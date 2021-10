Iedereen was bang voor de Taliban. Daardoor werd ook het Afghaanse onderwijs steeds slechter. Nu kan hij eindelijk een nieuwe start maken, zegt vluchteling Hadi (13). Samen met 115 andere Afghaanse jongeren begint hij deze maandag op de speciale Heumensoordschool in Nijmegen.

Dit artikel is afkomstig uit de Gelderlander. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Twee grote touringcars stoppen klokslag 9.00 uur voor voorzieningenhart De Klif. Ruim honderd Afghaanse pubers - allemaal getooid met mondkapje - stappen uit. Enigszins weifelend lopen ze richting voordeur van hun nieuwe schoolgebouw. Die onzekerheid is verklaarbaar: een paar maanden geleden, volgden ze nog onderwijs in oorlogsgebied, nu maken ze zich op voor hun eerste lesdag in Oosterhout - een plaats waar ze tot voor kort nooit van hadden gehoord.

Spannend? Hadi vindt eigenlijk van niet. Met een grote glimlach laat de dertienjarige zich voor schooltijd van camera naar kladblok slepen. "No problem. Ik ben ook niet zenuwachtig, of zo. Heb juist heel veel zin in deze dag. Het is fijn om eindelijk weer naar school te kunnen. Om beter Engels en Nederlands te leren."

Pensionado's

In Oosterhout (Nijmegen-Noord) is in no time een speciaal 'vluchtelingencollege' uit de grond gestampt voor jongeren die in het Nijmeegse opvangkamp Heumensoord verblijven. Leegstaande lokalen van wijkcentrum De Klif zijn heringericht voor de 116 Afghaanse leerlingen van 12 tot en met zeventien jaar. En in allerijl is personeel geworven. Dat was gezien de tekorten in onderwijsland een hele klus. Om de roosters rond te krijgen, maken zelfs pensionado's als de 68-jarige leraar Engels Theo Hageman hun comeback voor de klas.

Leegstaande klaslokalen in 'voorzieningenhart' De Klif in Oosterhout zijn nu ingericht als lesruimtes voor Heumensoord-jongeren. Leegstaande klaslokalen in 'voorzieningenhart' De Klif in Oosterhout zijn nu ingericht als lesruimtes voor Heumensoord-jongeren. Foto: Paul Rapp

De lessen starten dagelijks om 09.15 uur. Vijf uur later rijden de touringcars met scholieren weer terug naar Heumensoord. In de tussentijd staan vakken als Engels, Nederlands en rekenen op het programma. "En we bieden ook beweeglessen en creatieve vakken aan", zegt Mariet van de Ven. Zij, directeur van het Nijmeegse Pontem College en Het Rijks vmbo, is verantwoordelijk voor de gang van zaken op de Heumensoordschool in Oosterhout. "We richten ons niet alleen op schoolprestaties. We willen de jongeren ook structuur bieden en helpen landen in Nederland."

Hadi is met zijn vader, moeder, broer en zus in Heumensoord beland na hun vlucht uit Afghanistan. Drie maanden geleden zat hij in zijn thuisland voor het laatst in de klas. "Was no good. Het onderwijs in Afghanistan is sowieso van een lager niveau dan hier in Nederland. Maar toen de Taliban oprukte, werd het nog slechter. Iedereen werd bang. Dat was ook niet goed voor de lessen op school."

Tandarts

Na een turbulente zomer kijkt Hadi uit naar een mooie toekomst in zijn nieuwe land. Te beginnen in Oosterhout, op de Heumensoordschool die in principe tot eind december openblijft. "Ik wil hier veel leren en uiteindelijk in Nederland blijven. Mijn droom is om tandarts te worden. Er zijn hier genoeg mensen die wel hulp aan hun gebit kunnen gebruiken."

De 13-jarige Afghaanse Hadi wordt voorafgaand aan zijn eerste schooldag in Nijmegen-Noord van camera naar kladblok gesleept. De 13-jarige Afghaanse Hadi wordt voorafgaand aan zijn eerste schooldag in Nijmegen-Noord van camera naar kladblok gesleept. Foto: Paul Rapp

Leraar Theo (68) terug van pensioen om Afghaanse jeugd te helpen

Drie jaar geleden was het mooi geweest. De leerboeken gingen in de kast. Het bordkrijt werd opgeborgen. Na tientallen jaren in het onderwijs ging Theo Hageman uit Wyler met pensioen. Maar sinds deze week is hij terug voor de klas. De 68-jarige docent Engels wil op de Heumensoordschool Afghaanse vluchtelingenkinderen op weg helpen in Nederland.

"Ik heb vijf klassen en krijg ook nog eens een nieuwe mentorgroep. Ineens sta ik weer drie dagen les te geven", lacht Hageman die de laatste twintig jaar van zijn schoolloopbaan als afdelingsmanager werkte op een middelbare school in Oss. Naar herintreden had hij sinds zijn pensionering niet meer getaald. "Maar via mijn vrouw hoorde ik dat ze voor de Heumensoordschool dringend behoefte hadden aan docenten. Toen heb ik me aangemeld. Ik vind het mooi om deze jongeren te helpen wennen aan een nieuwe maatschappij."

'Lessen zijn bijzaak'

In principe gaat de Heumensoordschool na eind december weer dicht. Die periode is te kort om gigantische onderwijsprestaties te verwachten. Maar, stelt Hageman, dat is ook van ondergeschikt belang. "Mijn lessen Engels en Nederlands zijn bijzaak. Ik wil de leerlingen vooral hulp bieden bij het leren kennen van dit land en de maatschappij. Jongens en meisjes zitten hier voor het eerst samen in een groep. Alleen dat is al nieuw."

De Heumensoordschool kampt nog altijd met een tekort aan docenten. Daarom krijgen de 116 middelbare scholieren vooralsnog niet 32, maar 25 uur per week les. De basisschoolafdeling van het vluchtelingencollege opent dinsdag voor 210 leerlingen haar deuren in lokalen van basisschool De Boomgaard - eveneens in Nijmegen-Noord.