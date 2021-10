Twee kinderen van 4 en 6 die in hun wijk aan het spelen waren, zijn door een buurman meegelokt met snoep. Een uur nadat ze waren verdwenen, kwamen de ouders de dader op het spoor. 'We keken door het raam en zagen hem in ondergoed naast ons dochtertje staan', zegt vader Adam Sadyrkhanov (34). Verdachte Marc C. (49) werd eerder veroordeeld voor verkrachting van minderjarigen.

Adam S. (34) zoekt naar woorden. De vader die zaterdagavond zijn kinderen als vermist opgaf bij de politie van het Duitstalige Kelmis in de Oostkantons, heeft het nog steeds moeilijk met wat hem, zijn vrouw en vooral hun kinderen is overkomen. Toch vindt hij het belangrijk dat dit verhaal naar buiten wordt gebracht. "Want zoiets mag en kan niet gebeuren. Die vent is het slechtste van wat er op deze wereld rondloopt."

Kalmeren

Vader Adam doelt op wat zich zaterdagavond rond 18.30 uur in zijn wijk Brandehövel heeft afgespeeld. Een uurtje eerder verdwenen zijn kinderen, de 6-jarige Amir en 4-jarige Sofia, plots uit het straatbeeld. "Ik kwam terug van de winkel en zag dat mijn kindjes niet meer buiten aan het spelen waren", getuigt Adam. "Dat doen ze normaal altijd op dezelfde plek. Meestal met andere kindjes van de buurt, soms met hun tweetjes - zoals zaterdag. En hoewel we de kinderen geregeld in de gaten houden, ontglipten ze ook aan de aandacht van mijn vrouw. We vonden ze nergens, voelden meteen dat het menens was."



Meteen start het koppel met een zoektocht en trommelen ze andere buren op om mee te helpen zoeken. Ze bellen aan bij huizen in de wijk, maar niemand die iets heeft gezien of gehoord. Ze roepen de namen van beide jonge kinderen, maar het blijft akelig stil. "Na een klein uurtje zoeken, besloten we om de politie te bellen", zegt Adam. "Zij kalmeerden ons en vroegen om thuis tot rust te komen. Ondertussen zouden zij het werk overnemen."

Vader Adam Sadyrkhanov (34) voor de woning die hij binnenstormde om z'n kinderen te redden. Vader Adam Sadyrkhanov (34) voor de woning die hij binnenstormde om z'n kinderen te redden. Foto: Photo News

In ondergoed

Maar vlak nadat Adam zijn telefoon toelegt, gaan alle alarmbellen af bij zijn vrouw. "Ze herinnerde zich plots een man die tien dagen geleden snoepjes gaf aan onze kinderen. Dat hadden ze haar verteld. Een nogal vreemd type, klonk het al eerder in de buurt. Een blik in elkaars ogen verraadde genoeg. Ook nu leek het erop dat hij onze kinderen had gelokt."



Het koppel rent naar de woning van buurman Marc C. (49), waar ze al snel hun zoon Amir door het raam zien en horen huilen. Naast hem in de living staan zijn zusje en de buurman. In zijn ondergoed. De man kijkt verschrikt op en probeert met de twee kinderen via de achterdeur te ontsnappen. "Ik twijfelde geen seconde en begon de deur in te stampen", zegt Adam.

Lang duurt het niet voor de vader het huis binnendringt en Marc C. alsnog bij de kraag kan vatten. Met een mep slaat hij de man op de grond en brengt zijn kinderen in veiligheid. "Toen de politie tien minuten later arriveerde, vroegen ze mij waarom die man zo toegetakeld was. Ik antwoordde met één simpele vraag: 'Heb je zelf kinderen?' Ik voelde begrip."

Niet naar school

De 49-jarige man, nog steeds in onderbroek, werd zaterdagavond onmiddellijk door de politie gearresteerd. Er is een onderzoek geopend naar hem en hij blijft aangehouden. Wat hem juist boven het hoofd hangt, is nog niet duidelijk. "Er moeten enkele onderzoeken uitgevoerd worden door de politie. De precieze omstandigheden zijn nog niet duidelijk", klinkt het bij het Eupense parket.

De kinderen Amir en Sofia werden voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht, dat ze gisteren mochten verlaten. Een psycholoog volgt hun situatie mee op. "Momenteel gaan ze nog niet naar school", zeggen de ouders. "We moeten even op onze positieven komen. En met ons de hele wijk, die mee hielp zoeken."

Positief rapport

Marc C. was niet bepaald bekend bij zijn buren. Een man die er sinds acht maanden woonde, maar amper buitenkwam. Vrouw en kinderen heeft hij niet. "Wij hebben nooit contact met hem gehad, terwijl er met andere buren wel een goede klik is", zegt zijn buur Gilbert. "Een mysterieuze man. Veel wisten we er niet van. We meden hem liever."



Al snel werd duidelijk dat Marc C. al bekendstond voor feiten met betrekking tot kinderpornografie en zelfs verkrachting van minderjarigen. Daarvoor kreeg hij in 2009 drie jaar cel. "Het is toch niet te geloven dat zo iemand in een wijk kan wonen waar kinderen elke dag buitenspelen", klinkt het in de buurt. "Dat is als de kat bij de melk zetten. Ongelooflijk dat niemand daarover werd ingelicht."



Justitieassistenten volgden de situatie van Marc C. op nadat hij de gevangenis verliet. Daar zou hij steeds positieve rapporten ontvangen hebben. Het gerecht zag er dan ook geen graten meer in om hem acht maanden geleden te laten verhuizen naar een wijk met kinderen. Dat lijkt zich nu tegen hen te keren. Vrijdag wordt Marc C. opnieuw voorgeleid en zal er beslist worden over zijn verdere aanhouding.