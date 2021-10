Dit is het verhaal van Liesje 'Obispo' Fraai (29), hoofdpersoon in een driedelige Videoland-documentaire. Het is het bizarre verhaal van een meisje, dat op haar dertiende slachtoffer wordt van een brute groepsverkrachting en haar leven later oppakt als drugssmokkelaar en top-escort. 'Het makkelijke geld gaf me een kick.'

"Met een zak over mijn hoofd werd ik de bosjes ingetrokken. Met handen en voeten werd ik vastgebonden op een omgekeerd boodschappenkarretje. Ik kreeg een sok in mijn mond gepropt. Mijn zicht was wazig, maar ik voelde dat ik omringd werd door een groep jongens. Wie gaat er eerst? hoorde ik iemand zeggen. En toen begonnen ze me te verkrachten. Een voor een. Ik was dertien jaar."

"Van het struikgewas ben ik naar een kelderbox gebracht. Daar gingen de verkrachtingen en mishandelingen door. De hele nacht. Zeventien jongens, in wisselende samenstellingen, waren erbij betrokken. Een van hen nam mij mee naar zijn huis, waar ik de volgende morgen door zijn zus in de slaapkamer ben gevonden, hevig bloedend en vol blauwe plekken."

'Ze heeft er gewoon om gevraagd!'

"Met woorden kan ik niet beschrijven hoe ik mij die avond en nacht hebt gevoeld. Toen ik de volgende dag gevonden werd, kon ik alleen nog maar huilen. De rechtszaak heb ik niet bijgewoond. Het enige wat ik mij herinner, waren de boze moeders, die hun zonen bij het politiebureau kwamen brengen, terwijl ik een verklaring aflegde. 'Ze heeft er gewoon om gevraagd!' hoorde ik een van hen zeggen."

"Een meisje van dertien die erom gevraagd wordt om verkracht te worden? Een meisje dat bewust in wijde trainingspakken rondliep, omdat ze thuis werd belaagd door een aangetrouwde oom, die ze zo min mogelijk op ideeën wilde brengen?"

"Mijn moeder werkte van 's morgens vroeg tot 's avonds laat als schoonmaakster. Een man, die een relatie had met mijn tante, glipte bij ons naar binnen en pleegde ontucht met mij. Hij wist dat mijn moeder niet thuis was en mijn vader uit beeld. Dan zat hij aan me en zei: ik ga je volwassen maken, meisje."

Liesje Obispo: 'Ik ontspoorde door diepgewortelde haat en het gebrek aan goede hulp.' Liesje Obispo: 'Ik ontspoorde door diepgewortelde haat en het gebrek aan goede hulp.' Foto: Jan de Groen

"Mijn schoolvriendje wist dit. Bij hem voelde ik me veilig. Hoewel hij twee jaar ouder was, kon ik na school altijd bij hem terecht. We speelden boter kaas en eieren, Memory en andere spelletjes. We gingen zelfs samen naar de 'SuperPower Kinderclub', waar kinderen met een christelijke achtergrond elkaar ontmoetten."

"Hij heeft zich laten opjutten door zijn oudere vrienden met wie ik ook soms optrok. Zij vonden het vreemd dat hij mij nog niet had gezoend of aangeraakt. Dat moesten ze dan maar eens samen gaan doen. Na de verkrachtingen heb ik de naam van mijn vriend doorgegeven aan de politie, waarop hij alle namen van de andere jongens heeft opgegeven."

"Nadat de daders waren gestraft, heb ik een half jaar op mijn kamer gezeten. Ik wilde met niemand wat te maken hebben. EMDR therapie bij het Riagg, waarbij het trauma wordt herbeleefd en de herinnering wordt vervaagd, haalde niets uit. Ik was daar nog niet aan toe."

"Het enige wat ik dacht was, waarom ik? We waren toch vrienden? Ik vertrouwde die jongens blindelings, die overigens veel te laag gestraft zijn. Mijn ex-vriendje kwam ik een jaar later weer op straat tegen. De haat die ik toen voelde, was onbeschrijflijk."

Diepgewortelde haat

"Die diepgewortelde haat en woede en het gebrek aan goede hulp lieten mij ontsporen. Ik trok op met een groep straatcriminelen. Zij beschermden mij wél, maar schuwden het geweld niet. Er is in die periode veel gebeurd, waarover ik voor mijn eigen veiligheid niet veel kan zeggen. Wel werd ik na een schietincident opgepakt en kwam ik in een gesloten jeugdinrichting terecht."

"De eerste dag mondde meteen uit in een knokpartij met een meisje dat zichzelf de baas van de afdeling noemde. Ik had een kort lontje en was onhandelbaar. Ook raakte ik overstuur als ik werd aangeraakt bij het fouilleren. Niemand mocht aan mij zitten. Het waren de naweeën van de verkrachtingen."

"Na een eerste jaar in de inrichting vol ongeloof, woede en vechtpartijen, maakte ik een rigoureuze beslissing. Ik besloot uit de slachtofferrol te stappen en gebruik te maken van mijn charmes. Ik merkte dat ik bekeken werd door jongens en cipiers. Daar moest ik wat mee doen."

