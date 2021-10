Lokale lockdowns in plaatsen zoals Staphorst. Volgens ziekenhuisbaas Ernst Kuipers kan het nodig zijn in gebieden met veel besmettingen en een lage vaccinatiegraad. Is een lokale lockdown een goed idee?

Mondkapjes, 1,5 meter afstand, beperkt bezoek in winkels, horeca dicht, thuiswerken en geen grote groepen. Staan deze verfoeide maatregelen uit eerdere lockdowns plaatsen zoals Staphorst te wachten? Als het aan ziekenhuisbaas Ernst Kuipers ligt misschien wel. De voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) denkt dat lokale lockdowns nodig kunnen zijn in plaatsen waar het virus vrij spel heeft.

Volgens Kuipers kan het in Nederland met ongeveer 1,8 miljoen ongevaccineerden lokaal makkelijk tot hoge besmettingsaantallen en ziekenhuisopnames komen. "Hierdoor kan het nodig zijn dat je lokale lockdowns moet instellen aan de hand van de besmettings- en vaccinatiegraad, zoals nu bijvoorbeeld in Staphorst", opperde hij op deze site.

In het door Kuipers genoemde Staphorst ligt het aantal besmettingen momenteel twaalf keer hoger dan gemiddeld in Nederland. Slechts 53 procent van de bevolking is er gevaccineerd. Het dichtstbijzijnde ziekenhuis, Isala in Zwolle, ondervindt er de zure vruchten van. Afgelopen week was de helft van de in het ziekenhuis opgenomen coronapatiënten afkomstig uit Staphorst, operaties werden afgezegd omdat er geen plek meer vrij was.

Biblebelt is brandhaard

Sowieso is de Biblebelt op dit moment dé nationale brandhaard. Gemeenten als Zwartewaterland, Nunspeet en Ermelo scoren - net als Staphorst - al weken torenhoge besmettingscijfers en kleuren donkerrood op de coronakaart. De vraag is of lokale lockdowns in plaatsen met een lage vaccinatiegraad en veel besmettingen een optie zijn.

"Ik zou niet weten hoe je dat moet doen", zegt viroloog Bert Niesters, hoogleraar medische microbiologie en hoofd klinische virologie bij het Universitair Medisch Centrum Groningen. "Zetten we dan een groot hek om Staphorst heen? Dat kan helemaal niet. Onze dorpen en steden zijn geen eilandjes die je hermetisch kunt afsluiten in een lockdown."

De Groningse viroloog krijgt steun van hoogleraar infectieziekten Andreas Voss van het Nijmeegse Radboudumc. "Hoe gaan we dat doen? Gebieden met een lage vaccinatiegraad en veel besmettingen zijn vaak plaatsen met strenge geloofsgemeenschappen en wijken in steden met inwoners van niet-westerse komaf. Als we specifiek in die gebieden lockdowns gaan opleggen loop je kans groepen mensen te discrimineren. Ik zou niet in een land willen leven waar een hek om een groep burgers wordt gezet om ze binnen te houden."

Mensen op één plek vasthouden

Los daarvan ziet Voss niet hoe een lokale lockdown überhaupt goed zou kunnen werken. "Dit is Nederland. Je kunt mensen niet op één plek vasthouden of verbieden dat ze de auto of bus nemen en naar een plaats even verderop gaan waar alles gewoon open is. Een lokale lockdown is totaal niet uitvoerbaar en bovendien maatschappelijk zeer onwenselijk."

Veel meer nut heeft het volgens beide deskundigen om sommige maatregelen weer van stal te halen. 1,5 meter afstand houden, mondkapjes, het mijden van drukte: een maand geleden zette het kabinet ze bij het grofvuil. "Je kunt je afvragen of dat verstandig is geweest", zegt viroloog Niesters. "Veel mensen gaan weer naar het werk en zoeken de drukte op. Dat is onverstandig. Het zou beter zijn te propageren dat we ons weer aan bepaalde maatregelen houden, zeker nu het virus snel terrein wint. Dat doen we met z'n allen. Wees solidair en gebruik je gezonde verstand."

Daar is hoogleraar infectieziekten Voss het hartgrondig mee eens. In zijn ogen is het belangrijk om mensen te overtuigen sommige maatregelen weer toe te passen. "Thuisblijven bij klachten en je vooral laten testen. Afstand houden. De drukte mijden. Dit soort gedrag is veel wenselijker en effectiever dan lokale lockdowns."

Volgens Voss en Niesters is het juist in plaatsen met weinig gevaccineerden en veel besmettingen, zoals Staphorst, extra belangrijk om je aan deze maatregelen te houden. "Het is ook een taak voor lokale bestuurders om hun inwoners daarop te wijzen", vindt Voss. "Dat je je vanuit geloofsovertuiging niet laat vaccineren, moet jij weten, maar vermijd dan drukte en pas bekende coronamaatregelen toe. Ook al zijn ze niet meer verplicht."

Staphorst neemt maatregelen om corona-uitbraak in te dammen

"We hebben onze inwoners opgeroepen om voorzichtig te zijn en elkaar de ruimte te geven, bij de geringste klachten te gaan testen en de adviezen van de GGD op te volgen", laat woordvoerder Harmieke Paters van de gemeente Staphorst weten in een reactie op het pleidooi van Ernst Kuipers voor lokale lockdowns. "We hopen en vertrouwen erop dat iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid neemt."



De afgelopen tijd heeft Staphorst extra voorzieningen getroffen. Zo is er in het dorp nu een pop-up testlocatie van de GGD en kunnen inwoners zich bij de huisartsenpost laten vaccineren. "We hopen dat dit zoveel effect geeft dat we verdergaande maatregelen kunnen voorkomen", aldus Paters.