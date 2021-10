De populaire site hotelkamerveiling.nl ging begin deze maand plots failliet. Vele duizenden kopers, onder wie talrijke Twentenaren, zijn gedupeerd. Maar ook voor hotels in de regio is het zuur. Er is onbegrip en boosheid dat de veilingsite tot het laatste moment hotelkamers bleef aanbieden. 'Ik voel me te grazen genomen.'

Dit artikel is afkomstig uit Tubantia. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De veilingsite bestaat al ruim tien jaar. Die heeft naar eigen zeggen meer dan 800.000 'leden'. Dit jaar werd hotelkamerveiling.nl zelfs uitgeroepen tot site van het jaar. Wie handig biedt kan voor enkele tientjes in een mooie kamer verblijven in Nederland en zelfs enkele andere Europese landen.



De eigenaar vertelde in november vorig jaar nog in vakblad Hospitality dat ondanks corona - of juist wellicht daardoor - de omzet van de kamerveilingen enorm was gestegen. Matthijs Stekelenburg had 'zo'n plotselinge groei niet eerder gezien', zei hij. "Het aantal nieuwe veilingwinnaars en hotelpartners nam een grote vlucht", klonk het toen.

Meer schadeclaims

Maar nu zou het bedrijf juist als gevolg van corona zijn omgevallen. Niemand zag dit faillissement aankomen. De curator die het bankroet afwikkelt heeft nog geen verdere uitleg gegeven hoe het precies mis is gegaan. Volgens het advocatenkantoor komen er nog steeds schadeclaims binnen. Hoe groot die last tot op heden is wordt niet gemeld. Inmiddels zou er een overnamekandidaat zijn. De naam wordt nog niet bekendgemaakt. Ook niet of en wat gedupeerden terugkrijgen.



Eric Mell, bedrijfsleider van hotel Wyllandrie in Ootmarsum (foto), heeft de afgelopen weken meer dan honderd mensen die een voucher hadden gekocht voor een overnachting tussen nu en ergens volgend jaar moeten afbellen. Zo'n bon is altijd een jaar geldig. "Ik snap werkelijk niet dat het failliet kan gaan. Mensen betalen de vouchers aan de site vooraf. De hotels krijgen pas het geld als de klant is geweest. Dan moeten er denk ik wel miljoenen op de plank liggen. Dit is toch een grote jongen die over de kop gaat."

Dertig vouchers

Mell heeft vaste gasten die er om de veertien dagen logeren via de veilingsite. En ook een gast, die nog wel dertig vouchers op de plank heeft liggen, voor hotels kris-kras door het land. Dat is al gauw een strop van rond de 1200 euro. Niet alle klanten die hij afbelde reageerden begripvol. "Dat snap ik wel. Die denken ook: ik heb toch voor die kamer betaald. Maar wij hebben het geld ook niet. Als we iedereen voor niks moeten laten logeren kan de deur hier ook dicht. Mensen zijn pas klant van ons als ze hebben ingecheckt."



Mell vertelt dat hij vlak voor het faillissement nog met het bedrijf gesprekken voerde om de samenwerking de komende tijd voort te zetten, maar dan onder iets betere voorwaarden voor het hotel. Niets wees op een faillissement. Het bedrijf had tot september ook keurig zijn betalingen gedaan. Maar de maand september kan het hotel vermoedelijk afschrijven. Bedragen noemt hij niet. "Het is ook niet zo dat we daar op drijven. Het is hooguit 5 procent van onze omzet."

Er komt een doorstart

Zaterdag meldde curator Erick Quaars op de site van hotelkamerveiling 'dat er een gedegen branchegenoot gevonden is' die het bedrijf gaat voortzetten. Wie dat is, blijft onbekend. Gedupeerden zullen volgens dat bericht van de overnemende partij 'een tegemoetkoming krijgen' in de schade. Tot welk bedrag of percentage wordt niet gezegd. Vanwege het grote aantal claims heeft Quaars tot op heden geen vragen beantwoord.



Hoewel gedupeerden mogelijk iets terugkrijgen, blijft er bij veel veilingklanten onvrede bestaan. Vooral omdat er tot op het laatste moment op kamers geboden kon worden. Op internet schrijven mensen dat ze zelfs twee dagen voor het faillissement nog een voucher kochten.



Ook de 70-jarige Oldenzaalse Elly Hofsteenge zit dat niet lekker. Ze heeft voor ongeveer 500 euro aan hotelvouchers. Hofsteenge kocht haar laatste voucher voor een Van der Valkhotel op 25 september, twee nachten voor 89 euro. Op 8 oktober werd het faillissement uitgesproken. Ze was perplex toen ze dat hoorde. "Toen ik die laatste kocht, moeten ze natuurlijk al hebben geweten dat er wat aan de hand was. Dat kan toch niet, dat is toch niet netjes? Het geld is in elk geval bij mij afgeschreven. Dan voel ik me wel goed te grazen genomen", zegt ze.

Even op adem komen

Hofsteenge is al vele jaren mantelzorger van haar man. Dat is intensief. Om de zoveel tijd gaat ze dan een paar nachtjes ergens slapen 'om even op adem te komen'. Ze maakt al vele jaren gebruik van de veilingsite, die altijd betrouwbaar was. Bij voorkeur nam ze een Van der Valk, omdat die ruime kamers heeft. Vaak betaalde ze via de site maar de helft van de normale prijs. De keten Van der Valk staat ook altijd prominent op de veilingsite en heeft er een eigen verkoopknop.

Pal na het faillissement zou ze naar zo'n hotel in Westerbroek in Groningen gaan. Haar voucher was daarvoor ook niet meer geldig. Het Van der Valkhotel liet haar echter voor een gereduceerde prijs alsnog overnachten. "Voor het bedrag dat zij anders zelf van de veilingsite hadden gekregen. En het ontbijt kreeg ik gratis. Dat vond ik erg coulant." Neemt niet weg dat de Oldenzaalse voor de kamer nu wel dubbel heeft betaald. "Het is niet anders."



Ook Eric Mell van Wyllandrie probeert de gedupeerde klanten een beetje schappelijk tarief aan te bieden als pleister op de wonde. Op de dag dat het faillissement werd uitgesproken zouden er ook gasten komen, die naar eigen zeggen ook voor ruim 500 euro nog aan vouchers hebben liggen. Voor hen streek Mell over z'n hart en liet deze mensen gratis overnachten. "Stuur ze dan maar eens weg; dat is wel erg sneu. Maar ja, dat kan ik niet gratis blijven doen."

Geen beeld

Koninklijke Horeca Nederland, ook de branchevereniging van de hotels, zegt geen beeld te hebben van hoeveel hotels gedupeerd zijn en wat het schadebedrag tot nu toe kan zijn. Het Van der Valkconcern, dat altijd heel prominent op de veilingsite stond kon ook nog niet zeggen hoe groot de schade voor het concern is.