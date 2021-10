Van de 19-jarige Danique de Breet uit Amersfoort werd tijdens het Amsterdam Dance Event (ADE) haar iPhone gestolen. De stagiaire van het AD Groene Hart spoorde haar telefoon op en wat blijkt? Het toestel ligt op een Frans politiebureau, samen met nog bijna tweehonderd andere gestolen telefoons.

Danique was nog zo gewaarschuwd. Toen ze afgelopen zaterdag met vrienden het festival Elrow, onderdeel van ADE, bezocht, was er al een meisje dat riep dat er zakkenrollers waren. Toch ging het mis. Over de vooral snelle manier waarop de zakkenrollers te werk zijn gegaan, kan de Amersfoortse zich nog steeds verbazen.

"Ik had mijn iPhone in een schoudertas zitten met de rits dicht. Ik had het toestel pas drie maanden en heb er ruim 800 euro voor betaald. Ik heb de hele tijd mijn hand op het tasje gehad. Op een gegeven moment werd confetti gespoten. Ik moest door een groep mensen heen en mijn handen omhoog doen. Vijftien seconden later was mijn tasje open en mijn telefoon weg. Ik vertelde wat mij overkomen was aan de beveiliging. Die zei dat ik de zoveelste was."

Pinpas

Omdat in haar telefoon ook haar pinpas zat, belde Danique met de telefoon van een ander direct haar moeder. Die blokkeerde haar pinpas en haar online betaalrekening. Om haar avond niet te veel te laten verpesten, probeerde de Amersfoortse zaterdag het verlies van haar telefoon even te vergeten. Zondag belde ze de politie. Die vertelde haar dat ze dinsdag aangifte kon komen doen. Na diverse pogingen is dit donderdag eindelijk gelukt.

Maandag tijdens haar werk zag ze via de app 'Zoek mijn iPhone' plotseling dat haar toestel in Putten was. "Ik heb de politie gebeld en ben naar de plek gereden. Het was een chaletpark. De politie was hier ook al. Toen ik aankwam, zag ik een auto wegrijden met een Spaans kenteken. Ik meldde dat aan de politie. Die zei dat ik er achteraan moest gaan. Dat heb ik gedaan. Omdat de bestuurder heel hard door de bebouwde kom reed, ben ik hem uiteindelijk kwijt geraakt."

Ze noteerde wel het Spaanse kenteken. Dat heeft ze later doorgegeven aan de Puttense politie. Na de achtervolging keerde Danique terug naar het chaletpark. Daar kon met haar hulp een 29-jarige vrouw worden aangehouden die probeerde te vluchten. In de tent waar deze vrouw verbleef, trof de politie diverse spullen aan, maar geen telefoons. De vrouw werd dezelfde dag weer vrijgelaten.

Sneu

Via Facebook was Danique intussen ook al in contact gekomen met andere bezoekers van ADE, van wie de telefoon was gestolen. Om elkaar op de hoogte te houden, werd een speciale WhatsApp-groep aangemaakt.

Een paar dagen later zag de Amersfoortse journaliste dat haar telefoon in Frankrijk was aangekomen. Dit gaf ze door aan de politie, maar die zei dat ze niks kon doen. Voor een nieuwe simkaart ging Danique afgelopen donderdag naar de Vodafonewinkel in Alphen, de gemeente waar ze werkt.

Hier trof ze de zeer behulpzame medewerker Badr. Hij zag via de app 'Zoek mijn iPhone' dat het toestel zich ergens in de buurt van Troyes bevond. De plek bleek een politiebureau te zijn. Bardr stelde voor naar dit Franse politiebureau te bellen. Daar hoorde hij dat vier verdachten waren aangehouden, omdat in hun wagen 179 telefoons waren aangetroffen. Gestolen bij meerdere festivals, aldus de Franse politie "Ik vond het zo sneu voor Danique. Ze had het toestel pas drie maanden. Als het kan, help ik een ander. Zo sta ik in het leven", aldus Badr.

Welkom

Danique gaat zaterdag naar Frankrijk om haar telefoon op te halen. Meerdere gedupeerden hebben haar in de appgroep laten weten hetzelfde te doen om hun telefoon terug te krijgen. Wat de Franse politie betreft zijn ze welkom. "Het zou handig zijn wanneer de Amsterdamse politie iemand stuurt om alle telefoons op te halen, zodat niet 179 mensen apart naar Frankrijk hoeven."

Woordvoerder Tim Boersma van het Amsterdam Dance Event weet niet hoeveel telefoons er tijdens dit technofestival zijn gestolen. Voor het aantal aangiften verwijst hij naar de Amsterdamse politie. Hij vertelt dat een paar jaar geleden onverlaten via het gebruik van pepperspray meerdere telefoons hebben buitgemaakt. "Wij waarschuwen vooraf via sociale media en ook tijdens het festival voor zakkenrollers. Er zijn ook kluisjes waar waardevolle spullen in kunnen worden bewaard."

Een woordvoerder van de Amsterdamse politie laat weten dat er negentien bezoekers van Elrow aangifte hebben gedaan van een gestolen telefoon. Hoeveel het er bij het hele ADE zijn, kan ze niet zeggen. Ook weet ze niet of er een zakkenrollersbende actief is geweest. Daarvoor verwijst ze naar de Franse politie. Die wil over het onderzoek op dit moment niets kwijt.