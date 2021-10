Zware regen en een windhoos in het Zuid-Hollandse Barendrecht. Is dat simpelweg onstuimig herfstweer of is er meer aan de hand?

Donderdagochtend werd een groot deel van Nederland wakker met straten bezaaid met takken en dakpannen en een code geel van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI). Tussen woensdagavond en donderdagochtend teisterden forse regenbuien en zware windstoten de kustgebieden. Er werd een windhoos gesignaleerd in Gelderland en in het Zuid-Hollandse Barendrecht zorgde er een voor grote stormschade: vliegende schuttingen en tuinhuisjes, takken en dakpannen door het raam, omgevallen bomen en opgetilde auto's. Er raakten daar vier mensen gewond, van wie een naar het ziekenhuis werd gebracht.

Is dit onstuimig herfstweer een effect van klimaatverandering? Meteoroloog Rob Groenland van het KNMI kijkt niet zo op van deze hevige regen en wind in oktober.

Hadden de Barendrechters vooral pech?

"Op zich is dit dus een vrij normale herfst situatie met regen en wind, maar er was wel sprake van een lichte windhoos in Barendrecht. Dan heb ik het over een halve minuut. Waar die zal plaatsvinden, laat zich moeilijk voorspellen. Dus Barendrecht had inderdaad pech, want een windhoos komt niet vaak voor. Een lichte zoals deze, die al best wat schade met zich meebrengt, jaarlijks slechts een paar keer. Maar de meeste Nederlanders zien er in hun leven nooit een. Een zware windhoos, een tornado, is een ander verhaal."

"Denk aan de nachtmerrie van 1967, toen in het Brabantse Chaam en het Gelderse Tricht meerdere doden vielen. In een paar seconden tijd werden in Tricht tientallen nieuwbouwhuizen uitgekleed. Daken werden van woningen gerukt en muren vielen om. Heel zware windhozen zijn bijzonder en zeer zeldzaam. Jammer voor de mensen in Barendrecht dat het donker was, want die hadden iets spectaculairs kunnen zien."

Ze hadden zo'n kolkende windhoos kunnen zien. Wat is het verschil met een ordinaire windstoot?

"Een windstoot is letterlijk een stoot. Als de stoot zwaar is, breekt er misschien een tak af. Ze ontstaan door een regenwolk. Een regenbui komt altijd voort uit een verticale wolk. Boven op die wolk, ongeveer 10 kilometer de lucht in, vriest het. Daardoor dondert als het ware de lucht van boven naar beneden. Bij een windhoos doet de lucht iets anders. Daar heb je stijgende lucht voor nodig. Heel soms tijdens een regenbui beweegt de lucht al draaiende omhoog. Dat is vooral aan de buitenste randen van een bui. Als die opstijgende lucht de ruimte krijgt, kan deze draaiing gaan versnellen en dan heb je een kortdurende windhoos."

De aarde warmt op door klimaatverandering en in warme lucht zit meer vocht. Kunnen we meer hevige regen, en dus zwaardere wind, verwachten?

"Warme lucht kan inderdaad meer waterdamp bevatten, waardoor het meer regent. En omdat een regenbui vaak gepaard gaat met een gewone windstoot, zullen er daar waarschijnlijk ook meer van zijn. Of er in de toekomst meer windhozen ontstaan, zoals die in Barendrecht, is onzeker. Daarnaar is meer onderzoek nodig."

"Wat ik wel zie, is dat de buien die nu vallen zwaarder zijn dan dertig of veertig jaar geleden. Die trend zal zich wel voortzetten. Nederland is natter geworden, vooral in de Randstad. Dat is ook klimaatverandering, maar in het algemeen heeft het gewone weer niet zoveel met klimaatverandering te maken. Het is eerder afhankelijk van het chaotische gedrag van de atmosfeer. Het echte extreme weer - zoals de overstromingen van deze zomer - zal door klimaatverandering intenser worden."