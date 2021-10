Talha Aydin is 21 jaar, studeert aan de Hogeschool PXL in Hasselt en had tot voor kort één zekerheid: op zijn 35ste zou hij volledig blind zijn. Of misschien al veel eerder. Tot hij in het UZ Gent als een van de eerste twee patiënten in België, gentherapie kreeg toegediend. 'Nu moet ik niet meer met de schrik leven dat ik morgen of volgend jaar helemaal niets meer zal zien', zegt Talha. 'En toch heb ik heel hard getwijfeld of ik de operatie wel zou laten uitvoeren.'

Talha heeft de pech dat hij zowel van zijn moeder als zijn vader een gen heeft geërfd met een foutje in. "Als je van beide ouders een slechte kopie van het gen RPE65 krijgt, word je blind", legt professor Bart Leroy uit. Hij is als oogarts en klinisch geneticus verbonden aan het UZ Gent, maar werkt ook in het Children's Hospital in Philadelphia. Daar ontwikkelde hij samen met zijn Amerikaanse collega's de allereerste gentherapie voor erfelijke oogaandoeningen.

Netvlies gaat kapot

Het gen RPE65 is ontzettend belangrijk. Het zorgt er immers voor dat we een eiwit maken dat constant vitamine A helpt recycleren. En net die vitamine hebben we nodig om goed te kunnen zien. "Mensen als Talha krijgen wel vitamine A binnen via de voeding, zoals groene groenten en wortelen. Maar dat is niet genoeg", zegt professor Leroy. "Voor een goed zicht moet je de vitamine A ook voortdurend recycleren, en dat gebeurt niet. Een basaal zicht is er dan wel. Als er veel licht is - bijvoorbeeld op een zonovergoten strand in Turkije - zien deze mensen wel iéts, maar het blijft niet duren. Uiteindelijk gaat het netvlies kapot."

Professor Bart Leroy: 'Op termijn kunnen bijna drieduizend Belgen geholpen worden met innovatieve therapieën als deze.' Professor Bart Leroy: 'Op termijn kunnen bijna drieduizend Belgen geholpen worden met innovatieve therapieën als deze.' Foto: Wannes Nimmegeers

Ook het zicht van Talha was voor hij geopereerd werd, langzaam maar zeker achteruit aan het gaan. Volledig blind was hij niet. "Als kleuter kreeg ik nog les in Ganspoel, een centrum in Huldenberg voor mensen met een visuele beperking", vertelt hij. "Maar sinds het eerste leerjaar volg ik les in het 'gewone' onderwijs. Nu studeer ik 'Financie- en verzekeringswezen' in Hasselt. Ik krijg de cursussen digitaal."

"Op mijn laptop vergroot ik de teksten en daarna projecteer ik die op een scherm, waar ik de letters nog eens groter maak. Het is zwaar maar het lukt wel. Ik ben het gewend. Als het erg druk is in de gangen van het schoolgebouw, helpen mijn vrienden me zodat ik niet tegen iedereen aan bots. Sinds mijn operatie zie ik de obstakels wel beter."

Effect van oogbehandeling

Tijdens de operatie kreeg Talha het gen dat bij hem defect is, toegediend. "We hebben onschadelijk gemaakte verkoudheidsvirussen gebruikt, die als een soort camionetjes fungeerden", verduidelijkt professor Leroy. "Die bestelwagens vervoerden het RPE65-gen, de lading zeg maar. In elk oog hebben we 150 miljard virussen ingespoten, wat overeenkomt met een dikke druppel. Eén maand na de behandeling kan je duidelijk zien wat het effect ervan is. Vooral als het licht minder goed is, is het zicht een stuk beter, al is het nog niet helemaal hetzelfde als bij iemand die gewoon kan zien."

Talha werd de voorbije zomer al geopereerd, maar het UZ Gent maakte het nieuws pas vandaag bekend naar aanleiding van de Internationale Dag van het Zicht. "Toen de operatie dichterbij kwam, ben ik beginnen piekeren. Ik twijfelde hard of ik de behandeling wel wou ondergaan", zegt Talha. "Maar daarna, toen ik besefte dat ik beter zag dan voorheen, was ik vooral heel blij. Ik zie nu af en toe zelfs een beetje kleur. Dat hangt af van het licht."

"De angst om op een dag wakker te worden en helemaal blind te zijn, is ook weg. Maar ik was toch ook een beetje ontgoocheld. Het klopt dat ik dankzij de operatie veel minder tegen obstakels loop. Maar ik heb nog steeds geen idee wat ik precies zie. Ik zie enkel figuurtjes of vormen. Ik blijf een zeer slechtziende persoon. Ik moet het accepteren zoals het is. Als ik iets niet kan, kan ik het niet. En dat is niemands fout."

De 21-jarige Talha Aydin tijdens een van de operaties waarbij er 150 miljard virussen ingespoten werden in elk oog. De 21-jarige Talha Aydin tijdens een van de operaties waarbij er 150 miljard virussen ingespoten werden in elk oog. Foto: UZ Gent

Eén van de redenen waarom Talha nog steeds geen perfect zicht heeft, is volgens professor Leroy dat patiënten die behandeld worden met deze revolutionaire gentherapie, eigenlijk twee luie ogen hebben. "Tijdens hun leven hebben hun hersenen nooit geleerd om met deze ogen te zien. Ervoor zorgen dat de hersenen dat plots wel kunnen, kunnen we (nog) niet. Talha zal nog steeds niet in staat zijn om overal zijn weg te vinden zonder hulp maar zijn leven wordt wel 'beter'.

Dat doet me echt wel wat. Want sinds ik Talha ken - hij was nog geen tien jaar toen hij voor het eerst bij mij op consultatie kwam - heb ik zijn netvlies alleen maar achteruit zien gaan. De dag dat ik voor het eerst samen met mijn Amerikaanse collega's iemand met deze therapie behandelde, was voor mij de tweede belangrijkste dag van mijn leven, na mijn huwelijk. Dat was in 2008 in de Amerikaanse stad Philadelphia toen de therapie nog in een onderzoeksfase zat."

Prijs van gentherapie?

Sinds 2008 is er veel water naar de zee gevloeid. De zogenaamde Luxturna-behandeling, waar wetenschappers twintig jaar aan gewerkt hebben, is intussen erkend door het Europese geneesmiddelenbureau (EMA) én wordt sinds dit jaar terugbetaald door het RIZIV. Zonder dat laatste zou het trouwens niet lukken want de therapie kost 675.000 euro voor de twee ogen samen.

"Dit is de allereerste werkende gentherapie voor erfelijke oogaandoeningen", zegt Leroy (55). "Op termijn kunnen bijna drieduizend Belgen geholpen worden met innovatieve therapieën als deze. We kunnen mensen met een erfelijke aandoening echt helpen. Nu iedereen dat ziet, is er plots wel interesse én geld van farmaceutische firma's. Dat is alleen maar super omdat we dus uiteindelijk meer patiënten zullen kunnen helpen. Vergeet niet dat ik in het begin van mijn carrière nog weggezet werd als een 'weirdo' omdat ik me wou bezighouden met genetische oogziekten."