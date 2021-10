Honderd euro per nacht voor een beschimmelde caravan met kapotte keukenapparatuur. Het régent klachten over het ooit zo prachtige Oostappenpark Marina Beach in Zeeland. Verslaggever Wendy Wagenmakers boekte een weekendje. En brak dat - net als veel andere andere gasten - voortijdig af. 'Kijk, aangekoekte kotsvlekken.'

Dit artikel is afkomstig uit PZC. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

"Nog nooit zoiets meegemaakt.. Er hing een vreselijk vieze geur in de caravan, de randen van de tafels waren afgebladderd, er zaten gaten in de vloer, er zat schimmel in de douche, de kasten zaten onder de vetvlekken, overal lagen haren en zelfs op het beddengoed zaten vlekken. Daarbij was het vieze beddengoed van de vorige huurders nog niet weggehaald. Hoe durft camping Marina Beach überhaupt geld te vragen voor zoiets als dit..."

"Wat een vieze bende zijn we in terechtgekomen. Allemaal flessen drank, inlegkruisjes, bedden lagen overhoop, serviesgoed lag vies in de gootsteen, rotzooi in de koelkast, handdoeken overal, toiletspullen lagen er nog. En ook nog een fles waar een waterpijp van was gemaakt met een joint erin! Boos en teleurgesteld naar de receptie gelopen. Ze konden niks regelen zeiden ze. Geen andere caravan, geen schoonmaaksters en geen geld terug."

Geen onbekend beeld op Marina Beach.

Lange rij wachtende klagers

Een kleine greep uit een stortvloed aan negatieve recensies over wat een visitekaartje van Zeeland zou moeten zijn. Wie 'Marina Beach' intikt op Google, kan maar beter even geen hap van zijn boterham nemen, want ook de bijgevoegde foto's zijn niet van de lucht. De schimmel dringt binnen tot in je diepste vezels.

Tijd om de proef op de som te nemen. Eind september meldden we ons bij de receptie voor de sleutels van onze 'Noordiek chalet'. We bladeren de brochure ('Hartelijk welkom op vakantiepark Marina Beach. We doen er alles aan om je een onvergetelijke vakantie te laten beleven!') door tot we aan de beurt zijn. De vier wachtenden voor ons beklagen zich over defecte kachels, smerig beddengoed en - slik - bloed aan de deurklinken.

Schimmel in de badkamer.

Aangekoekte kotsvlekken

Bloed zit er niet aan de klinken van chalet F002. Wel andere, onherleidbare vlekken. Het ruikt er naar erwtensoep. Tegen het plafond plakken een stuk of tien doodgemepte vliegen, de bezemkast die moet doorgaan voor douchecabine zit vol schimmel en onderaan de ramen ziet het zwart van viezigheid. "Aangekoekte kotsvlekken", stelt mijn zoon van acht vast. Hij zou best eens gelijk kunnen hebben.

De inrichting van het houten kot is op zijn zachtst gezegd smakeloos. Aan de gaten in de muur te zien, heeft er ooit iets van decoratie gehangen. Nu zijn de muren kaal, op de vlekken na dan. De gordijnen missen driekwart van de haakjes, er zit kauwgom tegen de zijkant van het kunstleren bankstel, er mist een bed en de televisie, vol half afgekrauwde stickertjes, geeft slechts besneeuwde zenders weer.

Over smaak valt niet te twisten, maar toch.

Glimmende biljetten voor Gillis

Naar buiten dan maar. De buren steken aarzelend hun hand in de lucht als we voorbijlopen. Ze kijken chagrijnig. Dat geldt eigenlijk voor iedereen die op het park loopt, fietst of voor zijn caravan zit. De aanblik van kapotte speeltoestellen en Litouwse kentekens stemt ook niet bepaald vrolijk. Gelukkig is er een binnenspeeltuin. Of ja, een voormalige tennishal waar wat springkussens en een oude midgetgolfbaan zijn neergepleurd. Op de tafels liggen glimmende stembiljetten om de familie Gillis aan een Gouden Televizier-Ring te helpen.

Peter Gillis is de eigenaar van Marina Beach. De zelfverklaarde selfmade miljonair achter de Oostappen Groep kocht het vakantiepark in 2013 samen met zwemparadijs Scheldorado voor zes miljoen euro van het echtpaar Verpalen. Inmiddels staat Marina Beach te koop voor 61,25 miljoen euro. Hatseflats, zegt Gillis dan. Ondanks alle toezeggingen is het tot een definitieve verkoop tot dusver niet gekomen.

