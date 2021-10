Dat Delft opdracht heeft gegeven om infiltranten in het geheim onderzoek te laten doen in moskeeën in de stad, is een flinke deuk in het vertrouwen van de Delftse moslimgemeenschap. 'Heel veel mensen uit mijn kring zijn er echt van geschrokken', vertelt Orhan Yasar van de Sultan Ahmet Moskee.

Dit artikel is afkomstig uit AD Delft. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De onthulling dat het stadsbestuur in 2017 heimelijk onderzoek heeft laten doen in Delftse moskeeën komt hard aan bij bestuursleden van de gebedshuizen. "Het ziet er wel heel kwalijk uit", zegt Abdel Maanaoui, voorzitter van de Marokkaanse moskee Al-Ansaar in Voorhof. "Maar we weten nu nog niks over de inhoud van het onderzoek." Het gesprek met de gemeente Delft moet nog worden ingepland. Wel heeft het stadsbestuur al contact gezocht met zowel Al-Ansaar als de Turkse Sultan Ahmet Moskee in Buitenhof.

"We hebben altijd constructief met de gemeente gewerkt, maar dit kan inderdaad van invloed zijn op de vertrouwensband", vervolgt Maanaoui. "We gaan voor nu nog steeds uit van het goede, maar mocht het gesprek anders uitwijzen, dan is dat natuurlijk een domper. Uiteindelijk zal Delft openheid van zaken moeten geven", klinkt hij pragmatisch.

Krachtenveldanalyse

Delftse ambtenaren gaven in 2017 opdracht aan het bedrijf Nuance door Training en Advies (NTA) om een zogenaamde krachtenveldanalyse naar islamitische organisaties en gemeenschappen in de stad uit te voeren. Dat onderzoek werd verricht 'op basis van open bronnen onderzoek'. Daarnaast deden de ingehuurde NTA-medewerkers 'veldwerk' achter de moskeedeuren: ze infiltreerden dus in het geheim in de Delftse islamitische gemeenschap. Zo deden de NTA-medewerkers alsof ze gewone bezoekers van de Delftse moskeeën en islamitische instellingen waren, maar tegelijk luisterden ze gesprekken van andere moskeebezoekers stiekem af.

"In die tijd hadden we te maken met (het risico op) uitreizigers naar Syrië", vertelt de woordvoerder van de burgemeester. "In die context was het voor de gemeente noodzakelijk om te komen tot betere beeldvorming van het krachtenveld, de bijbehorende dynamiek en de daarin aanwezige risico's waardoor Delftse burgers mogelijk konden radicaliseren", verklaart hij. Wat de NTA-infiltranten uiteindelijk hebben weten te ontdekken, is geheim gebleven volgens Delft. "De resultaten van het onderzoek zijn niet openbaar gemaakt en ook niet gedeeld met andere partijen."

Buiten het boekje

Onder meer de gemeenten Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg en Rotterdam hebben soortgelijke onderzoeken door de NTA laten uitvoeren. Ze kwamen bij dat bedrijf op aanraden van de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV), die ook gelijk de portemonnee trok om de infiltratie te betalen. De onderzoeksresultaten zijn door meerdere gemeenten vervolgens weer gedeeld met de NCTV.

Het lijkt er sterk op dat Delft z'n boekje te buiten is gegaan door de NTA-infiltranten in te huren. Het is namelijk wettelijk verboden om zomaar zonder concrete verdenkingen onderzoek te doen naar mensen. Alleen de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) heeft in Nederland de bevoegdheid om mensen in het geheim te volgen. Het is niet de eerste keer dat er vermoedens zijn dat Delft stiekem Delftenaren heeft gevolgd. Afgelopen zomer gaf Delft naar aanleiding van vragen van Onafhankelijk Delft en D66 toe dat tenminste één ambtenaar Delftenaren via nepprofielen in de gaten hield op social media. Burgemeester Van Bijsterveldt gaf vorige week nog aan dat ze persoonlijk achter het online volgen van burgers staat.

Weer onderzoek

Saillant is wel dat Delft de NTA tussen 2019 en 2020 weer onderzoek heeft laten uitvoeren naar islamitische organisaties in de stad. De toen onderzochte personen en organisaties zijn wel vooraf geïnformeerd en zijn 'verzocht om hun medewerking te verlenen'. Raadsleden van de PvdA en de VVD hadden het stadsbestuur gevraagd om het onderzoek uit te laten voeren. De partijen wilden weten of er sprake was van 'parallelle werelden' en radicalisering in Delft om zo duidelijk te krijgen hoe polarisatie in de stad kan worden voorkomen. Dat er al ruim twee jaar een uitgebreid onderzoek in het stadhuis lag, zullen de raadsleden niet geweten hebben.

De uitkomsten van die laatste analyse van de NTA zijn overigens weinig spectaculair: "De quickscan bevestigt ons beeld dat er geen signalen zijn dat in Delft sprake is van isolationisme of het bestaan van een parallelle samenleving. Ook zijn er geen zorgelijke kwetsbaarheden bij de verschillende instellingen aan het licht gekomen, het blijkt juist dat burgerschap actief wordt gepromoot en actieve samenwerking met de lokale overheid wordt gezocht."