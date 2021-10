Een stel dat graag een derde partner erbij wil. Singles die lifters oppikken. Of dove vrijgezellen die door handen te voelen de liefde zoeken. Op de televisiebeurs in Cannes blijkt dé trend: liefde en daten.

Op het podium staat een blonde jongen op witte sneakers met zijn rug naar zes single vrouwen. Voor hem twee knoppen: een rode en groene. Achter hem staat een meisje in roze naveltruitje met bruin haar en tatoeages op haar bovenlichaam. "Hoi", zegt ze, "mijn naam is Dalin. Ik ben op zoek naar..."



Ze kan haar zin niet afmaken. De jongen heeft op de rode knop gedrukt, waarop een luik openklapt en Dalin door het podium in een gat met schuimrubber valt. Alleen haar stem was al voldoende om letterlijk gedumpt te worden. Dit is een fragment uit Date or Drop, een Voice of Holland-achtig datingprogramma van Duitse makelij. Het is een van de vele televisieformats over dating en liefde die domineerden op de presentatie van het Zwitserse tv-onderzoeksbureau The Wit op de Marché International des Programmes de Communication, kortweg Mipcom, de internationale televisiebeurs in Cannes.

Date or Drop. Date or Drop. Foto: All3Media International

Elk jaar - het coronajaar uitgezonderd - laat The Wit zien wat wereldwijd de trend is op televisiegebied. Twee jaar geleden was dat therapie-tv, andere keren waren dat de gameshows en liefdadigheidsprogramma's (geld verdienen voor een ander). In de zaal zitten niet alleen tv-makers die vurig hopen dat hun trailer wordt getoond, maar ook buitenlandse kopers en journalisten.



Deze keer kreeg het publiek opvallend veel liefdesprogramma's voorgeschoteld (10 van de 25 trailers), waarbij het niet alleen om romantiek draaide, maar waarin ook de grenzen werden opgezocht. Zo toonde de Britse producent MGM beelden uit Kinky Daters, waarbij vrijgezellen bijvoorbeeld hun onderdanige date bewerkten met een zweepje of aanlijnden als een hond, inclusief leren hondenmasker en goedkeurend geblaf. En in het programma Love Triangle, eveneens van Engelse bodem, gaat een stelletje op zoek naar een derde partner.

Like the way u move. Like the way u move. Foto: Getty Images

De trailers zorgden weliswaar voor gelach in de zaal, maar zijn nog geen garantie voor succes. De presentatie van The Wit is alleen het opstapje, de etalage. De makers moeten hun tv-programma pitchen bij buitenlandse kopers. Dit gebeurt niet in stoffige vergaderzalen. In Cannes worden de grootste deals gesloten op de zonovergoten terrassen van, pak 'm beet, de etablissementen New York, Roma of La Californie aan de boulevard. Waar een simpel kopje koffie een tientje kost, Lamborghini's en Ferrari's rondrijden en dames in korte jurkjes flaneren. Hier worden laptops opengeklapt, trailers getoond en beginnen de onderhandelingen.

Nederlandse liefdesinzending op The Wit: B&B Vol Liefde, dit jaar een succes op RTL 4. Ook opvallend was het Zweedse format Sexy Hands, waarbij dove mensen op zoek gaan naar de liefde. Uiteraard gaat dat op een bijzondere manier. De eerste ontmoeting is anoniem. De deelnemers zien alleen een paar handen door een glittergordijn, die ze mogen aanraken en ze mogen in gebarentaal met hen communiceren.

B&B vol liefde. B&B vol liefde. Foto: RTL

Liefdes-tv is van alle tijden. Denk aan All You Need Is Love, Boer zoekt Vrouw, First Dates, Op Goed Geluk in het verleden of de wat pikantere datingprogramma's als Temptation Island en Adam Zkt Eva (VIPS). Lang Leve de Liefde was vorig jaar een succes en volgende week begint Linda de Mol, die ooit scoorde met Loveletters, met De Dating Quiz op SBS6. "Je merkt dat de belangstelling toeneemt, ook bij HBO en Amazon. Er is veel interesse in dating", zegt Marc Dik van productiehuis Skyhigh TV. Hij wijst op het succes van First Dates en Lang Leve de liefde. "Ze werken als katalysator voor andere programma's. Door corona is er, denk ik, iets meer behoefte ontstaan, net als aan feelgood en amusement. Ga maar naar na: als het een minder leuke tijd is, wil je vermaakt worden."



Andere trend van The Wit: de tiny houses. Zo komt RTL begin november met het programma Tiny house battle, waarbij twee koppels een charmant klein huisje moeten bouwen en inrichten. En in het Canadese tv-programma Love Van gaan vrijgezellen op reis met een camper (ook een tiny house) én een date op de bijrijdersstoel. Als die laatste niet bevalt, wordt de vrijgezel zonder pardon uit de camper gezet en ingewisseld voor een andere lifter. Virginia Mouseler van The Wit verbaast zich over deze tiny-trend. "Je zou toch verwachten dat we na de lockdown het spuugzat zijn om met elkaar in kleine ruimtes te leven, maar we krijgen er maar geen genoeg van."

Uiteindelijk is iedereen op zoek naar de liefde, het blijft vermakelijk. Uiteindelijk is iedereen op zoek naar de liefde, het blijft vermakelijk. Foto: Channel 4

Mouseler heeft elk jaar de pittige taak om van de circa zeshonderd ingestuurde tv-formats een selectie te maken. "Elke producent mailt met de woorden: dit is nog nóóit eerder vertoond. Ik probeer een selectie te laten zien van programma's die origineel zijn en lef tonen. In Nederland zijn de makers bijzonder creatief."



Mouseler roemt Talpabaas John de Mol, al vindt ze zijn laatste idee Avastars heel matig. Tijdens haar presentatie toonde Mouseler de trailer van een talentenshow die doet denken aan Idols. Het grote verschil is dat je geen mens van vlees en bloed ziet zingen en dansen, maar een animatiefiguur die met speciale filmtechnieken is gecreëerd. Mouseler: "Ik denk dat de kijkers toch liever échte mensen zien met échte emoties." Tegelijkertijd is het nooit helemaal te voorspellen welk programma een hit wordt, geeft ze toe. Zo waren er ook sceptici over The Masked Singer, een zangshow met BN'ers in een dierenpak, die een enorm succes werd.