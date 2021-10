Vergeet de Bitcoin even en haast je naar de zolder: Pokémonkaarten zijn het nieuwe goud. In elke winkel waar de speelkaarten binnenkomen, vliegen ze meteen weer de deur uit. Volwassenen slaan hele voorraden in als investering, winkels wapenen zich tegen diefstal. Wat is er aan de hand?

12 september, Voorburg, Nederland. Rond half 10 's avonds ramt een witte bestelwagen zich nauwkeurig in de linkerhoek van de etalage van speelgoedwinkel Intertoys. Dat linkerraam wordt niet toevallig uitgekozen: het is in díé hoek van de winkel dat de Pokémonkaarten uitgestald liggen. En laat Pikachu en co. nu net het doelwit zijn van de ramkraak.



Het is duidelijk: Pokémonkaarten zijn schaars en gewild. Zo gewild dat er geld mee te verdienen valt. "Sinds de coronacrisis is Pokémon weer helemaal hot", legt Andrew Parkin uit. De West-Vlaming startte recent de webshop 'pokecenter.be' op om in te spelen op de hype. "Mensen zaten binnen, verveelden zich en herontdekten hun collectie. Door haar vijfentwintigste verjaardag staat de Pokémon-franchise bovendien weer helemaal in de kijker."

Dieven

Bij die verjaardag hoort ook een gelimiteerde kaartenreeks, die niet makkelijk te bemachtigen is. Dat merkt ook Roger Van den Bergh, eigenaar van speelgoedwinkel 't Klavertje Vier in Kalmthout: "We kunnen zelf maar een beperkte oplage bestellen, en wanneer er een nieuwe lading kaarten binnenkomt in de winkel, zijn ze meteen de deur uit. Een half jaar geleden hebben we al onze bestelling voor de rest van het jaar moeten plaatsen."

Sofie rekent haar Pokémonkaarten af bij winkelbediende Chris van speelgoedwinkel 't Klavertje vier in Kalmthout. Sofie rekent haar Pokémonkaarten af bij winkelbediende Chris van speelgoedwinkel 't Klavertje vier in Kalmthout. Foto: Simon Mouton Photo News

Die schaarste trekt dieven aan. Meerdere Nederlandse en Belgische winkels gaven recent aan dat er opvallend vaak Pokémonkaarten worden gestolen. Van den Bergh zet de kaarten in zijn winkel preventief achter de toonbank. "En het grootste deel laten we veilig in het magazijn liggen."



Dieven roven die kaarten niet om er een spelletje mee te spelen, maar omdat ze er honderden euro's per stuk mee kunnen verdienen. In blogposts op zijn website legt Parkin uit hoe je kunt investeren in Pokémonkaarten. "Doordat de vraag momenteel groter is dan de productie aankan, stijgt de waarde van de kaarten. De winkels bieden de pakjes Pokémonkaarten gelukkig wel nog aan de originele prijs aan. Maar er zijn mensen, ik noem ze 'profiteurs', die enorm veel kaarten tegelijk inslaan om ze tijdens een moment van grote schaarste aan een hogere prijs door te verkopen." Dat merkt Van den Bergh ook in zijn winkel: "Sommige klanten kopen in één keer voor 2.000 euro kaarten in onze winkel. Ze zeggen dat ze voor hun kinderen zijn, maar dat geloof ik niet", lacht de winkelbaas.

Dertigers en veertigers

De tijd dat Pokémonkaarten enkel voor kinderen waren, is dus voorbij. Van den Bergh ziet in zijn winkel vooral dertigers en veertigers de schattige monsterkaartjes inslaan. Maar ook bij millennials leeft Pokémon weer. "Wereldberoemde celebs als Justin Bieber, Katy Perry en Logan Paul zijn mee op de kar gesprongen. Daar kijken tieners naar op", vertelt Parkin.



Op YouTube en TikTok zie je video's opduiken waarin jongeren pakjes kaarten openen voor de camera. Is het een veelvoorkomende Pidgey, dan wordt er matig gereageerd. Verschijnt er een zeldzame Charizard, dan wordt er geschreeuwd alsof de lotto werd gewonnen. Dat juichen is niet onterecht: "Voor zeldzame exemplaren vang je gemakkelijk 250 tot 350 euro. En er zijn ook uitschieters: eerder dit jaar vond een Vlaming een kaart die ongeveer een half miljoen waard is", zegt Parkin. "Ook ongeopende pakjes worden duur doorverkocht. Een pakje openscheuren is steeds een risico. Als er meer dan één zeldzame kaart inzit, heb je geluk. Zo niet, dan had je het beter gesloten doorverkocht."

De Pokémonverzameling van Justin Bieber. De Pokémonverzameling van Justin Bieber. Foto: Instagram

Weegschaaltje

Verzamelaars hebben ondertussen een inventieve manier ontdekt om zulke zeldzame kaarten op te sporen. "Klanten komen onze winkel binnen met een klein weegschaaltje, waar ze de gesloten pakjes op wegen", zegt Van den Bergh. "Zeldzame kaarten zouden namelijk net een tikkeltje zwaarder zijn."



U vraagt zich intussen ongetwijfeld af hoeveel die stoffige kaartencollectie op uw zolder nu eigenlijk waard is. Parkin: "Oude Pokémonkaarten kunnen altijd wel iets opleveren, maar de zeldzaamheid bepaalt de prijs."



Die zeldzaamheid kunt u aflezen aan het symbooltje onderaan de kaart (een bolletje wijst op een gewone kaart, een diamantje op een bijzondere en een sterretje op een zeldzame kaart). "Hoeveel de kaart effectief waard is, kan je opzoeken op sites als pokemonprices.com. Of je kan kijken wat anderen er op eBay voor vragen."

Ook Justin Bieber en Katy Perry zijn er gek van

Justin Bieber die zijn Pokémonverzameling op Instagram zet, terwijl Katy Perry aanschuift bij Pikachu. Wereldberoemde celebs springen mee op de Pokémonkar, wat de populariteit alleen maar aanzwengelt.