'Mijn cliënt is depressief en staat op de rand van de afgrond.' Hoopte advocaat Bruno Dayez medelijden op te wekken voor Marc Dutroux (64)? Dan heeft hij zich schromelijk misrekend, afgaande op de publieke opinie. Ook Dutroux' moeder kon haar oren niet geloven. 'Hij duwt bij de nabestaanden het mes nog wat dieper in de wonden', zegt Jeannine Lauwens (85) in Dag Allemaal, na jarenlang stilzwijgen. Lees hier het exclusieve interview.

Komt Marc Dutroux ooit vrij? Het is een vraag die heel België bezighoudt, niet het minst de man zelf. Die kans leek eerder al verwaarloosbaar klein en sinds experts in een vernietigend rapport schreven dat Dutroux na een kwarteeuw nog steeds 'de hoogste kans op recidive' heeft, is die zelfs nog wat verder geslonken.

Begint Dutroux dit nu ook zélf te beseffen? Hij heeft ­alvast zijn verzoek tot vervroegde vrijlating ingetrokken, zonder het oordeel van de strafuitvoeringsrechtbank af te wachten. "Sindsdien is hij depressief", aldus zijn advocaat Bruno Dayez. "Hij staat op de rand van de afgrond. Ik heb het gevoel dat ik aan psychologische ondersteuning doe."

Komediant

De uitspraken van de advocaat zijn bij Jeannine Lauwens, de moeder van Dutroux, in het verkeerde keelgat geschoten. Zodanig zelfs dat ze er haar jarenlange stilzwijgen voor verbreekt. "Marc Dutroux is een komediant, een depressie zit niet in zijn temperament", vertelt ze exclusief aan het Vlaamse weekblad Dag Allemaal. "Hij doet zich altijd als het slachtoffer voor, maar je moet eens kijken naar wat hij gedaan heeft. Dat ze hem behandelen zoals hij zijn slachtoffers behandelde. Laat hem toch rotten in de hel. Ik heb geen medelijden met hem."



Het klinkt hard voor een moeder om zoiets te zeggen. "Alsnog ben ik helemaal geen harde tante, ik voel mee met de zwakkeren en probeer goed te doen voor iedereen", zegt Jeannine. "Maar ik beschouw hem allang niet meer als mijn zoon. De laatste keer dat we elkaar zagen, was begin jaren negentig voor de rechter. Hij probeerde toen mijn moeder haar huis afhandig te maken. Hij ging bij haar wonen, zogezegd om voor haar te zorgen. Uiteindelijk moest ik mijn moeder redden uit zijn klauwen, omdat ze helemaal ondervoed en uitgedroogd was. Zo gaat die man nu eenmaal om met medemensen."

Overleden vader

Als het tóch zou kloppen dat Dutroux depressief is, dan heeft het er misschien mee te maken dat zijn vader, na jaren in een rusthuis met z'n gezondheid te hebben gesukkeld, onlangs op 93-jarige leeftijd is overleden.

Schaakkampioen Victor Dutroux en Jeannine scheidden toen hun kinderen nog klein waren. Daarna leerde hij in Gent een Braziliaanse kennen, en hoewel hun huwelijk slechts enkele maanden standhield, is hij in de Arteveldestad blijven wonen. Ten tijde van het proces-Dutroux schreef hij een boek waarin hij de slechte opvoeding van zijn oudste zoon toeschreef aan iedereen behalve zichzelf.

Een 'speciaal' figuur, dus, maar Jeannine gelooft niet dat Dutroux zich de dood van zijn vader erg aantrekt. "Er is geen grote liefde verloren gegaan tussen die twee. Ik denk zelfs dat hij eerder blij dan verdrietig zal zijn, want met slechts één broer is hij een belangrijke erfgenaam", zegt Jeannine. "Blijkbaar laat Victor toch enkele eigendommen na, zoals een appartement en een bouwgrond. Ik ben al gecontacteerd om de familiebanden te reconstrueren, zodat men weet wie de rechthebbenden zijn."

