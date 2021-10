Nathalie, Mandy en Esther werden als kind misbruikt en vertellen hun schrijnende verhaal: 'Ik was een jaar of acht. 'Dit mag niet van de politie,' zei mijn opa. 'Als mensen erachter komen, moeten we samen naar de gevangenis.''

Nathalie (41) is getrouwd en moeder van twee zoons van 18 en 20 jaar. Ze werkt als woonbegeleider in de gehandicaptenzorg.

"Ik was veertien jaar toen mijn vader me in de keuken sinaasappelsap uit het pak zag drinken. Toen hij me op mijn kop gaf, werd ik boos. Ik wist dat mijn moeder verderop zat en alles kon horen. 'Wat jij doet, mag ook niet!' riep ik naar hem. 'Zoals dat ik met jou in seksboekjes moet kijken en al die andere dingen.' Mijn moeder kwam aanlopen en begon te schreeuwen: 'Klopt het wat zij zegt?'"

"Mijn vader gaf het toe. Mijn moeder leek heel boos te zijn, maar na een paar minuten ebde dat weg. Ze vroeg mij aan wie ik het had verteld. Ik gaf aan dat ik mijn mentor op school had ingelicht. 'Verder moet je het tegen niemand zeggen,' kreeg ik te horen. Daarna werd er thuis nooit meer over gesproken. Vanaf dat moment hield het misbruik, dat op mijn tiende was begonnen, op. Maar de angst dat het weer zou gebeuren, bleef. Elke keer als ik alleen thuis was met mijn vader, voelde ik me onveilig."

Mijn relatie met mijn moeder was altijd wat afstandelijk.

"Het leek wel of ze me nooit dichtbij liet komen. Ze heeft me nooit gevraagd hoe het met me ging, of wat er nou precies was gebeurd. Via mijn mentor kon ik naar een maatschappelijk werkster. Omdat ik het moeilijk vond om het misbruik te bespreken, stopte ik weer met die gesprekken. Ik worstelde in mijn eentje door met het geheim en met de angstgevoelens voor mijn vader. Ik ben op mijn achttiende gaan samenwonen met mijn vriend, met wie ik later ben getrouwd. Ik vluchtte het huis uit. Niet alleen vanwege wat mijn vader had gedaan, maar ook omdat mijn moeder me niet had beschermd. Ze bleef gewoon bij hem."

"Mijn man en ik kregen twee prachtige zoons. Toen ik moeder werd, kwamen er allemaal nieuwe emoties boven. Ik was angstig en beschermend en werd ook bang dat ik mijn kinderen misschien iets zou aandoen. Je leest immers weleens dat misbruik zich herhaalt. Ik ben psychologische hulp gaan zoeken en dat heeft erg geholpen."

"De relatie met mijn moeder ging op en neer. Soms verbrak ik het contact als het niet goed met me ging door de trauma's van het misbruik. Dan had ik flashbacks en nachtmerries. Maar daarna miste ik haar toch weer. Ik bleef proberen die moeder-dochterband te krijgen waar ik als kind al naar had verlangd. Ik wilde mijn moeder de kans geven om oma te zijn. Ik maakte wel de afspraak dat ze de jongens nooit alleen bij mijn vader zou laten. Onze bezoekjes duurden altijd maar een uurtje of twee en het liefst als mijn vader niet thuis was. Maar op feestdagen gingen we wel bij mijn ouders langs."

"Nu denk ik: waarom deed ik dat mezelf aan? Dan had ik vooraf al buikpijn omdat ik drie zoenen zou krijgen van mijn vader. En als we daar zaten, vermeed ik elk oogcontact. Voor de kinderen voerde ik dan wel een toneelstukje op door een 'normaal' gesprek over koetjes en kalfjes te voeren. Dat was moeilijk, maar ik wilde mijn moeder niet kwijt. En zij was nu eenmaal bij hem. Ik heb haar weleens gevraagd waarom ze bij hem bleef. "Ik kan nu eenmaal moeilijk alleen zijn," antwoordde ze toen. Toen mijn zoons wat ouder werden, gingen ze steeds minder graag naar opa en oma, waardoor het contact vanzelf minder werd."

