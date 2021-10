Uitgerekend in de week dat het proces rond de dood van Sanda Dia gestart is, duikt een nieuw ontgroeningsschandaal op. Te midden van de campus van de ULB in Elsene hebben naakte studenten donderdag expliciete pornoscènes nagebootst tijdens een ontgroeningsritueel. Geschokte voorbijgangers filmden het tafereel en zetten de beelden op sociale media. De universiteit heeft de studentenclub voorlopig geschorst, het presidium wordt vandaag op het matje geroepen bij de vicerector.

"Bij de Cercle de Droit verveelt men zich niet, verveelt men zich niet. Onze schachten krijgen een mooie doop. Ze worden ingesmeerd met sperma (...) en vijf jaar later worden ze advocaat of magistraat." Het is een passage uit het lijflied van Cercle de Droit: de club die de rechtenstudenten aan de Franstalige universiteit ULB verenigt. In hetzelfde lied scanderen ze ook nog dat "alle meisjes, zelfs de nonnetjes, ervan dromen om onze pik in hun handen te mogen houden".

De strofe laat weinig aan de verbeelding over, en doet in het licht van wat er donderdag gebeurde de wenkbrauwen fronsen. Verschillende leden van de club stonden toen poedelnaakt op een grasveld terwijl ze expliciete pornoscènes nabootsten. Dat gebeurde tijdens een ontgroeningsritueel, waarbij een handvol 'uitverkorenen' opdrachten moesten vervullen om te mogen toetreden tot de studentenvereniging.

Op klaarlichte dag

Plaats van het gebeuren: het grasplein tegenover de gebouwen van de faculteit rechten, te midden van de ULB-campus in Elsene, op klaarlichte dag. Geschokte voorbijgangers waren ongewild getuige van het tafereel. Een passant filmde alles en zette de beelden op sociale media. Op dat filmpje is te zien hoe verschillende jongeren in hun blootje tegen elkaar aan kronkelen.

Eén van hen zien we languit op het gras liggen, terwijl hij zogezegd oraal bevredigd wordt door een meisje dat op handen en voeten over hem gebogen staat - het achterwerk naar boven gericht. Achter haar staat nog een derde student, die haar vastgrijpt bij de heupen en zijn geslacht een aantal keer suggestief naar voren stoot. Een tiental leden van Cercle de Droit - te herkennen aan hun rode mantel met de letters 'CD' erop - staat in een kring rond hen te lachen en te joelen.

Marine Randoux, preses van studentenclub Cercle De Droit, wil voorlopig niet reageren. Marine Randoux, preses van studentenclub Cercle De Droit, wil voorlopig niet reageren. Foto: RV

De universiteit reageert verontwaardigd na het uitlekken van de beelden. Want het doopcharter van de ULB stelt dat 'studentenclubs zich ertoe verbinden om de morele en fysieke integriteit van de schachten te respecteren'. Dat lijkt hier niet te zijn gebeurd, en dus krijgt de doop van donderdag mogelijk nog een staartje voor Cercle de Droit.

De studentenclub is voorlopig geschorst. "Al hun activiteiten zijn opgeschort, en de verantwoordelijken worden maandag (vandaag, red.) bij de vicerector verwacht", zegt universiteitswoordvoerster Aurélie Rousseaux. Daar zullen ze zich moeten verantwoorden voor wat er zich tijdens het ontgroeningsritueel heeft afgespeeld.

Strengere ontgroeningsregels

Marine Randoux, preses van Cercle de Droit, wilde gisteren niet reageren. "We wachten tot na ons gesprek met de vicerector alvorens we hierover communiceren", zei ze. Binnen de studentenclub viel het voorbije weekend wel te horen dat de beelden 'uit hun context gerukt zijn'. Zo klinkt het dat de naakte studenten die de pornoscènes nabootsten géén schachten zijn, maar oudere leden van de club die al ontgroend zijn en dus niet deelnamen aan het ontgroeningsritueel.

De club benadrukt ook dat geen enkele student door hen verplicht is om uit de kleren te gaan, en dat er ook geen enkele druk op hen is uitgeoefend om die expliciete handelingen te stellen. Bovendien, zo zeggen ze, vond de ontgroeningsactiviteit plaats op privéterrein en is er van openbare zedenschennis dus geen sprake. Al kan over dat laatste gediscussieerd worden. De ontgroening vond inderdaad plaats op de terreinen van de campus, maar gebeurde daar wel op klaarlichte dag én op een moment dat er veel mensen voorbij wandelden, op weg naar hun huis of naar de les.



Dat er uitgerekend nu een nieuw ontgroeningsschandaal losbarst, is opmerkelijk, want afgelopen week is in Hasselt het proces gestart rond de dood van Sanda Dia. De 20-jarige ingenieurstudent stierf drie jaar geleden na een ontgroeningsritueel van studentenclub Reuzegom. Zijn dood veroorzaakte een schokgolf in België en zo goed als alle universiteiten werkten de voorbije jaren nieuwe, strengere ontgroeningsregels uit waaraan studentenclubs zich moeten houden.

Zo werd vorige week nog een nieuw charter ondertekend aan de KU Leuven. Dat moet komaf maken met vernederende studentenontgroeningen en verbiedt ook de schachtenverkoop. De UGent verbiedt de verkoop van eerstejaars - die gedurende enkele dagen 'eigendom' worden van een oudere student en vaak vernederende taken moeten uitvoeren - voorlopig niét, maar liet de studentenverenigingen begin deze maand wel een verstrengd charter ondertekenen. Dat verbiedt onder meer naaktloperij en overmatig drinken.

Tuchtsanctie

In Antwerpen is UA-rector Herman Van Goethem ook vragende partij om het verkopen van schachten te verbieden. Onderwijsschepen Jinnih Beels (Vooruit) liet gisteren op Twitter weten dat de stad samen met studenten en onderwijsinstellingen een traject 'Welkomstrituelen' voorbereidt. Daarvoor is een werkgroep opgericht, die tegen mei 2022 een vernieuwd en hedendaags ontgroeningsbeleid moet opstellen.



Wat de gevolgen voor Cercle de Droit precies zijn na de uit de hand gelopen doop van donderdag, is nog niet duidelijk. De universiteit beslist daar pas over na het gesprek van vanavond. Het niet naleven van het doopcharter kan in theorie leiden tot een tuchtsanctie, die kan variëren van een waarschuwing tot een uitsluiting.