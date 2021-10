Als er één financieel onderwerp vragen oproept, dan is dat wel schenken op papier. Daarmee kun je voorkomen dat kinderen later 10 tot 20 procent belasting over de erfenis moeten betalen. Maar hoe werkt dat nou precies?

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Te veel belasting betalen doet niemand graag. En zeker de erfbelasting, waarbij nabestaanden belasting moeten betalen over de 'zuur verdiende centen' van een overledene, is weinig geliefd. Logisch dat erflaters en erfgenamen een manier zoeken om zo min mogelijk erfbelasting te hoeven betalen.

Geld schenken op papier biedt die mogelijkheid. "Dat is vooral slim als je vermogen in de stenen van je eigen huis zit en je je spaargeld liever achter de hand houdt voor onvoorziene uitgaven", zegt Iris Brik, financieel specialist en auteur van het boek Wacht maar tot ik dood ben. "Je kinderen krijgen de schenking pas na je dood. Het bedrag dat je ze op papier hebt geschonken, mogen ze aftrekken van hun erfdeel, waardoor ze minder erfbelasting hoeven te betalen."

Wat moet je doen?

Voor schenken op papier moet je naar de notaris. Die legt de schenking vast in een akte. Let op: bij het bepalen van de hoogte van de schenking is wel zo handig om rekening te houden met de belastingvrijstellingen voor schenkingen aan je kinderen, anders moet je schenkbelasting betalen. Enkele specifieke uitzonderingen daargelaten (huis kopen, dure studie) mag je een kind jaarlijks 6604 euro belastingvrij schenken en eenmalig een bedrag van 26.881 euro. Voorwaarde is wel dat het kind tussen de 18 en 40 jaar is of een partner heeft in die leeftijd.

Notariskosten

Schenken op papier is niet zonder gevolgen en kosten. Om te beginnen moet je de notariskosten betalen. Die variëren per notaris, maar bedragen gemiddeld zo'n 400 euro. Wil je je kinderen elk jaar een nieuwe schenking op papier doen, dan moet je ook elk jaar een nieuwe notariële akte laten opmaken.

Stel dat je je kinderen gedurende tien jaar elk jaar een schenking op papier doet, dan ben je aan notariskosten in totaal zo'n 4000 euro kwijt. Dat zou aanzienlijk goedkoper kunnen als je in één keer schenkingsaktes voor een aantal jaren mag laten opmaken. Dat is een kwestie die nu voor een uitspraak bij de Hoge Raad ligt.

Rente stapelt zich op

Minstens zo belangrijk is het je te realiseren dat je over de schenking jaarlijks 6 procent rente moet betalen. Dat is wettelijk zo bepaald en daar valt niet aan te tornen. Én, misschien nog belangrijker: die 6 procent rente moet je elk jaar ook daadwerkelijk overmaken. Anders is de kans groot dat jouw kinderen na je dood alsnog het volle pond aan erfbelasting moeten betalen. Dat (spaar)geld voor de rente moet je dus wel hebben en kunnen missen.

"Stel dat je je drie kinderen ieder 6604 euro op papier hebt geschonken. Dan moet je jaarlijks drie keer circa 400 euro aan rente (6 procent van €6604) betalen", rekent Brik voor. Je moet je afvragen of je dat, ook op langere termijn, kunt en wilt betalen. Zeker als je meerdere jaren achtereen je kinderen een papieren schenking doet, kan het flink in de papieren lopen."

Want voor elk 'pakketje' van 6604 euro moet elk jaar opnieuw die 6 procent rente worden betaald. Als je tien jaar lang zo'n gift doet, zit je per kind na tien jaar op een rente van tien pakketjes x 400 euro = 4000 euro die jaarlijks moet worden betaald. Keer drie kinderen is dat 12.000 euro rente per jaar gedurende de rest van je leven.

Brik: "Daar staat wel tegenover dat die 6 procent rente natuurlijk ook een vorm van vermogensoverdracht is, want die rente komt gewoon bij de kinderen terecht, terwijl ze later over de papieren giften ook geen schenk- of erfbelasting hoeven te betalen. Na een aantal jaren begint het bedrag dat je zo belastingvrij naar je kinderen kunt doorsluizen aardig op te lopen."

Wel/niet aftrekbaar

De betaalde rente van 6 procent is voor de ouders niet fiscaal aftrekbaar. Wel mogen ze hun papieren schenkingen aftrekken van hun vermogen. Dat kan interessant zijn als ze een vermogen hebben dat hoger is dan 50.000 per persoon of 100.000 euro met fiscale partner (gehuwd of samenwonend). Als je meer spaargeld, aandelen of andere beleggingen hebt, moet je daarover vermogens- belasting betalen. Door een schenking op papier kan het vermogen zodanig afnemen dat het net binnen de vrijstelling valt of in een lager belastingtarief. De (over)waarde van het eigen huis telt niet mee bij het bepalen van het vermogen waarover belasting moet worden betaald.

Over de 6 procent rente die ze jaarlijks ontvangen hoeven de kinderen geen belasting te betalen. Maar ze moeten de schenkingen op papier - in feite een uitgestelde vordering op hun ouders - wel optellen bij hun vermogen. Dat kan financiële gevolgen hebben. Als ze een toeslag of uitkering ontvangen, kan de toename van hun vermogen ertoe leiden dat ze het recht op een bepaalde uit- kering of toeslag verliezen. Dat zijn consequenties die van tevoren goed tegen het licht moeten worden gehouden.

Wat levert een schenking aan voordeel op?

Stel, je schenkt je drie kinderen tien jaar lang elk jaar 6604 euro op papier. Na tien jaar is het totale schenkingsbedrag opgelopen tot 10 x €6604 x 3 = €198.120. Je hebt dan bovendien totaal €65.380 aan rentebetalingen overgemaakt. De totale vermogensoverdracht bedraagt daarmee na tien jaar €263.500 oftewel circa €88.000 per kind.

Kinderen hebben een vrijstelling van erfbelasting over de eerste €21.282 van hun erfdeel en betalen 10 procent tot €128.750. Over het erfbedrag daarboven betalen ze 20 procent belasting. Bij een nalatenschap van een half miljoen is het erfdeel per kind zo'n €165.000. Normaal zou ieder kind daar dan circa €16.000 erfbelasting over moeten betalen. Door de schenkingen op papier bedraagt de erfbelasting per kind echter circa €5500.