Alarmbel

"Drie jaar geleden kwam ik erachter dat een achterneefje bij mijn ouders zou gaan logeren. Daar schrok ik enorm van. Mijn moeder wist toch dat het niet veilig was voor een kind met mijn vader in huis? Ik heb aan de bel getrokken bij mijn nicht, zodat het logeerpartijtje zou worden afgeblazen. Omdat ik niet wist hoe mijn ouders zouden reageren op het feit dat ik familie had ingelicht, heb ik mijn kinderen over het misbruik verteld. 'Ik wist het,' zei mijn jongste van toen vijftien meteen. Hij had dat aangevoeld. Misschien omdat er door #MeToo veel over gepraat werd op school."

"Beide kinderen waren ontzettend boos en hebben daarop net als ik het contact met hun opa en oma definitief verbroken. Mijn man had ik al vroeg in onze relatie verteld wat me was overkomen. Hij had er altijd moeite mee om mijn vader te zien, maar ging op die feestdagen mee om mij te steunen. Nu ik voor mezelf koos, was hij heel trots. Met wat mijn vader me heeft aangedaan, heb ik veel moeite gehad. Maar wat mijn moeder heeft gedaan – mij niet beschermen – vind ik eigenlijk nog erger. Dat zij 's avonds naast hem in bed kan liggen, vind ik vooral nu ik zelf moeder ben onbegrijpelijk. De hoop dat ze bij hem weg zou gaan, is nog heel lang gebleven. Dat ze voor me op zou komen. Die hoop heb ik nu opgegeven. Erop blijven hopen, doet alleen maar pijn."

Mandy. Mandy. Foto: Petronellanitta

Mandy (33) is single en werkt als actrice en theatermaakster.

"Ik was een jaar of acht toen ik een keer bij mijn opa op schoot lag en hij over mijn rug wreef. Daarna voelde hij met zijn hand in mijn onderbroek. 'Mandy, dit mag niet van de politie,' zei hij toen. 'Als mensen erachter komen, moeten we samen naar de gevangenis.' Ik schrok daarvan. De gevangenis was eng, dus daar wilde ik niet heen. En mijn opa was mijn beste vriend, dus ik wilde ook niet dat hij daarheen zou moeten. Ik besloot het daarom aan niemand te vertellen."

"Het misbruik vond daarna bijna wekelijks plaats als mijn oma dansles gaf. 'Kan Mandy komen?' vroeg mijn opa dan aan mijn ouders. 'Anders voel ik me zo alleen.' Dus dan ging ik erheen. Na die eerste keer bouwde het misbruik zich snel op. Binnen een paar maanden werd ik wekelijks door mijn opa verkracht. Het was iets wat ik onderging, het hoorde erbij. Terwijl het gaande was, zat ik in een fantasiewereld."

"Dat noemen ze dissociëren. Het is een soort overlevingsstand waarin je komt, omdat het te heftig is om mee om te gaan. Waar ik aan dacht, weet ik niet meer. Als hij klaar was, kwam ik uit die wereld en rende ik naar de wc. Mijn opa kwam dan boos achter me aan en stond voor de wc-deur te tieren. 'Je bent een hoer!' schreeuwde hij dan. 'Jij hebt dit veroorzaakt.' Achteraf denk ik dat hij op die momenten besefte wat hij deed en ermee omging door mij de schuld te geven. Het misbruik ging door tot mijn veertiende."

"De laatste jaren vroeg ik hem elke keer of hij ermee wilde stoppen. Anders wilde ik niet meer komen. Dat beloofde hij dan. Maar dan gebeurde het weer. Toch bleef ik hopen. Je had deze kant van mijn opa, maar ook een leuke en lieve kant. Ik hoopte telkens weer dat het misbruik zou stoppen, zodat alleen nog de leuke opa overbleef. Niet langsgaan durfde ik niet. Want ik wilde niet dat het geheim uit zou komen. Achteraf waren er wel tekenen dat het niet goed met me ging. Ik werd stil en teruggetrokken. Maar niemand vermoedde misbruik."

