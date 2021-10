Het gebruik van fillers wint fors aan populariteit in Nederland. Maar het gaat ook geregeld mis. We kijken een dag mee met de patiënten die het complicatiespreekuur van dokter Tom Decates bezoeken. 'Ik schaam me ervoor dat ik bij die kliniek ben geweest.'

Voorzichtig opent een jongedame van 30 deur van dokter Tom Decates. Op de tweede verdieping van het Rotterdamse Erasmus MC runt hij samen met collega's het complicatiespreekuur. Zij draagt een lange leren jas, zwarte broek en hoge hakken. "Ze zeggen dat fillers tijdelijk zijn, maar ik heb ze echt al drie jaar", vertelt Nadia*, die drie jaar geleden begon met het opvullen van haar lippen met fillers. Voor 200 euro liet zij toen 0,5 milliliter inspuiten.

"Ik wilde mijn lippen iets voller op een natuurlijke manier", blikt ze terug. "Ik was bij een kliniek ergens in een steegje. Ik schaam me er gewoon voor dat ik bij die kliniek ben geweest. Zij doen het volgens de Russische methode. Met heel veel prikjes van bovenaf. Bij iedereen precies hetzelfde", zo vervolgt ze. Decates merkt op: "Hoe groter het aantal prikjes, hoe groter het risico. Ik doe maar vier prikjes voor de hele bovenlip."



Al heeft de bewuste kliniek oplosmiddel ingespoten om de fillers te verwijderen, ze zitten er volgens Nadia nog steeds. Tom Decates: "Het kan ook zijn dat jouw lichaam het leuk vindt om er een soort hoesje omheen te maken, waardoor je ze nog steeds voelt."



Nadia vervolgt: "Ik heb meer dan tien uur YouTube-filmpjes gekeken om te zien hoe ik er weer van afkom. Ik heb ook duurdere klinieken gebeld, maar die zeggen allemaal dat je terug moet naar degene bij wie je ze hebt laten zetten." Aan een kleine trilling in haar stem is te horen dat het huilen haar nader staat dan het lachen.



De cosmetisch arts maakt een foto van haar gezicht en vraagt haar om op de iPad aan te geven waar voor haar het probleem zit. Met haar wijsvinger omcirkelt ze twee plekjes op haar lippen. Daar- na neemt ze plaats op de onderzoeksbank. Ze krijgt wat gel op en boven haar lippen en de arts onderzoekt het gebied. "Dit is precies zo'n echo als die worden gebruikt als een vrouw zwanger is. Deze vrouw is behandeld met een tijdelijke filler. Dat zie je aan die zwarte bolletjes in het midden", verklaart hij terwijl het echoapparaat over Nadia's lippen beweegt. Met zijn ene hand houdt hij de echo op haar gezicht en met zijn andere hand brengt hij een naald in om met oplosmiddel haar fillers op te lossen.



Als Nadia weer plaatsneemt op de stoel tegenover Decates, schuift hij zijn visitekaartje naar haar toe. "Lieverd, over twee weken stuur je mij een appje over wat je er zo van vindt. De fillers zullen de komende maanden nog minder worden."

"De echo kan nog wel eens de stethoscoop van alle injecterende dokters ter wereld worden", voorspelt Decates. De arts die promoveert op de complicaties van fillerbehandelingen gebruikt hem als bij een behandeling een bloedvat verstopt raakt. "De plek zwelt op. Er kan roodheid ontstaan. Doe je niets, dan kan een deel van de huid afsterven." Op het complicatiespreekuur ziet hij steeds meer mensen met tijdelijke fillers. "Dat is natuurlijk vreselijk voor die mensen, maar dit is ook een kans voor wetenschappelijk onderzoek. In de bestaande literatuur is daar heel weinig over bekend."



Zijn bevindingen? "Je kunt erfelijke aanleg hebben voor complicaties. We hebben een klein verband gevonden tussen een bepaald type DNA en het krijgen van een complicatie. Je immuunsysteem kan ook overdreven reageren en een zwelling en roodheid veroorzaken."

Cosmetisch arts Tom Decates houdt spreekuur voor mensen bij wie iets mis is gegaan tijdens een cosmetische behandeling.

