kampt slechts met lichte klachten.



Volgens onderzoeker Bouwmans, zelf ook dirigent bij koren, komen besmettingen bij koren vooral door superspreaders. "Dit zijn mensen die veel meer virusdeeltjes in het speeksel hebben dan de gemiddelde besmette persoon. Vergis je niet: die hoeveelheid kan enorm verschillen. Eén persoon kan tienduizend keer meer virusdeeltjes in het speeksel hebben dan een ander."

Meer aerosolen bij zingen

Zit er toevallig zo'n superspreader in een koor, dan kunnen de gevolgen groot zijn. Eén besmette persoon kan dan in één keer veel mensen besmetten. In een koor zingen mensen immers samen en staan zij vaak dicht op elkaar.



"Bij zingen komen meer aerosolen, kleine druppels, in de lucht dan bij praten op een normaal volume. Als in die aerosolen virusdeeltjes zitten van een superspreader, kan corona zich sneller verspreiden. Hetzelfde geldt als je met een groep gezellig in de kroeg dicht op elkaar hard praat: dan komt de besmettingskans overeen met de kans bij zingen."

Bescherming neemt af

Een verklaring dat juist gevaccineerden bij een koor besmet zijn geraakt, is ook dat de bescherming van vaccins afneemt naarmate mensen langer gevaccineerd zijn. Bouwmans: "In een koor zingen vaak veel ouderen. Die hebben in een vroeg stadium het vaccin gehad. Vandaar dat nu de discussie over een eventuele derde prik aan de gang is."

Zijn tip aan koren? "Ventileren, ventileren en nog eens ventileren. Zet de ramen goed open, ook als koorleden klagen. Goede ventilatie brengt de concentratie aerosolen naar beneden. Verder is het, ook met gevaccineerden, toch belangrijk verder uit elkaar te staan. En waarom niet van tevoren een zelftestje doen? Niet dat die 100 procent uitsluitsel geven, maar ze geven toch een extra horde voor het virus."

Eigen afweging

Dit soort tips geeft ook het Koornetwerk, de koepelvereniging van de Nederlandse koorsector. "Al benadrukken we dat het elk koor vrij staat een eigen afweging te maken. Dat gebeurt: sommigen werken met QR-codes, anderen met afstandsregels. Momenteel gelden er vanuit de overheid geen extra regels voor koren. Dan zou het verwarrend zijn als wij koren wél verplichten aan regels te voldoen", zegt voorzitter Daphne Wassing.

Tot paniek leidt de recente uitbraak niet, volgens haar. "Natuurlijk zijn er algemene zorgen over de coronacijfers. Die heeft iedereen op het moment. Koren springen er gelukkig niet uit bij de cijfers."