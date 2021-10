Zo oververhit is de woningmarkt: om een huurwoning te bemachtigen moet je meer bieden dan de maandelijkse huurprijs. Onderhands gebeurt dit al even op de vrije huurmarkt, maar er bestaat nu ook een website waarop je kunt bieden op een huurhuis. De Woonbond is niet blij met deze ontwikkeling. 'Overbieden op huurwoningen laat zien dat het echt uit de klauwen aan het lopen is.'

Een appartement van 47 vierkante meter op de Utrechtse Jutfaseweg. Inclusief moderne meubels, een luxe keuken en een tuintje, exclusief gas, water, licht en internet. Maandelijkse huurprijs: die staat niet vast, maar de ondergrens ligt rond de 1150 euro.

Op rebid.nl staat het huis aangeboden: via de website kun je een bezichtiging plannen en meebieden op de prijs. Die staat nu, na acht biedingen, op 1350 euro. Over vier dagen verloopt het biedproces en mag de verhuurder zeggen naar welke bieder het huis gaat.

Klinkt als de markt voor koopwoningen? Misschien, maar overbieden op huurhuizen is niet nieuw, zegt Marcel Trip van de Woonbond. "Vijf jaar geleden hoorden we dit nooit, nu geregeld. Het gaat dan om mensen die een woning willen huren en van de verhuurder horen dat ze de woningen krijgen als ze 100 euro meer bieden. De kans is groot dat dit veel vaker gebeurt dan wij weten; het wordt natuurlijk niet aan de grote klok gehangen."

Van het bestaan van deze website weet de Woonbond pas sinds kort. Trip: "Dit is een uiting van een niet-werkend woonsysteem. Wij vinden al langer dat woningen in de vrije sector te duur zijn en dit drijft de prijs alleen maar op. Maar de ervaring leert dat mensen liever duur wonen, dan níet wonen."

Transparantie

De website Rebid is ontstaan uit onvrede met de huurmarkt, vertelt Daniel Raadschelders van Rebid. "Toen ik een aantal jaar geleden zelf op zoek was naar een huurwoning ergerde ik mij enorm aan het feit dat ik met 50 andere kandidaten op een bezichtiging stond en achteraf keer op keer hoorde dat de woning was verhuurd aan een kandidaat die meer bereid was te betalen dan werd gevraagd."

Raadschelders startte de site in 2020. Vandaag (maandag) staan er 68 woningen op door heel Nederland. Uit de regio Utrecht staan er negen huizen op de site. Als verhuurder kun je er terecht met je woning, als huurder kun je een account aanmaken en bij vijf huizen gratis kijken en bieden; daarna koop je 'credits' waarmee je kunt bieden. En dat bieden, dat gaat in stappen van 25 euro, je kunt zien wat er geboden wordt én lager bieden dan de gevraagde huurprijs.

Raadschelders: "De prijs die wordt gehanteerd is vaak lager dan de gewenste vraagprijs van de verhuurder, voornamelijk om snelheid van verhuur te behouden en leegstand te voorkomen. In de meeste gevallen wordt er door de verhuurder ook niet gekozen voor het hoogste voorstel bij het selecteren van een huurder, maar wordt er ook gekeken naar inkomen, samenstelling van de huurders, en naar bijvoorbeeld huisdieren."

'Uit de klauwen'

Het Utrechtse huurteam, de organisatie die huurders bijstaat bij ondersteuning bij te hoge huurprijzen en ander huurwanbeleid, hoort de verhalen over overbieden ook regelmatig. "Op de vrije markt mag een verhuurder vragen wat 'ie wil", zegt Fleur van Leeuwen.

Zij onderwerpt bovengenoemde woning aan de Jutfaseweg aan een check via het puntensysteem waar het Huurteam de waarde van een woning mee vaststelt. "We kijken onder andere naar oppervlakte, WOZ-waarde, energielabel, faciliteiten. Dit huis heeft een zwevend toilet, een design afzuigkap... ik zie het nu natuurlijk alleen op foto's, maar deze woning zou niet boven de 850 euro uit moeten komen."

Maar: dat puntensysteem wordt niet doorgetrokken in de vrije huurmarkt, er zijn veel mensen op zoek naar een huurwoning en dus is het 'wat een gek ervoor geeft'. Volgens Trip van de Woonbond is het aan de politiek om dit op te lossen. "Overbieden op huurwoningen laat zien dat het echt uit de klauwen aan het lopen is."

Liberalisatiegrens

De Woonbond heeft een checklist voor huurders die niet weten welke regeling op hen van toepassing is. Je bent sociale huurder als je kale huur bij aanvang van het huurcontract onder de liberalisatiegrens zat. Dan is de huur beschermd middels het puntensysteem. Dit jaar is die grens 752 euro en 33 cent.