Hendrik Visser (64), een visser van Urk, belandde in april met corona op de ic. Hij was enkele maanden van de wereld. Visser was niet gevaccineerd - dat was er nog niet van gekomen.

Dat hij amper thuis slaapt, is zo ongeveer het enige in het leven van Hendrik Visser (64) wat in een jaar tijd niet is veranderd. Destijds verbleef de Urker visser voornamelijk op zijn boot, de UK-200, waarmee hij over de noordelijke wateren voer om te vissen op schol. Nu slijt hij zijn dagen in een revalidatiecentrum in Beetsterzwaag, als zwaar getroffen ex-coronapatiënt.



In een interview met het ledenblad van de Nederlandse Vissersbond vertelde hij twee jaar geleden nog wat hij zo mooi vond aan het vissersbestaan. "Ik kan zo onder de indruk zijn van het complete plaatje. De visserij, de natuur, het samenwerken met mijn zoons aan boord. Ik heb enorme bewondering voor de natuur... Wanneer we opstomen met windkracht 8, zie ik de boeg met geweld omhoogkomen en terugvallen in het water, dat vind ik mooi!"

50 dagen in coma

Diezelfde natuur neemt hem dit voorjaar aardig te grazen. Visser is op zee, als hij voelt dat hij niet lekker wordt. Hij voelt zich zo slecht dat hij de UK-200, geheel tegen zijn gewoonte in, al op woensdag de haven weer in stuurt. Hij test positief op corona, krijgt het enorm benauwd en belandt in het ziekenhuis. Al snel wordt hij daar in slaap gebracht. Liefst vijftig dagen ligt hij in coma, daarna duurt het nog een maand voor hij weer bij zijn positieven is.



Nu werkt hij in Beetsterzwaag aan zijn herstel, dankbaar dat hij het overleefde. Alleen in de weekenden is hij soms thuis. "Een half jaar geleden is mijn moeder overleden", vertelt hij, zittend in een rolstoel in het Medisch Centrum Leeuwarden. "Zaterdag ben ik voor het eerst bij haar graf geweest."



Dat hij ooit een stoere zeebonk was, dat kun je je met een beetje fantasie nog wel voorstellen. Anders verraden de tatoeages op zijn onderarmen het wel. Maar verder zit hier toch vooral een man die een enorme hengst van het leven kreeg. Broos, dun, hulpbehoevend. Zijn stem is zwak, soms amper hoorbaar. "Ik was echt verlamd. Mijn armen, mijn benen... Ik kon er niets meer mee."



Op een paar meter van zijn rolstoel leunt dochter Marja tegen een balustrade. Met een tedere oogopslag kijkt ze naar haar vader. "Vroeger gingen we altijd samen zwemmen. Op zaterdag. Hij had enorme kuitspieren. Nu zijn het maar kuitjes, zo dun... Voor zijn ziekte woog hij 95 kilo, nu nog maar 80. Hij is vijftien kilo spiermassa kwijt."

Voorrang

Op het moment dat Visser besmet raakt met het virus, is hij niet gevaccineerd. "Ik ben niet tegen vaccineren, maar het kwam gewoon niet uit. Ik ben diabeet en heb reuma, ik had dus zelfs voorrang. Maar dat kon toen alleen doordeweeks, en doordeweeks zat ik op zee. Het was er gewoon nog niet van gekomen."



Was het maar anders gelopen, verzucht hij. Vandaag is hij in Leeuwarden om op uitnodiging van het ziekenhuis te praten met minister Hugo de Jonge, net als twee andere niet-prikkers die zwaar onder corona leden. De Jonge luistert in Leeuwarden ook naar de verhalen van de medewerkers. Die zien tot hun groeiende frustratie dat ze hun kostbare tijd en materialen spenderen aan ernstig zieke mensen die hier helemaal niet hadden hoeven te liggen - als ze ervoor gekozen hadden zich te beschermen.



Het RIVM becijferde gisteren dat 4 van de 5 nieuwe coronapatiënten op de ic nu niet gevaccineerd zijn. Met een dubbele prik was hun kans om op de ic te belanden 33 keer kleiner geweest, stelt de rijksdienst.

Uithangbord

De gesprekken met de patiënten zijn voor De Jonge een manier om beter inzicht te krijgen in de redenen van mensen die geen vaccin nemen. Principiële weigeraars overhalen lukt niet, is zijn redenatie. Maar mensen die hun prik om praktische redenen, op basis van onjuiste informatie of uit gemakzucht niet halen: die moeten alsnog binnenboord, vindt de minister. Alles om de vaccinatiegraad verder op te krikken.



Voor die campagne is Hendrik, visserman uit het extreem vaccinatie- sceptische Urk, natuurlijk een perfect uithangbord. In het dorp is slechts 20 tot 30 procent van de mensen al volledig gevaccineerd. Daarmee bungelt het streng-christelijke bastion onderaan in het landelijke prikklassement.



Gaat Hendrik nu in opdracht van de CDA-minister al zijn dorpsgenoten bekeren? Reken daar maar niet op. Beter gezegd: hij vindt het maar niks dat zijn situatie meteen weer aan Urk wordt gekoppeld. Hendrik betwijfelt of het in zijn geliefde woonplaats nou echt zoveel anders is dan elders. "Ze zeggen zoveel over Urk. Op Urk wonen normale mensen, en er zijn uitstekende medische voorzieningen. Mensen rennen echt niet voor alles naar de dominee."



Dochter Marja vult aan. "In mijn gezin is iedereen gevaccineerd, in de familie ongeveer fiftyfifty. Ik denk dat in den lande een hoger percentage zich laat inenten, maar ook elders zijn mensen die niet willen. De twijfels die op Urk leven zijn er ook in de rest van Nederland."

Niet vaccineren

Andere vraag dan. Wat vindt Hendrik ervan dat sommige mensen zich niet willen laten vaccineren? "De mensen die dat vinden, mogen mijn partje wel overnemen. Precies alles wat ik heb meegemaakt, ook de tachtig dagen in het ziekenhuis. En ze mogen dan ook beseffen dat het niet alleen voor mij erg was, maar ook voor mijn familie. Mijn vrouw en kinderen moesten telkens met de dokters praten, die zagen mij zo liggen. Ik heb dat allemaal gemist."



Het is tijd om te gaan: Marja duwt Hendrik richting de lift. De visser wil nog wel kwijt dat hij na Nieuwjaar weer hoopt uit te varen. Als dat lukt, is hij ruim acht maanden het water niet op geweest. In de vijftig jaar hiervoor vond hij een paar dagen al veel. Nooit had hij kunnen denken dat corona - of een ander virus - hem zo hard zou kunnen treffen. "Ik had niet eens paracetamol in huis."