Eigen schuld

"Ik was eigenlijk van plan het nooit iemand te vertellen, maar op mijn veertiende gooide ik het er ineens uit tegen een vriendinnetje. Zomaar, tijdens de geschiedenisles. Zij heeft toen de school ingelicht en zo is het balletje gaan rollen. Ik moest naar de vertrouwensdocent, die uiteindelijk mijn ouders naar school heeft laten komen om het te vertellen. 'We gaan nu naar opa en oma,' zei mijn moeder. Ze belde haar zussen en samen gingen we erheen. Mijn opa gaf alles toe, maar gaf mij de schuld. Ik kwam immers zelf bij hem op schoot zitten."

"Een tante vroeg of hij ook aan haar dochter had gezeten, mijn nicht van dezelfde leeftijd. 'Ja, maar dat was maar een paar keer,' antwoordde hij heel blasé. Ook al heb ik het misbruik nooit besproken met mijn nicht, ik voelde me ineens toch minder alleen. Mijn opa zei altijd dat het mijn schuld was dat hij me misbruikte, ik lokte dat uit. Maar als hij haar ook misbruikte, lag het misschien toch niet aan mij... Mijn ouders hebben direct het contact verbroken, mijn oma heeft hem ook een tijdje uit huis gezet. Maar een paar maanden later liet ze hem terugkomen. 'Ik kan hem niet laten vallen,' zei ze."

"Hierna zagen we niet alleen opa en oma niet meer, maar ook sommige andere familieleden die besloten opa te steunen. Zoals de tante wier dochter ook was misbruikt. Zij bleef er met mijn nicht wel over de vloer komen. Dat de familie hierdoor uiteenviel, maakte de verwerking voor mij nog moeilijker. Ik voelde me daar heel rot over. En ik miste mijn opa ook, gek genoeg. Met oma had ik niet zo'n sterke band, maar opa was natuurlijk al die jaren heel erg op mij gericht geweest. Hij was een enorm aanwezig persoon in mijn leven, die nu van de ene op de andere dag wegviel."

"Mijn ouders zeiden direct dat als ik aangifte wilde doen, ze me voor honderd procent zouden steunen. Na vier jaar, toen ik achttien was, voelde ik me daar klaar voor. Hij heeft toen twee jaar celstraf gekregen. Ik ben in die periode in intensieve therapie gegaan. Dat hielp, maar in mijn relaties had ik altijd een blokkade. Ik zocht relaties met oudere mannen. Dat was het enige wat ik kende en daardoor heb ik nooit een gelijkwaardige vaste relatie gehad. Ik ben nu pas op het punt dat ik daar wel klaar voor ben. Wat me heeft geholpen, is het oprichten van Stichting Wij zijn M. De M staat voor Misbruikt, Machteloos, Moedig en Mooi. Mijn doel is onder meer op scholen voorlichting te geven over misbruik. Hopelijk durven kinderen hierdoor eerder hun verhaal te doen. Al kan ik er maar bij één kind voor zorgen dat het misbruik stopt, dan ben ik in mijn opzet geslaagd."

Esther. Esther. Foto: Petronellanitta

Esther (47) is single en werkzaam in de psychiatrie.

"Heb ik een stempel op mijn hoofd waar 'Misbruik mij' op staat, dacht ik vroeger weleens. Hoe kon het twee keer gebeuren dat iemand mij uitkoos om te misbruiken? Had ik het dan toch zelf uitgelokt? De eerste keer dat ik werd misbruikt, was dat door een man in de buurt. Hij had goed contact met mijn ouders en zij vertrouwden hem. Dus als ik bij die man over de vloer kwam, vonden zij dat niet vreemd."

"Ik was zes toen hij steeds een stapje verder ging. Het begon met gewoon knuffelen en me veel aandacht geven. Toen er steeds meer seksuele handelingen bij kwamen, voelde het vreemd. Maar je hebt daar als kind geen woorden voor. Je weet niet wat het is wat je overkomt. 'Als je dit aan je ouders vertelt, worden ze heel boos op je,' zei hij tegen mij. Als kind geloof je dat. Dus zei ik er niks over. Toen ik tien jaar was, zijn we verhuisd en verdween het contact met die man. Ik probeerde niet te denken aan wat me overkomen was. En die herinneringen wist ik aardig weg te stoppen. Als er iets bovenkwam, drukte ik het uit zelfbescherming meteen weer weg. Hier wil ik niet aan denken, dacht ik dan."