"In de gevangenis is de verleidster in mij geboren. Op een gegeven moment ontving ik liefdesbrieven afkomstig uit het jongensblok. Jongens schreeuwden mijn naam vanuit hun cel als ik op de luchtplaats liep. Sommigen schoven mij geld toe als we elkaar ontmoetten op school. Daar kocht ik lekker eten van in de gevangeniswinkel."

Liesje Obispo verdiende als escort veel geld in Marbella, Miami en Ibiza. Liesje Obispo verdiende als escort veel geld in Marbella, Miami en Ibiza. Foto: Jan de Groen

'700 gram coke in mijn maag'

"Na mijn vrijlating, ik was bijna 18, probeerde mijn moeder mijn leven met strenge regels te beïnvloeden. Met weinig succes. Na de zoveelste ruzie heb ik mijn paspoort gepakt en ben ik met een tante meegegaan op vakantie naar Curaçao. Met 700 gram coke in mijn maag keerde ik terug naar Nederland. 95 bolletjes had ik doorgeslikt. Tientallen tegelijk, in combinatie met jam, waardoor ze makkelijk naar binnen gleden. Daar kreeg ik tussen de 7000 en 9000 euro voor. Over de gevaren dacht ik niet na. Ik wilde gewoon geld maken en een leuk leven leiden. Lekker dansen in Curaçaose clubs, waar ik tijdens een miss wet T-shirt wedstrijd een dansvloer compleet op zijn kop zette. Er werd een potje voor mij neergezet, waarin aan het eind van de avond meer dan 2000 Antilliaanse guldens zat."

"Terug in Rotterdam ben ik meteen naar nachtclub OQ op de 's-Gravendijkwal gegaan. Eerst om alleen te gaan paaldansen. Later ook om met mannen naar de kamers te gaan. Mijn machtspositie en het gemakkelijke geld geven mij een kick. Het is mijn zoete wraak voor de verkrachting."

"Niet veel later ging ik ook op hi-class escort. Goud geld verdiende ik in Marbella, Miami of op Ibiza. Drie keer per jaar vloog ik naar Curaçao om te genieten van het geld. Lekker chillen aan het strand met een cocktail in de hand. Ook kocht ik spullen voor mijn familie, waaronder een vissersbootje voor mijn opa."

'Elke pruik is voor mij een ander karakter'

"Ook heb ik een indrukwekkende pruikenverzameling opgebouwd. Elke pruik is voor mij een ander karakter. Draag ik een zwarte, dan ben ik rustig. Is de pruik rood, dan denk ik maar aan een ding: geld maken. De blonde pruik staat voor pure dominantie. Blonde Liesje hebben de heren het liefst. Ook als ik niet werk, draag ik een pruik. Zonder voel ik mezelf kwetsbaar. Dan ben ik weer dat meisje in die kelderbox."

Liesje met haar rode pruik. Liesje met haar rode pruik. Foto: Privébeeld

"Negen jaar heb ik in de prostitutie gezeten en mijn emoties op pauze gezet. Maar tijdens de coronapandemie kwam het besef dat ik mezelf kapot aan het maken was. Ik raakte in een depressie, maar in een online praatgroep ontmoette ik een vrouw, die mij weer aan het lachen maakte. Ze is nu mijn verloofde."

"Vier maanden geleden heeft ze me gevraagd in een oesterbar. Het hartvormige doosje met de ring zat tussen het ijs van de champagnekoeler. Er was vuurwerk. Mensen om ons heen gingen klappen. Voor het eerst in mijn leven voelde ik me echt geliefd."

"Voordat zij in mijn leven kwam, wist ik niet wat echte liefde was. Als zij mij aanraakt, dan wordt mijn hele lichaam warm. Alles gaat tintelen en mijn handen worden klam. Ik schrik daarvan, maar eens temeer besef ik dat betaalde seks ijskoud is."

Stabiele huismoeder

"Nu wil ik moeder worden. We zouden graag een gezin willen beginnen. Daar ben ik zo aan toe. Anders dan bij mijn opvoeding, ga ik seksuele voorlichting geven. Ook wil ik mijn kind thuis veiligheid bieden. Ik wil een stabiele huismoeder zijn. Het goede voorbeeld zijn."

"Veel jonge meiden, die denken dat ik nog in het vak zit, sturen mij berichten via Instagram. Daarin vragen ze me hoe ze in mijn wereldje kunnen komen. Ik neem daar nu afstand van. Liever informeer ik ze over de gevaren van het werk via lezingen op scholen. Daarvoor is Stichting Liesje Obispo opgericht. Ook ga ik meiden, die seksueel misbruikt zijn, hun verhaal laten vertellen aan lotgenoten. Aan praatgroepen hebben ze meer dan aan een gesprek met de psycholoog."

"De vraag aan mijzelf is: ben ik bereid om mijn liefdeloze luxeleven op te offeren voor een normaal bestaan met echte liefde? Ik hoop van wel, maar het is geen gemakkelijke opgave."