Vroeger of later zal China Taiwan inlijven, is de overtuiging van politicoloog Jonathan Holslag. En een antwoord van de VS zal lastig zijn. 'Chinezen blazen westerse vloten met kernonderzeeërs ondersteboven.'

'Uiteindelijk geven jullie meer om Los Angeles dan om Taipei.' Deze opmerking maakte een hoge Chinese admiraal toen hij de Amerikanen waarschuwde niet tussenbeide te komen toen er in 1996 Chinese raketten neerkwamen in de Straat van Taiwan. Met de rakettenregen strafte China Taiwan omdat het de banden met de Verenigde Staten wilde aanhalen. "In de jaren vijftig", vervolgde de admiraal, "hebben jullie drie keer gedreigd kernwapens in te zetten (tijdens de Koreaanse oorlog, red). Dat konden jullie doen omdat we toch niet terug konden slaan. Maar dat kunnen we nu wel."

De Vlaamse politicoloog Jonathan Holslag (40) haalt de Chinese topmilitair aan in zijn jongste boek Van muur tot muur. Daarin beschrijft hij de wereldpolitiek sinds 1989 en probeert hij uit deze turbulente periode de lessen te trekken die anderen hebben nagelaten te trekken. Bovendien durft hij op basis daarvan vooruit te kijken.

Van het wereldbeeld dat hij schetst, zal niemand vrolijk worden. "Het Westen heeft met halfslachtig beleid autoritaire regimes, China voorop, sterk gemaakt en het betaalt daar een zware prijs voor", concludeert Holslag. "En als Europa niet de rug recht, doet zij er straks niet meer toe in de wereldpolitiek."

De opkomende macht en invloed van China is een rode draad in Van muur tot muur. "China zal die macht gebruiken om zaken af te dwingen. Maak je daarover geen illusies", zegt de hoogleraar internationale politiek, verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel. Daarom zit er ook geen enkele slijtage op de woorden van de hoge Chinese generaal uit 1996.

Die zouden ook nu, 25 jaar later, kunnen worden uitgesproken met de oplopende spanningen tussen China en Taiwan. President Xi Jinping waarschuwt dat 'de afvallige provincie' met geweld zal worden ingenomen als het de onafhankelijkheid uitroept of stappen in die richting onderneemt. Dan moet blijken of de Verenigde Staten, de steunpilaar van Taiwan, bereid zijn de handschoen op te nemen en de militaire confrontatie met China aan te gaan. Of om in de termen van die hoge Chinese admiraal te blijven: willen de Amerikanen Los Angeles opofferen om Taiwan uit handen van China te houden?

Militair inlijven

"De Chinezen willen Taiwan erbij pakken en de kans is klein dat dat op een vreedzame manier gebeurt. Hoe meer China hamert op hereniging, hoe meer Taiwan zich schrap zet", schetst Holslag. "De Chinezen zullen het militair inlijven als ze daar klaar voor zijn. Zover is het nog niet, maar de militaire opbouw gaat supersnel. China zal niet zozeer het verschil maken met bijvoorbeeld vliegdekschepen. Waar zij vooral een overwicht mee zullen hebben, zijn raketten, cyberwapens en onderzeeërs die relatief moeilijk te vinden zijn voor de Amerikanen.

Het plan van de Chinezen is om de komende tien jaar vooral nucleaire onderzeeërs te bouwen zodat ze permanent aanwezig kunnen zijn in de Stille Oceaan en de Amerikanen daar kunnen wegduwen van Taiwan. Maar eerst willen ze nog economisch blijven groeien om grote militaire macht te kunnen opbouwen. Om ook zijn nieuwe Lange Muur, de beschermingswal van twee eilandenketens in de Zuid-Chinese Zee verder uit te rollen. En dan Taiwan te pakken."

Zal of kan Amerika Taiwan dan nog wel bijstaan? "De Democraten en de Republikeinen in Washington zijn het nergens over eens, behalve over China. Volgens beide partijen moet er paal en perk worden gesteld aan de Chinese dreiging. Met groeiend nationalisme aan twee kanten loopt de botsing van de grootmachten niet vreedzaam af", zegt Holslag.

"Ik ben er bijna zeker van dat het een keer zal gebeuren. Dan blazen de Chinezen westerse vloten met kernonderzeeërs en raketten ondersteboven. De VS heeft nu niet voor niets besloten om Australië (met de Aukus-overeenkomst) te voorzien van kernonderzeeërs. China zal een aanval op Taiwan inleiden met een 'verzadigingscampagne', een enorm rakettensalvo op steden. Daarmee moet de tegenstander worden gedemoraliseerd, om een snelle overgave af te dwingen."

