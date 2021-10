Vanwege alle coronabeperkingen moest ADE, dat woensdag begint, ineens een heel nachtprogramma naar de dag verplaatsen. Met succes. 'We bieden de sector weer perspectief.'

"Je gaat weer meer dingen missen dan je kan zien dit jaar tijdens het Amsterdam Dance Event. En dat hadden we niet durven dromen," vertelt Jan-Willem van de Ven (37), een van de twee directeuren van ADE. "Ik kijk zelf uit naar Weval met het Metropole Orkest en Luke Slater met een balletvoorstelling in het Muziekgebouw." "Ik kijk vooral uit naar de Bordello-avond met I/F en David Vunk," valt zijn ­compagnon Meindert Kennis (44) hem bij. "Ik heb echt zin om daar in te duiken."

Met zichtbare trots en enthousiasme vertellen de twee directeuren in het pand van Fosbury & Sons over de komende editie van Amsterdam Dance Event, die woensdag begint. Wel in iets aangepaste vorm - het conferentiegedeelte is zo goed als geschrapt (zie kader), maar wel met een volledig nachtprogramma. Dat dan wel weer is verplaatst naar overdag vanwege de geldende coronabeperkingen.

Het organiseren was dan ook wel een tour de force voor zowel het ADE-team als alle partners uit de sector. "Voelde vorig jaar al als een achtbaan, dat valt in het niet bij dit jaar. Het was een hele achtbaan, heen en terug," zegt ­Kennis terwijl hij grote ogen opzet. "Vorig jaar werkten we toe naar een grote sluiting (toen vond ADE uiteindelijk ­bijna volledig online plaats, red.), nu werkten we toe naar: ­alles gaat weer open."

De grote onzekerheid over wat zou mogen en kunnen in oktober maakte het heel lastig organiseren. "In mei zagen de ontwikkelingen er goed uit. Toen hebben we in juni opgeschaald naar een volledig evenement," aldus Van de Ven. "Het zou de summer of love worden. Ook de overheid stond er zo in. Toen werd er plots besloten alles open te gooien, zonder een goed onderliggend plan. De hele sector stond erbij en keek ernaar: hoe kan dit nou?"

'Totale minachting'

Alles ging weer dicht en Van de Ven en Kennis bleven zitten met de vraag: kan ADE nou doorgaan of niet? Van de Ven: "Het beleid werd elke keer voor een paar weken vastgesteld. Daar kan je bij de organisatie van zo'n evenement niets mee. En dat zeggen niet alleen wij, maar ook veel festivalorganisatoren."

Na twee massale, landelijke Unmute Us-protesten en de daaropvolgende stilte vanuit Den Haag, sprak ADE in een statement van een 'totale minachting voor de elektronische muziekindustrie - het grootste culturele exportproduct van Nederland' door het kabinet. Kennis en Van de Ven willen er verder niet te veel woorden meer aan vuil maken. "Ja, wat kunnen we er verder nog over zeggen?" verzucht Van de Ven. "Ik denk dat er een discrepantie ­bestaat tussen de hoeveelheid mensen die bij die twee protestmarsen van Unmute Us zijn geweest - 150.000 in ­totaal - versus de reacties die zijn gekomen vanuit de overheid. Maar ons antwoord zal nu meer in daden zijn dan in woorden, door binnen een maand dit grote evenement met zijn allen op te zetten."

In de aanloop naar die persconferentie van 14 september kreeg de sector signalen dat de clubs open zouden ­mogen, maar slechts tot middernacht. Van de Ven: "Toen zijn we onmiddellijk gaan overleggen met alles en iedereen; is het überhaupt mogelijk alles naar de dag te verplaatsen? We merkten hoe enorm veerkrachtig en creatief deze sector is: als men wil dat we de nachtcultuur naar de dag verplaatsen, dan gaan we dat doen. De organisaties van 350 evenementen op 150 locaties zijn aan de slag gegaan, de gemeente Amsterdam heeft alle vergunningen moeten omzetten, 2000 artiesten moesten hun tourschema en reisplannen aanpassen en vluchten moesten worden omgeboekt. Iedereen, van leveranciers tot aan taxichauffeurs, moest alles omgooien."

De reacties bewijzen dat ADE nog steeds een evenement met aanzien is, aldus Van de Ven. "ADE blijkt zo'n landmark te zijn dat al die 2000 artiesten hebben gewacht en die week hebben vrijgehouden, terwijl ze die allang vol hadden kunnen boeken. Wij dachten dat de line-ups veel lokaler zouden worden, maar het tegenovergestelde is waar. Dat is echt fantastisch. Dat is denk ik het antwoord op de vraag wat ADE betekent voor de dance wereldwijd."

De gevolgen van de coronacrisis voor de Amsterdamse en Nederlandse dancescene zijn nog lastig in te schatten, zeggen Kennis en Van de Ven. Maar dat die schade heeft toegebracht, is evident, aldus Kennis. "Veel expertise is verdwenen. Legio mensen hebben de sector verlaten en zijn wat anders gaan doen. En die zijn niet zomaar ­terug. Maar we kunnen de sector weer perspectief bieden."

Van de Ven: "Als we het voor elkaar krijgen dat al die ­honderdduizenden bezoekers na twintig maanden weer collectief die verbinding door muziek kunnen voelen, dan is ADE dit jaar een succes."

Baken van licht

Kennis en Van de Ven hopen dat ADE een baken wordt voor de elektronische muziek wereldwijd. Van de Ven: "Daarom hebben we dit jaar boven op de A'DAM Toren letterlijk een baken van licht neergezet, 5 meter hoger dan de toren zelf. Dat licht is gemaakt door kunstenaar Boris Acket en kan je vanaf de Zuidas zien - zover reikt het. Daarmee zeggen we: we zijn er weer. We zijn aan. Electronic music gathers here."

Geen conferentie

Feestjes dus wel, maar het conferentiegedeelte zal dit jaar op ADE ontbreken. Van de Ven: "We moesten kijken wat we met ons team nog in een maand tijd voor elkaar konden boksen. We konden nooit in zo'n korte periode een volledig ADE organiseren. Normaal doen we dat in een jaar." Kennis en Van de Ven besloten daarom voort te borduren op de vorig jaar opgetuigde online conferentie.

"Dit jaar willen we daar toch een stapje bovenop doen en laagdrempeliger, inclusiever en duurzamer worden," aldus Van de Ven. "Dus organiseren we op donderdag wel een ­innovatie-showcase in de grote zaal van Felix Meritis - dat normaal onze grootste conferentielocatie is. Daar hebben we achter het panel op het podium een scherm neergezet met daarop een virtuele kopie van de zaal - helemaal aangekleed in ADE-stijl. Daarin kunnen mensen vanuit de hele wereld dan virtueel plaatsnemen en het panel volgen. Zo zien de mensen in de zaal de mensen online, en vice versa. Dan hoeft niemand meer per se naar Amsterdam te komen om fysiek aanwezig te zijn. Misschien is dit wel de toekomst van conferenties."