Opstandig en eenzaam

"Maar op mijn vijftiende kreeg ik een weekendbaantje waar de baas me steeds meer aandacht begon te geven. Eerst voelde dat speciaal. Maar toen hij verder begon te gaan, viel er bij mij een kwartje. Dit heb ik eerder meegemaakt, dacht ik toen. Ineens kwamen er allemaal herinneringen boven van het eerdere misbruik. Het klinkt misschien gek, maar ik voelde meteen dat ik maar moest meewerken, het misbruik van mijn baas moest toelaten. Want kennelijk was dit iets wat mij overkwam en moest ik er ergens dan ook schuldig aan zijn. Zo kwam het dat ik vier jaar lang stelselmatig door mijn baas werd misbruikt."

"Ik vertelde er niemand over, het was een geheim waar ik me enorm voor schaamde. Als sluitingstijd naderde, werd ik al nerveus. Ik voelde me zo machteloos, alsof ik geen kant op kon. Elke keer hoopte ik dat het vanzelf zou stoppen. Maar dan deed hij het weer. En voelde ik me alsof ik weer mee moest werken. Het ging niet goed met me. Ik werd opstandig en maakte aan de lopende band ruzie thuis. Maar eigenlijk voelde ik me vooral heel eenzaam. En door zo onhandelbaar te zijn, werd dat nog extra versterkt."

"Op mijn negentiende voelde het echt alsof ik erin zou stikken. Dit ging nooit vanzelf ophouden en zo kon ik niet leven. In een opwelling vertelde ik alles aan mijn ouders: ook over het eerdere misbruik en wat me overkwam op mijn werk. Zij waren geschokt, verdrietig. Ik smeekte hen om geen stappen te ondernemen tegen mijn baas. Erover praten was één ding, verdere actie ging mij te ver. Ik heb mijn baas gebeld en met een smoes opgezegd. Hij vroeg niet door en daarna heb ik nooit meer contact met hem gehad. Mijn ouders stonden erop dat ik met een psycholoog ging praten. Dat heb ik gedaan, alleen had ik daar weinig aan."

Vriendinnen voor het leven

"Ik stond er op dat moment niet voor open om te praten over alles wat ik had meegemaakt, dus stopte ik na een paar maanden met de therapie. Jarenlang probeerde ik wat ik had meegemaakt weg te stoppen. Ik praatte er met niemand over, maar het speelde altijd een rol in mijn leven. Ik vertrouwde mensen bijvoorbeeld niet snel, had moeite met relaties. Pas toen ik een paar jaar geleden een documentaire zag over misbruik kwam alles weer boven. Ik ben toen naar een lotgenotengroep gegaan en sprak daar voor het eerst over alles wat ik had meegemaakt. De vrouwen van die groep zijn vriendinnen voor het leven geworden."

"Natuurlijk kwam er veel los. Ik heb geschreeuwd, gehuild. Maar zij waren er voor me en het voelde veilig. Ik had er zo veel aan dat ik zelf ook een lotgenotengroep ben begonnen. Ik gun het andere vrouwen ook om die bagage eindelijk los te durven laten. Vorig jaar ben ik gaan onderzoeken of mijn misbruikers nog leefden. Ze bleken allebei dood te zijn. Van eentje kon ik erachter komen waar hij begraven lag. Ik ben met een vriendin naar de begraafplaats gereden en heb bij zijn graf een brief aan hem verbrand. Na afloop vloeiden de tranen. Maar het voelde goed, als een afsluiting. Jarenlang schaamde ik me, had ik het gevoel dat ik toch ook schuldig moest zijn. Nu besefte ik dat ik een kind was; ik was niet weerbaar en daar maakten de daders gebruik van. Daardoor is de schaamte die ik al die jaren voelde, weg. Ik kan weer ademhalen."

Kijk voor lotgenotencontact op de website van Stichting Revief, revief.nl