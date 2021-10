Nafluiten, roepen, achtervolgen en zelfs betasten: voor Nova Adelerhof (16) uit Rotterdam-Overschie is straatintimidatie al jaren dagelijkse kost. En voor de meiden om haar heen is het volgens de tiener niet anders. 'Bij aanraken trek ik de grens, daar word ik zo ontzettend boos van.'

Dit artikel is afkomstig uit AD Rotterdams Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Terwijl de foto bij dit verhaal geschoten wordt, klinkt er gejoel vanuit een passerende auto. Nova zucht. "Ik ben er al zo aan gewend, dat gaat voor mij het ene oor in het andere oor uit", stelt ze. Ze was pas elf jaar oud toen ze voor het eerst door mannen werd achtervolgd. "Ik heb er altijd al een stuk ouder dan mijn leeftijd uitgezien. Maar ik schrok daar natuurlijk wel ontzettend van", weet ze nog. Ook haar ouders zijn sindsdien extra alert: "Ze willen eigenlijk niet dat ik nog in het donker alleen loop. En mijn vader weet altijd waar ik ben dankzij de tracking-app op mijn telefoon. Als die niet aanstaat is hij al snel ongerust", vertelt Nova.

Tegenwoordig wordt ze dagelijks met vervelende mannen geconfronteerd: tijdens het sporten, haar krantenwijk of onderweg naar school. "Sporten doe ik alleen nog samen met mijn vriend, dan krijg ik minder opmerkingen", meent ze.

'Hey hoertje, ga je met me mee naar huis'

Wanneer ze 's avonds naar het centrum gaat, ervaart ze de meeste hinder: "In de stad weet ik van tevoren al dat het gaat gebeuren. Soms zijn het opmerkingen als 'wat zie je er goed uit' maar ik hoor ook vaak 'hey hoertje, ga je met me mee naar huis'. Dat is best bedreigend." Hoe ze daar op reageert? "Meestal snel doorlopen, niet omkijken. Maar bij aanraken trek ik de grens, daar word ik zo ontzettend boos van. Dan kan ik me vaak niet inhouden er toch wat van te zeggen."

Momenteel is Nova één van de dertig Nederlandse semifinalisten in de Miss World-competitie. In de race naar de titel gebruikt ze het platform om straatintimidatie onder de aandacht te brengen. "Ik heb er altijd al wat tegen willen doen, maar wat kun je als meisje van zestien? Met Miss World achter me kan ik veel meer voor elkaar krijgen." En dat is hard nodig, vindt ze.

In haar podcastserie VoelJijJeVeilig? gaat ze met anderen in gesprek om het taboe op onderwerpen als straatintimidatie, vrouwonvriendelijkheid en genderongelijkheid te doorbreken. "Dat vind ik echt heel bijzonder om te doen, sommigen delen voor het eerst hun verhaal bij mij."

'Nepbellen om zich veiliger te voelen'

Daarnaast start ze binnenkort via haar Instagram-account novacheyen_ een petitie waarmee ze wil pleiten voor een hardere aanpak. "Ik hoor nog vaak verhalen van meiden die op straat zijn lastiggevallen bij wie er niets met hun aangifte wordt gedaan. Dat moet echt anders, vind ik."

Het Rotterdamse verbod op straatintimidatie werd in 2019 teruggedraaid omdat het in strijd met de vrijheid van meningsuiting werd bevonden door het gerechtshof Den Haag. Met haar petitie hoopt Nova in eerste instantie in Rotterdam, maar later ook in de rest van Nederland, verschil te maken. "Het is toch eigenlijk te bizar voor woorden dat bijna alle meiden die ik ken niet 's avonds alleen naar huis mogen fietsen. Of gaan nepbellen om zich veiliger te voelen op straat."

Ook haar mede-missfinalisten hebben hun ervaringen met Nova gedeeld: "Een aantal van hen heb ik gesproken over wat zij hebben meegemaakt op het gebied van straatintimidatie. Daar zaten heftige ervaringen bij. Met die verhalen ben ik van plan een magazine te maken." Door het probleem aan de kaak te stellen, hoopt Nova meer begrip te creëren bij de mannen die vrouwen naroepen. "Ik denk dat de meesten het niet eens slecht bedoelen. Als ze zouden snappen hoe onveilig je je dan als meisje voelt, gebeurt het misschien wel minder."