Reclame voor de familie Gillis in de veredelde sporthal.

En het was zo mooi, vroeger

En het was zo mooi, vertelt Ria Verpalen. "Toen het nog van ons was, waren we 24 uur per dag in touw. Alles wat kapot was, repareerden we. We organiseerden dansavonden, bingoavonden en als er feest was, kwam de fanfare van Biervliet. Onze gasten stuurden geboortekaartjes, wij stuurden verjaardagskaartjes en als er iemand kwam te overlijden, dan gingen we naar die begrafenis. Het was letterlijk één grote familie, bijna 25 jaar lang."

Maar ja, het echtpaar werd ouder. Er kwam een kans het park te verkopen. "De kinderen zeiden: doe het nou maar. Niet wetende wat voor ellende we over ons zouden afroepen. We zouden verkopen aan Peter Gillis, die ik kende van de Recron. Hij werd daar door niemand geaccepteerd en ik had er altijd een beetje meelij mee. Maar op de dag van de notaris had hij ineens geen geld. En toen zaten we daar!"

Badhuis uit de tijd van het echtpaar Verpalen, waar nooit meer iets aan is gedaan.

Kende alle gasten bij naam

Het echtpaar Verpalen verkocht het park uiteindelijk aan een andere groep, die vervolgens failliet ging. Daarna heeft Gillis de Braakman alsnog op de kop getikt. Ria Verpalen heeft er altijd drie huisjes aangehouden, tot afgelopen januari. "Ik kon het verval niet langer aanzien. Elke keer reed ik met buikpijn het park op. We hebben de huisjes maar verkocht."

Diep in haar hart heeft Verpalen spijt van de verkoop. "Vanwege het gedoe, maar vooral ook vanwege de gezelligheid die ik zo mis. Ik heb zo'n heimwee gehad. Ik kende alle gasten bij naam, snap je. Ik verlang zo naar die tijd terug."

Op de plek waar nu honderden blauwe chalets staan, waren vroeger bomen. Heel veel bomen.

Alle bomen moesten weg

Gouden tijden, herinnert zich ook Hedwig De Clercq. De Vlaming kocht zijn stacaravan nog net 'in de tijd van Ria'. "We dachten: het is daar zo hemels om te fietsen, we willen daar vaker zijn. En het was plezant, de eerste jaren. Tot Oostappen kwam. Alle bomen op het park werden gekapt en ze stouwden het vol met die blauwe kottekes. Honderden en honderden. Een afgrijselijk gezicht. Binnen een paar maanden kenden we het niet terug."

Inmiddels is het 'helemaal niks meer'. "We hebben geen wifi, de tv doet het nauwelijks. Alles wat je buiten ziet, is doodgewoon versleten. Ze hebben geen centen om te herstellen, niet om personeel te betalen, niets. En maar roepen dat ze het gaan verkopen voor al die miljoenen. Wie wil hier nou een duit voor geven? Ik niet!"

"Wie wil hier nou een duit voor geven?", vraagt Hedwig De Clercq zich af.

We doen de ogen maar toe

2.000 euro stageld per jaar heeft De Clercq er nog wel voor over. "Met energie en toeristenbelasting erbij bijna drieduizend. Het is te veel, ik weet het, maar we staan hier nu eenmaal. We hebben een goede plek, een mooie stacaravan met alles erop en eraan, we hebben hier rust de helft van het jaar. Voor ons is dat het waard. Voor de rest doen we soms maar de ogen toe. Het is beter dat je sommige dingen niet ziet."

Maar er is geen ontkomen aan. Waar op het park je ook loopt, overal ligt het verval er dik bovenop. Een compleet afgebladderde mascotte, oude douchecabines met ingeslagen ruiten. Vuilniszakken overal. En als het park zo'n puinhoop is, dan doen de vaste gasten ook weinig moeite meer hun perceeltje te onderhouden. Caravans met opgeruimde tuintjes zijn per straatje op één hand te tellen.

Veel mensen verzorgen hun stekje zelf ook amper meer.

Veel sociale gevallen

"Let niet op de rommel", verexcuseert Johan de Cuyper zich, vanaf een stoel met een bak koffie in zijn handen. Kater Felix ligt in de stoel naast hem, poes Dikke Mollie likt water van tafel. "Je zult het niet geloven, maar ik was een succesvol zakenman", vertelt De Cuyper. "Ik heb ook nog een appartement in Knokke, maar daar zitten mijn kinderen nu in vanwege de woningnood. En ik zit hier eigenlijk wel best."