Kortzichtig

Dat de macht van China zo groot is geworden, heeft het Westen aan zichzelf te danken, aldus Holslag. "We zijn in onze relatie met China erg kortzichtig, schraapzuchtig geworden. Mensenrechten zijn een zaak geworden van de ngo's. China maakt misbruik van het lidmaatschap van de Wereldhandelsorganisatie waarvan het sinds 2001 lid is. Zij hanteren hun eigen regels. De Chinese markt is niet vrij."

China verstrekt buiten de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds om leningen aan landen in Afrika en Azië. Met hun Nieuwe Zijderoute leggen ze landen aan een financieel infuus, kopen zij overal grote belangen op. De eigen markt wordt beschermd, in andere markten mogen zij op koopjesjacht. "Als een partij de boel bedondert, dan moet je je belangen beschermen en dat doen we veel te weinig. China is een nieuw imperium. Daar hebben we met te veel knieval aan bijgedragen. Met alle gevaar van dien. Wiens brood men eet, diens woord men spreekt."

Europa hoeft zich geen illusies te maken als de bom in Azië barst. Het is volgens Holslag een partij die er niet toe doet. Niet voor de Chinezen, niet voor de Amerikanen. "We kunnen ook geen oorlog voeren zoals de Russen of de Chinezen. Hun oorlog is ruw, meedogenloos, indien nodig met veel slachtoffers. Europa kan en wil dat niet meer. Onze militairen zijn vaak technocraten met een geweer. Dat zijn geen echte strijders meer, de boots on the ground. Een oorlog in de 21ste eeuw is niet alleen een oorlog met afstandsbediening. Met alleen cyberwapens, drones red je het niet. Kijk naar de Russen op de Krim, in Syrië."

Managers

Even verderop geeft Holslag college aan de Koninklijke Militaire Academie in de Trip van Zoudlandt-kazerne in Breda. Houdt hij de officieren in opleiding ook deze spiegel voor? "Jazeker. Onze officieren zijn managers geworden en sommigen van hen onderschrijven dat. Ze vinden het verschrikkelijk dat hun inzet meer wordt bepaald door juristen dan door mensen die nog weten wat het betekent om oorlog te voeren."

Omdat de Verenigde Staten voortaan andere prioriteiten stellen - zij kunnen nog maar één grote oorlog voeren en dat is met China - moet Europa voor zijn veiligheid steeds meer de eigen broek ophouden. "Maar Europa is op dit terrein comateus, het doet net alsof er niets aan de hand is. Maar het kan voor zijn verdediging niet blijven leunen op Amerika. Het is een domme veronderstelling dat je je kunt terugtrekken in je fort en daar de rit veilig kunt uitzitten."

Holslag wijst op het citaat van Scipio, geciteerd door Augustinus, aan het begin van zijn boek Van muur tot muur: 'Geen samenleving kan floreren wanneer haar muren overeind staan, maar haar moraal in duigen ligt'. "Je kunt de muren rond Europa nog zo sterk maken, als de samenleving daarbinnen zwakker wordt, zal je vroeg of laat worden overrompeld. In de wereldpolitiek geldt het recht van de sterkste. Macht is vrijheid. Verlies je de macht, dan verlies je de vrijheid. Dan moet je je aanpassen aan anderen."

Hoe ziet de wereld er in 2030 uit? "We gaan naar een zeer versnipperde wereldorde met een grote tweekamp tussen de VS en China over de wereldheerschappij." En Europa? "Door de opkomst van China, door interne verzwakking, de onzekerheid rondom, door de veiligheid over te laten aan anderen wacht dat eenzelfde lot als het Romeinse Rijk en oude Chinese keizerrijken", schetst Holslag.

Biedt dat laatste hoop? Is het Chinese imperium in wording ook eindig? "Jazeker. Ik denk dat het moderne China binnen een aantal decennia zijn piek bereikt waarop burgers meer inspraak eisen en de partij de teugels moet laten vieren. Dan is ook daar het risico van decadentie. Dat zie je al een beetje aan de top van de samenleving. De grote vraag is echter: wat doet Europa de komende twintig, dertig jaar? Als hier de neergang niet stopt en sneller gaat, dan lopen we aan de leiband van China."