Hij kreeg maar geen hulp en zat thuis op de bank te vervuilen. Maar Olaf Oude Kamphuis uit Rotterdam is gisteren dan toch opgenomen in een zorghotel.

Zijn kleren heeft hij alvast in een plastic boodschappentas gedaan. Olaf Oude Kamphuis (49) zat gisteravond klaar om te vertrekken naar het zorghotel van Aafje. Vanaf de bank, waar hij twee weken lang dag en nacht heeft doorgebracht, doet hij nog een keer zijn verhaal. Hij is blij. "Eindelijk kan ik onder de douche."



Hij zegt geregeld om hulp te hebben gevraagd en ook zijn huisarts zegt een aanvraag te hebben ingediend nadat Oude Kamphuis met een beenbreuk op de bank was beland. Die hulp kwam er niet, terwijl de rommel en etensresten zich om hem heen ophoopten. "Normaal ben ik schoner."



De alleenstaande man met een laag IQ durfde op z'n krukken niet naar zijn slaapkamer, douche of keuken, omdat hij bang was uit te glijden in de krappe benedenwoning in Rotterdam-Lombardijen. "Ik ben net Bambi op het ijs." Hij praat honderduit en het gesprek gaat alle kanten op. Volgens hem is vanuit het Rotterdamse Maasstad Ziekenhuis, waar hij onder controle staat, eveneens tevergeefs aangedrongen op hulp. Vrienden zorgden uiteindelijk dat hij te eten kreeg en schakelden de krant in.

Telefoon roodgloeiend van de hulp

Na de publicatie brak volgens Oude Kamphuis 'de pleuris uit'. "M'n telefoon bleef maar gaan en Facebook deed maar van 'ting ting'. De ene na de andere melding kwam binnen." Niet alleen de medewerkster van het Aafje-zorghotel schrok van Oude Kamphuis' situatie. Er meldden zich veel meer zorginstellingen, schoonmaakbedrijven en ook particulieren boden hun hulp aan, terwijl politici de Rotterdamse zorgwethouder Sven de Langen (CDA) op het matje riepen.

De wethouder zelf liet afgelopen weekend al weten aan de slag te gaan. "Hoewel het geen gemeentelijke zorg betreft, voelen we ons verantwoordelijk voor alle Rotterdammers." Gisteren kreeg Oude Kamphuis medewerkers van de gemeente en de GGD over de vloer. Als hij in het zorghotel is, wordt het huis in z'n geheel grondig schoongemaakt en daarna krijgt hij huishoudelijke hulp.

De komende tijd krijgt de Rotterdammer hulp om zijn huis schoon te houden. Foto: Arie Kievit

De vraag waarom Oude Kamphuis eerder geen hulp kreeg, blijft vooralsnog onbeantwoord. Volgens thuiszorginstellingen moet het ziekenhuis na een opname aangeven of iemand in aanmerking komt voor die zorg. Het Maasstad Ziekenhuis laat weten nog bezig te zijn met het uitzoeken van de kwestie.

'Ik hoop dat mijn verhaal helpt'

De huisarts gaat niet meer in op vragen, omdat zij het druk heeft. Eerder liet zij weten dat Oude Kamphuis niet de enige is die in een vergelijkbare, vervuilde toestand thuiszit, maar zij noemt geen aantallen. Oude Kamphuis zelf kent in zijn buurtje nog een man 'die over de vuilniszakken moet klimmen'. "Zijn huis is erger vervuild dan het mijne. Ik denk dat er veel meer mensen zijn zoals ik. Ik hoop dat mijn verhaal ook hen helpt."



Oude Kamphuis brak zijn been vorige maand op vakantie in Duitsland bij een val van een trap tijdens het uitlaten van een hond. Na tien dagen in een Duits ziekenhuis te zijn behandeld werd hij ontslagen en door een vriend naar Nederland gereden. Die is met hem naar het Maasstad Ziekenhuis gegaan. "Daar is gezegd dat ik alleen ben en nu niet goed voor mezelf kan zorgen."



In Duitsland stond hij voor het laatst onder de douche. "Daar verheug ik mij het meest op", zegt hij vlak voor zijn vertrek naar het zorghotel, op nog geen kwartier rijden van zijn huis. Hier zal hij gedurende zijn revalidatie blijven, is Oude Kamphuis toegezegd. "Ze willen dat ik pas vertrek als ik weer kan lopen."