Psychische problemen

En toch zijn er redenen om aan te nemen dat Dutroux inderdaad depressief is. Psychische problemen zitten namelijk in het DNA van de familie, weet Jeannine. Zo vertelt ze dat Victor geruime tijd in de psychiatrie heeft gezeten. "Maar niet voor een depressie", zegt ze. "Langs Victors kant van de familie is sprake van inteelt. Zijn vader of grootvader - dat herinner ik me niet meer precies - trouwde met een nicht. En daar is duidelijk niet veel goeds van gekomen. Ik herinner me dat ik Victor ooit moest bezoeken in een isoleercel, waar hij helemaal naakt was in gesmeten."

Vader Victor is niet de enige in de familie met psychische problemen. "Twee van zijn broers zijn uit het leven gestapt'', bevestigt Jeannine.

"Serge was manisch-depressief en overleed al in 1992, lang voor de zaak-Dutroux uitbrak. Pol volgde hem in 2013, bij hem zal die zaak zeker meegespeeld hebben. Marc heeft onze hele familie verwoest."

Dat de zaak-Dutroux de familiebanden zwaar heeft aangetast, staat buiten kijf. "Ik heb alleen nog contact met mijn dochter Valérie, en haar twee kinderen", zegt Jeannine. "Met m'n andere zoon verloopt het contact stroef. De kinderen van Marc heb ik nooit gezien, behalve Frédéric één keer. Naar het schijnt was hij de enige die zijn vader nog af en toe bezocht in de gevangenis."

Effectief levenslang

We spreken ook met Bruno Dayez, de Brusselse advocaat van Dutroux. Hij heeft de hoop op een vrijlating nog lang niet opgegeven. "Onze strijd tegen effectief levenslange celstraffen duurt voort, want dit is barbaars", zegt hij. "In Frankrijk zijn zulke straffen afgeschaft, daar hebben lang­gestraften nu altijd een perspectief. Als je iemand opsluit tot de dood, geef je eigenlijk toe dat het gevangenissysteem niet werkt. Dat systeem moet gedetineerden immers beter maken."

Gevaarlijke eenzaamheid

Dayez verwacht de komende jaren opnieuw een verzoek tot vervroegde vrijlating te zullen indienen. "Het rapport van de psychiater spreekt in zijn nadeel, maar het is geen evangelie", vindt Dayez. "Op korte termijn is er geen hoop voor hem. Bovendien is zijn isolement mensonterend. Hij wordt afgezonderd van zijn medegevangenen (voor zijn eigen veiligheid, hij is al verschillende keren in elkaar geslagen, red.). En bezoek krijgt hij niet meer. Buiten de cipiers die z'n eten brengen, ziet hij niemand - zelfs z'n kinderen zijn hem al in tijden niet meer komen bezoeken. Hij is eenzamer dan ooit. Dat is gevaarlijk."



Is het een aanvoelen van Dayez dat Dutroux depressief is, of gaat het om een klinische diagnose door de gevangenispsychiater? "Je weet toch dat er in de gevangenis amper therapie gegeven wordt? Hij krijgt wel medicatie, maar daar blijft het bij. Volgens de gevangenispsychiater is hij perfect in staat om zijn regime te dragen, maar ik vind dat discutabel. Zijn regime lijkt op een verbanning naar de maan. Denk je echt dat zoiets na twintig jaar geen sporen nalaat op mentaal vlak?"

Kritiek op advocaat

Het laatste woord is voor Jeannine. En zij is niet blij met het optreden van Dayez. "Wat wil die man eigenlijk bereiken? Iedereen wéét dat Marc Dutroux nooit de gevangenis mag en zal verlaten. Waarom dan al die moeite? Die advocaat speelt echt geen fraaie rol in dit schouwspel. In plaats van de zaken steeds weer op te rakelen en bij slachtoffers en nabestaanden nog eens het mes in de wond te draaien, laat hij het beter vallen. Stél dat ze hem ooit vrijlaten, waar moet hij dan heen? Hij is veel rustiger en veiliger in de cel. Laat hem daar maar zitten. Het leven gaat door, maar wat mij betreft niet voor deze man."