De Cuyper is een van de mensen die permanent op Marina Beach woont. "Veel sociale gevallen hoor. En mensen die hier door de sociale dienst zijn geplaatst, ik heb het zelf gezien. Ach, ik trek me er weinig van aan. Ik vermaak me best hier. Ik hou van Zeeuws-Vlaanderen en ik hou van Hollandse vrouwen. Wilt u mijn cd-collectie zien?"

In de oude caravan van zijn tante werkt Johan de Cuyper aan zijn memoires.

Veel panterprintjes ook

De Vlaming woont in een oude caravan van zijn tante. Hij heeft er veel spullen verzameld. Heel veel spullen. Binnen pronkt een inderdaad indrukwekkende cd-collectie. Het is duidelijk ook domein van de katten. "Ik ben een kluizenaar, weet u. Ik luister mijn muziek, ik lees mijn boeken. In de tijd die rest werk ik aan mijn memoires. Ik heb best heel wat meegemaakt in mijn leven."

Terug in chalet F002 is het koud. IJskoud, want de kachel doet het nog steeds niet. We blazen wolkjes en drinken thee uit het Duralex-servies. Het restaurant schijnt nog open te zijn. We verwachten er dezelfde deplorabele sfeer als op de rest van het park, maar niets is minder waar. Binnen is het warm, druk en gezellig. Veel panterprintjes ook. Uitermate vriendelijk brengen de serveersters meterslange spareribs rond. Zelfs de buren, een tafeltje verder, kijken een stuk vrolijker.

In restaurant De Braakman, dat niet onder beheer van Oostappen Groep valt, is het wel goed toeven.

Terwijl de Mega Music Dance Experience uit de boxen galmt, gooien jonge meiden aan de bar een shotje achterover. Het zijn Gilliskes, mierzoet spul in plastic flesjes met de kale bats van Peter Gillis op het etiket. Onderaan de barkrukken hangen wat bibberende chihuahua's. Op de menukaart worden cocktails ook in emmervorm aangeprezen. De serveerster barst in lachen uit als wordt gevraagd naar de verkoopstatus van het park. Het uitblijven van verdere reactie is veelzeggend. "Had u appelmoes bij de frietjes gewild?"

De kale bats van Peter Gillis is onontkoombaar.

Ghettoblasters met afschuwelijke herrie

Thuiskomen in chalet F002 heeft iets treurigs na zoveel gezelligheid. Het kan blijkbaar nóg kouder en de bedden blijken houten planken van hoogstens 1,5 meter lengte. Om ons heen klinken ghettoblasters met afschuwelijke herrie. Niet uit één hoek, maar wel drie. Misschien zelfs vier. Slapen is om zoveel redenen onmogelijk en het besluit valt om niet overmorgen, maar morgen al te vertrekken. Zo vroeg mogelijk.

We blijken niet de enigen. De volgende ochtend staan de buren hun auto in de pakken. Hun gezichten staan weer op onweer. "Wát een gruwelijk park", moppert Albert van Klooster. "We komen vaker bij Oostappen, maar echt, zoiets als dit hebben we nog nooit meegemaakt. Zó vies. Zó smerig. Zó kapot alles. En als je er iets van zegt, weten ze van toeten noch blazen."

Albert en Alma van Klooster komen nooit meer terug naar Marina Beach. "Echt nooit meer."

We komen hier nooit terug

Het gezin, met moeder Alma en zoon Randy, komt uit Zeist. "We wilden hier gaan zwemmen, zwemspullen mee voor dat jochie, blijkt het zwembad al drie jaar dicht! Had je in de reviews kunnen lezen, hoor je dan. Die lees ik niet als ik verder goede ervaringen heb met Oostappen. Maar het zwembad staat nota bene nog in de brochure die je bij het inchecken krijgt. En nu kan ik mijn zoontje gaan uitleggen dat we niet gaan zwemmen. Het manneke is autistisch. Ik ben een lieve papa, maar ik had de manager bijna door de kantine gemept."

Van Klooster is diep, diep teleurgesteld. "Ik kijk graag naar die serie van Gillis. Ik vind het een wereldkerel. Hij heeft het toch maar geflikt, weet je. Maar als ik dan zie in wat voor luxe hij leeft en met wat voor armoe hij zijn gasten hier opzadelt, dan krijg ik toch mijn bedenkingen. Ik heb gelijk na aankomst zelf ook maar eens een review geschreven. Een heel slechte. Wij komen hier nooit meer terug. Echt nooit."