Een DNA-test voor een cosmetische ingreep met een beetje wangslijm zou in de toekomst kunnen helpen de risico's in kaart te brengen. "We hebben gezien dat zich bij enkele personen rondom de ingespoten filler een biologische slijmlaag vormt." Deze laag vormt volgens Decates 'een goede voedingsbodem voor bacteriën die complicaties kunnen veroorzaken'. Een antibioticum dat bacteriën doodmaakt zou mogelijk een oplossing zijn om ontstekingen van de filler te voorkomen.



Maar Decates denkt dat het 'wel degelijk ook te maken heeft met de manier waarop in sommige klinieken wordt gewerkt'. "Onder hoge tijdsdruk wordt nog wel eens vergeten om steriel te werken." Wat ook kan meespelen is de kwaliteit van de filler, hyaluronzuur geheten. "Er zijn in Nederland 150 verschillende hyaluronzuurmerken. Het ene merk is nog slechter dan het andere." Soms treden complicaties pas op na acht maanden. "Wat we vaak zien is dat er - het is ongelooflijk - bij jongedames heel vaak op dezelfde plek fillers worden ingespoten. Een overkill van hyaluronzuur, waardoor de bloedvaten zeggen: nu is het genoeg. We worden spastisch of gaan dicht. Dat zijn discutabele klinieken met discutabele dokters die om de drie maanden fillers inspuiten. Geld gedreven."

Het is volgens Decates 'heel belangrijk om uit te zoeken of een arts bekwaam is om bij jou een fillerbehandeling uit te voeren'. De arts stelt dat het 'helaas voor patiënten momenteel vaak onduidelijk is of een behandelend arts voldoende gekwalificeerd is'. Sinds 1 juli 2019 is cosmetische geneeskunde erkend en de titel cosmetisch arts KNMG beschermd. Dankzij de vier letters - die staan voor Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst - kunnen mensen nagaan of een cosmetisch arts daarvoor is opgeleid. Wil je weten of een behandelaar voldoet, dan kun je dit volgens Decates het beste opzoeken via de beroepsvereniging van de plastisch chirurgen (NVPC), cosmetisch dermatologen (NVCD) of cosmetisch artsen (NVCG).

Missers met fillers uit het onderzoek.



Hij waarschuwt om te kiezen voor klinieken die botox en fillers 'erbij doen'. "Bekwaamheid krijg je door iets heel vaak te doen. Wij moeten zeshonderd behandelingen per jaar doen. Ik zou me als dokter kapot schamen als ik opgeleid zou zijn als algemeen chirurg, gynaecoloog, huisarts, tandarts of wat dan ook en ik ging om financieel gewin ernaast botox en fillerbehandelingen doen. Daarvan is maar één iemand de dupe en dat is de patiënt. Je hebt schoonheidsspecialisten en kappers die met een hogedrukpistool fillers inspuiten. Een. Hoge. Druk. Pistool. Met filler gekocht op Alibaba", vertelt hij over het Chinese handelsplatform. "Driehoog achter op de keukentafel is de kans groter dat het misgaat."

De schade valt in Nederland nog mee, betoogt de arts terwijl hij op zijn mobiel beelden laat zien hoe in Venezuela uit een koffiemok fillers worden getrokken om in iemands billen te spuiten. Toch zijn de dagen waarop Decates complicatiespreekuur doet, volgens hem 'heel zwaar'. "Sommige mensen hebben drie maanden moeten wachten voor een afspraak met ons. En wij moeten dan verlossing gaan brengen. Als ik thuiskom na zo'n dag, ben ik helemaal leeg."



Aangezien Decates naast zijn spreekuur zelf óók werkzaam is in meerdere klinieken, doet zijn pleidooi denken aan: 'Wij van WC-Eend adviseren: WC-Eend'. Dat bestrijdt hij. "Er zijn mensen die door een hel gaan na een complicatie door een filler. Dat wil ik niet voor die mensen. Ik wil ze proberen te helpen."



Volgens Decates maakt hij met zijn onderzoek bepaald geen vrienden. "Maar daar is het mij ook niet om te doen. Ik wil de kwaliteit van de cosmetische geneeskunde verbeteren. Collega- onderzoekers hebben me op congressen gewaarschuwd om mijn kritische houding: 'Ik zou geen auto huren als ik jou was. Plastische en cosmetische ingrepen zijn een miljoenenindustrie'."



* De naam Nadia is gefingeerd, haar echte naam is bij de redactie bekend.