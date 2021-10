De Russische justitie bedelft de gevangen Russische oppositieleider Aleksej Navalny onder de procedures. In totaal kan hij 23 jaar opgesloten blijven. Wat steekt daar achter?

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Op bijna gelaten toon deelde de gevangen oppositieleider Alexei Navalny maandag via Instagram mee dat de gevangenis waar hij vastzit hem niet langer als 'vluchtgevaarlijk' beschouwt. In plaats daarvan hebben de gevangenisautoriteiten hem het label 'terrorist' opgespeld.

Een hele opluchting, zo stelt Navalny met ironie, aangezien bewakers hem nu niet meer 's nachts elk uur wakker maken om te controleren of hij nog wel in zijn cel is. "Het is een zegen", schrijft hij op Instagram. "Ik was bang dat ze zouden eisen dat ik Poetins portretten moest kussen en teksten van [ex-premier, red.] Medvedev moest reciteren, maar dat is nog niet gebeurd."

Hoewel het terreurstigma in de gevangenispraktijk alleen behelst dat Navalny voortaan een plakkaat met 'terrorist' boven zijn bed krijgt en dat hij in een speciale gevangenisbroek met groene streep moet rondlopen, is de terreuraanduiding wel illustratief voor de tegenwerking die de Kremlincriticus van de overheid krijgt.

De ene na de andere strafzaak wordt geopend

De autoriteiten proberen Navalny al sinds het moment dat hij begin dit jaar terugkeerde in Rusland op alle mogelijke manieren eronder te krijgen - voornamelijk via de rechtszaal. Dat bleek eens te meer op 28 september toen het Russische Onderzoekscomité, vergelijkbaar met de Amerikaanse FBI, aankondigde een nieuwe strafzaak tegen de oppositieleider te openen.

Het was alweer de derde rechtszaak die de Russische staat tegen Navalny aanspande sinds hij in januari dit jaar werd opgepakt en een maand later tot 2,5 jaar cel werd veroordeeld. De eerste van die drie aanklachten volgde in februari toen de autoriteiten de 45-jarige anticorruptieactivist beschuldigde van 'het opzetten van een organisatie die burgers aanzet tot crimineel gedrag'. Daarmee werd gedoeld op de ongeautoriseerde protesten waartoe Navalny's politieke beweging mensen in januari opriep nadat de voorman gearresteerd werd.

In mei volgde een nieuwe aanklacht, dit keer vanwege het beledigen van een rechter tijdens een hoorzitting. Weer een maand later bestempelden de autoriteiten de politieke beweging van Navalny als 'extremistisch', waarmee ze de voorwaarden schiepen voor de recentste aanklacht, die luidt dat de oppositieleider schuldig is aan het 'oprichten van een extremistische groepering'.

Mogelijk tot 2046 achter tralies

Met die juridische hattrick is de gifbeker nog niet leeg. Want ook vóór zijn arrestatie in januari liep er al een strafzaak tegen Navalny waarin hij wordt verdacht van grootschalige fraude. Volgens het OM zou hij voor bijna 7 miljoen euro aan donaties hebben verzameld voor zijn anticorruptieorganisatie en stak hij daarvan ruim 4 miljoen euro in eigen zak. Diefstal, zo oordeelde de openbaar aanklager.

In totaal lopen er dus vier strafzaken tegen Navalny, die sowieso nog twee jaar vastzit vanwege zijn huidige veroordeling. Mocht het in alle gevallen tot een nieuw vonnis komen, dan kan de totale straf oplopen tot maximaal 23 jaar cel plus een fikse geldboete in de lasterzaak. Dat betekent dat Navalny in het ergste geval tot 2046 achter de tralies doorbrengt.

De belangrijkste reden achter al die rechtszaken laat zich raden. De huidige straf die Navalny uitzit, loopt namelijk in augustus 2023 af: een half jaar vóór de volgende presidentsverkiezingen van maart 2024 waarbij Poetin voor een vijfde termijn op kan gaan. De president wil dat die verkiezingen rustig en vlekkeloos verlopen. Daar kan hij geen onruststoker bij gebruiken die vlak daarvoor op vrije voeten is gekomen. En dus is het handiger om Navalny preventief vast te houden, desnoods 23 jaar.