Het beeld lijkt als twee druppels water. Met haar hoofd in klei is de basis gelegd voor het wassenbeeld van de Markelose Joyce in museum Madame Tussauds. 'Maar iemands uiterlijk laat niet altijd ook het innerlijk zien', vertelt ze openhartig.

Modelleurs van het wassenbeeldenmuseum Madame Tussauds hebben het hoofd van de Markelose Joyce in klei gevormd. Aan de hand hiervan wordt het eerste Nederlandse wassenbeeld van een gewone burger gemaakt dat tegen Kerst bij Tussauds in Amsterdam komt te staan.

Prijs

De 24-jarige Joyce won dit jaar een wedstrijd ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van Madame Tussauds. De prijs: een plekje tussen de nationale en wereldberoemde sterren. Begin juni in hotel The Grand in Amsterdam poseerde ze voor foto- en videobeelden én een 3D-registratie terwijl de beeldhouwers online vanuit Engeland meekeken.

Die hebben voor Joyce inmiddels hun vakmanschap bewezen. Het beeld van haar in klei is af en zij heeft de foto's kunnen bewonderen. De gelijkenis is verbluffend, grappig en 'heel eng' tegelijk. Joyce laat het iedereen zien en ook haar ouders delen de foto's.

Selfie

Joyce poseerde in de houding die typerend is voor de bezoekers van het museum. Ze houdt een mobieltje schuin boven zich om een selfie te kunnen maken met een wassen beroemdheid achter zich. Joyce glimlacht zelfverzekerd in de camera en straalt.

Het beeld verraadt niet wat er ook in haar kan omgaan. Als ze anderen daarover vertelt krijgt ze dikwijls als eerste reactie terug: "Maar je bent altijd zo vrolijk, hoe kan dat dan?" Omdat er nog zo'n taboe op rust, wil Joyce het nu welbewust vertellen.

Joyce poseert in juni in een hotel in Amsterdam voor camera's in de pose waarin haar beeld straks bij Madame Tussaud komt te staan museum. Joyce poseert in juni in een hotel in Amsterdam voor camera's in de pose waarin haar beeld straks bij Madame Tussaud komt te staan museum. Foto: Marlies Wessels

Kliniek

De net afgestudeerde lijdt aan borderline, een persoonlijkheidsstoornis. Mensen die eraan lijden zijn instabiel, en kunnen soms onvoorspelbaar reageren. Kort nadat ze zo in de schijnwerpers had gestaan, checkte ze in bij de kliniek van de organisatie voor geestelijke gezondheidszorg Mediant. "Ik zit er nu 2,5 maand en blijf er in totaal een jaar", vertelt ze. "Ik voel me relatief goed, en ben blij dat ik hier nu ben."



Joyce volgde in het verleden regelmatig therapie om met de hevige stemmingswisselingen van borderline om te kunnen gaan. "Maar dat was niet intensief genoeg", zegt ze. "Daarom wil ik nu een langere periode aan mezelf kunnen werken."

Al voordat ze de prijs won, wist ze dat het deze zomer zover zou zijn. De route naar de opname had ze zorgvuldig uitgestippeld. Hoe zwaar het soms ook was, ze zou eerst haar hbo-studie van forensisch onderzoeker afronden, iets wat haar ook is gelukt. "Het was soms wel overleven", vertelt ze.

Joyce uit Markelo is klaar in klei en wordt straks een wassen beeld in Madame Tussauds. Joyce uit Markelo is klaar in klei en wordt straks een wassen beeld in Madame Tussauds. Foto: Madame Tussauds

Het lukte haar om te genieten van het avontuur van het wassen beeld ondanks de vrees voor een tegenslag. Veel steun had ze aan haar ouders die haar aanspoorden om dit juist wel te doen met de boodschap: "Later krijg je er zoveel voor terug."

Prikkels

Ze vertelt dat ze na die vermoeiende dag in Amsterdam wel blij was dat ze een hotel hadden geboekt zodat ze meteen kon gaan slapen. "Het was fijn en belangrijk om na al die prikkels niet eerst nog te hoeven reizen", zegt Joyce.

Daarna sloeg wel de donkere vertwijfeling toe. "Waar ben ik aan begonnen", vroeg ze zich dan af. Als ze in een depressie zit, is ze onaangenaam voor haar omgeving. "Het is zwart, en ik zeg dingen waar ik later dan weer veel spijt van heb."

Taboe

"Er heerst nog zo'n taboe op borderline. Natuurlijk is het moeilijk voor de omgeving, maar weet dat het nooit persoonlijk bedoeld is. Durf erover te praten. Stel vragen aan iemand die borderline heeft. Dat is zoveel prettiger dan zwijgen."

In de weekenden is Joyce vrij en reist ze zoveel als ze kan om haar vriendinnen te bezoeken. Ze heeft plannen, hoopt in november naar het festival Qlimax in het GelreDome in Arnhem te kunnen, en wil zeker bij de onthulling van haar beeld bij Madame Tussauds zijn.

Ook het haar van het wassen beeld moet identiek zijn aan dat van Joyce. Ook het haar van het wassen beeld moet identiek zijn aan dat van Joyce. Foto: Marlies Wessels

Grenzen

"We zijn dat goed aan het voorbereiden zodat ik er goed mee kan omgaan. Er is dan natuurlijk ineens weer veel aandacht voor mij. Ik heb straks handvatten om de grens te trekken, en emoties niet de overhand te laten krijgen. Ik wil me niet te veel in mijn hoofd opsluiten. Ik kijk er heel erg naar uit."

Joyce houdt vast aan haar ambitie om persoonlijk forensisch onderzoeker te worden. Ze vertelt dat ze al contact had met een recherchebureau om er te gaan werken. Daar reageerden ze meelevend toen ze over de opname vertelde. Ze willen haar nadien graag terugzien.