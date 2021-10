Wethouder Ruud van Leeuwen van de gemeente Dalfsen heeft op sociale media zich de woede op de hals gehaald. In een tweet vraagt hij zich af waarom ongevaccineerden niet 'de consequenties aanvaarden' van hun keuze en andere operaties in het ziekenhuis in de weg staan. Er is kritiek: 'Ga je schamen'.

Dit artikel is afkomstig uit de Stentor. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

'Afschieten zo'n varken'. 'De kliko in, aso'. 'Ga je een eind weg schamen'. 'Hebben we weer zo'n bruinhemd'. Wethouder Ruud van Leeuwen van de gemeente Dalfsen heeft op sociale media een gevoelige snaar geraakt in een tweet die hij dinsdag plaatste. Daarin roept hij, vrij vertaald, ongevaccineerden op om zich bij een eventuele behandeling niet in het ziekenhuis te laten opnemen. Zijn boodschap: aanvaard de consequenties.

Soit

De volledige tekst van de tweet van de wethouder van Gemeentebelangen heeft nogal wat stof doen opwaaien en leidt tot woede op sociale media. Van Leeuwen, in zijn bericht: 'Je kiest er voor om je niet te laten vaccineren. Soit. Maar je laat je wel opnemen in het ziekenhuis en de ic. Ligt er 30 dagen. Hierdoor kunnen ca 10 operaties niet doorgaan. Waarom aanvaard je de consequenties van je keuze niet?'

Daarop wordt verbolgen door honderden gereageerd en onder meer een vergelijking getrokken met verstokte rokers, gewonde skiërs en mensen met zwaar overgewicht. In bepaalde gevallen wellicht ook een eigen keuze, wordt gesteld, maar het ziekenhuis maakt voor een behandeling daarin geen onderscheid tussen patiënten. Dat de wethouder dan aan ongevaccineerden een tweet wijdt en die eventueel vraagt een plaats af te staan, stuit tegen de borst.

Aangifte

De reacties zijn daarbij ook in de dreigende sfeer, als wordt geopperd de wethouder 'af te schieten'. Dergelijke socialemediaberichten worden bij aangifte doorgaans door een rechter veroordeeld. Van Leeuwen, zelf verkouden, laat weten de stroom aan reacties nog niet te hebben gelezen. "Vroeger was ik leraar. Toen was ik gewend om leerlingen uit te dagen na te denken over wat je doet."

Dat uitdagen is ogenschijnlijk gelukt. Van Leeuwen: "Je wel of niet laten vaccineren is ieder zijn eigen keuze. Realiseer je dat er duizenden mensen zijn die op een behandeling in het ziekenhuis wachten. Dat heb ik aan willen geven." Maar is dat verstandig, in de rol van bestuurder van een gemeente waar ook mensen wonen die zich evenmin laten vaccineren? En die je toch ook vertegenwoordigt. "Het is net wat je erin leest."

Respect

Van Leeuwen wil graag een voorbeeld geven over hoe het volgens hem óók kan. "Ik zat dinsdagavond naar Op1 te kijken, met daarin de partijvoorzitter van de SGP in Staphorst (Arie den Ouden, red.). Hij vertelde dat wanneer hij als niet-gevaccineerde met corona op de ic zou komen te liggen, hij zijn plaats zou afstaan. Je kunt het met elkaars standpunten oneens zijn, maar daar heb ik dan wel respect voor."