Wat als je kind een doodswens heeft? Desirée Tonino (57) presenteerde afgelopen weekeinde in Nieuwegein haar boek Einde aan de duisternis over de worsteling als moeder van een depressieve en suïcidale zoon.

Die zoon heeft in het boek de naam Sven. Wanneer wordt duidelijk dat er iets niet in orde is?

"Hij is zestien jaar als zijn vader en ik uit elkaar gaan. Vrij snel daarna schiet Sven met 100 kilometer per uur in een depressie. In mei verhuis ik en in juni weet ik dat er iets niet klopt, ondanks het feit dat hij bij zijn vader woont. Hij is somber, blijft overdag in bed liggen, stopt met eten, gaat niet meer naar school en is vooral 's nachts actief. Als zijn pa twee weken op zakenreis is, zoek ik Sven op en schrik ik als ik hem zie. Ik zoek er een lijstje kenmerken bij en weet: dit is een depressie."

Wat is uw reflex?

"Dat er hulp moet komen. Actie. Hem motiveren om met zichzelf aan de slag te gaan. Mijn ex had meer zoiets van: laat het hem zelf maar doen. Maar ik zag hem afglijden en wilde voor hem in de bres springen. Het is toch je kind en als dat valt, pak je pleisters. Er was echt wat aan de hand. In drie maanden tijd viel hij dertig kilo af, die grote jongen woog nog maar 48 kilo."

Hadden zijn beide broers ook last van deze situatie?

"De oudste heeft autisme en trok zich terug in zijn eigen wereld. Hij liet zich er verder niet door beïnvloeden. Maar zijn eeneiige tweelingbroer Lars heeft er wel veel last van gehad, zeker toen Sven weer bij ons kwam wonen. Elke dag werd hij geconfronteerd met z'n broer met wie het niet goed ging. Na vier jaar raakte Lars in een burn-out en lag hij ook op bed somber te zijn. Maar hij besefte dat hij hulp moest zoeken, omdat het hem anders net zo zou vergaan als zijn broer."

U ging als moeder over grenzen heen, schrijft u. Wat gebeurde er?

"Ik werd meegezogen, schoot in de zorgstand en cijferde me helemaal weg. Dat is de grote valkuil, dat zeggen deskundigen in het boek ook. Alles gaat om Sven draaien: of hij opstaat, wat eet en iets doet. En je maakt het hem zo gemakkelijk mogelijk. Ik ging zelfs de deur niet meer uit omdat ik bang was dat hij zichzelf wat aan zou doen. Ik had geen leven meer, deed geen leuke dingen. Dat was geen bewuste keuze, het gebeurde me. Mijn ex? Die had dat veel minder. Die wilde dat Sven het zelf uitzocht. Wat ik te veel had, had hij te weinig."

Wat zou uw advies zijn aan mensen die in een soortgelijke situatie verzeild raken?

"Zorg voor jezelf, praat erover met gespecialiseerde hulpverleners. Je hebt het idee dat je hem beter kunt maken, maar dat kan hij - met hulp van buitenaf - alleen zelf. Maar het is zo moeilijk om dat los te laten. Sven accepteerde hulp omdat ik hem dat vroeg, maar saboteerde die ook en maakte niks af. Dan ben je als ouder op een gegeven moment klaar."

Hoe gaat het nu met Sven?

"Dat weet ik niet precies, want we hebben al anderhalf jaar geen contact meer. Dat werd verbroken toen hij zich op mijn aandringen weer had laten opnemen op de PAAZ (Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis, red). Ik weet dat hij druk is met z'n baan en inmiddels een beter dag- en nachtritme heeft. Hem loslaten heeft geholpen, maar ik heb een half jaar lopen huilen. Soms schiet ik er nog vol van. Het is een rouwproces en het blijft verdrietig, ongeacht hoe het met hem gaat. Al was het maar om de jeugdjaren die hij gemist heeft omdat hij somber op bed lag."

En hoe gaat het met u?

"Heel goed. Dat Sven nu zijn eigen weg kiest, heeft mij ook rust gebracht."

