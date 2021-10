Zijn jullie gek worden, riepen vrienden en familie toen Bern Kroesen en Rozemarijn Geelen gingen meedoen aan de Dansmarathon. Maar het stel uit Zwolle heeft de vijftig uur volgemaakt. 'Dit is de ultieme relatietest, vergeet samen naar de Ikea.'

Daags na de grote finale op SBS6 kunnen Bern (29) en Rozemarijn (30) nog amper lopen. Dat had het Zwolse stel zich niet kunnen voorstellen toen de eerste oproep voor het televisieprogramma naar buiten kwam. "Ik ben enorm fan van dansen, dus heb gelijk Roos gebeld. Meld ons maar aan, zei ze. 'We worden toch niet uitgekozen'. Wel dus", blikt Bern lachend terug.

Honderd koppels dansten donderdag tot zaterdag om aandacht te vragen voor Nederlanders met beschadigde longen en voor de ontwikkeling van de mini-long, waar Longfonds met wetenschappers en artsen aan werkt. Het doel: vijftig uur dansen met zo min mogelijk pauze, want iedere pauzeminuut kost de deelnemers strafpunten en op de winnaar lag een ton te wachten.

Dansend slapen

Het Zwolse stel heeft de finish gehaald en is in de top 5 geëindigd. "Met vallen en opstaan", vertelt Bern. Soms letterlijk; kijkers zagen hoe de Zwollenaar praktisch in slaap viel tijdens het dansen. "We hadden wel onze pauzes genomen, maar het bleek niet genoeg om mentaal bij te blijven. Ik werd echt van de dansvloer gehaald, omdat ik anders het einde niet zou halen. Ik ben blij dat de dokters die beslissing voor ons hebben gemaakt." Een van de artsen was huisarts Marco Blanker uit Zwolle.

Voor die begeleiding heeft Rozemarijn sowieso veel lof. "Achter de schermen staan zó veel mensen voor je klaar om je te helpen met voeding, fysio en medische dingen. Het is geweldig hoe er voor ons is gezorgd. Ik ben nog naar mijn hotel gedragen en in bed gelegd."

Training en support

Het stel is erg sportief. Bern danst bij dansschool DIFF in Zwolle en is gymleraar op de Noordgouw in Heerde. Rozemarijn hockeyt bij dames 4 van Zwolle. Ze kregen van de tv-producent een strak schema om de beenspieren te versterken. Het hielp, maar zonder de steun van de eigen supporters thuis en in de zaal was de eindstreep niet gehaald, denkt het stel. "Ik denk dat bijna niemand zoveel support in de zaal had als wij", vertelt Rozemarijn. "In ieder tijdsblok was er wel iemand die met ons mee danste, ons aanmoedigde of gewoon gekke bekken trok."

Nog een keer

De Zwollenaren zouden zo nog een keer meedoen. Rozemarijn: "Ik ben heel erg blij dat we dit met z'n tweeën hebben gedaan. Ik had het met niemand anders zo goed volgehouden. Het maakt ons in onze relatie alleen maar sterker." Bern kan het alleen maar beamen. "Mensen zeggen dat samen naar de IKEA een relatietest is, maar dan kun je dit beter doen. Ik heb zo veel respect gekregen voor Rozemarijn."