Op Coming-Outdag, jaarlijks op 11 oktober, wordt aandacht besteed aan het moment dat een lesbienne, homo, biseksueel of transgender openlijk voor zijn, haar of diens seksuele geaardheid of genderidentiteit uitkomt. Hoe zo'n coming out verloopt, is voor iedereen anders.

Over het bestaansrecht van deze dag kan Eline Kouwenberg van de Bredase belangengroep BO Diversity alleen maar positief zijn. "Coming-Outdag heeft een reden, maar uitkomen voor je seksualiteit of identiteit moet niet uitsluitend op deze dag gebeuren."

BO Diversity houdt op Coming-Outdag de eerste editie van het vijfdelige praatprogramma NormBrekers. Tijdens de eerste editie wordt gesproken over de 'heteronorm'. "Dat is de aanname die mensen vaak hebben bij het woord partner. Dus dat dit bij een man een vrouw is, en andersom."

'Gay-zijn 'normaler' geworden'

Wie hierover kan meepraten, is Marieke van Poppel (26) uit Breda. Ze kwam uit de kast toen ze achttien jaar oud was. "Mensen gaan er in eerste instantie vanuit dat ik hetero ben. Als ik vertel over mijn partner, denken ze dat ik een man bedoel terwijl het over mijn vriendin gaat."

De reacties die Van Poppel krijgt als ze mensen vertelt dat ze gay is, zijn in de loop der tijd wel veranderd. "Vroeger kreeg ik nog weleens de vraag van mannen in de kroeg of ze 'mee mochten doen'. Of ik zag dat mannen elkaar aantikten. Dat is inmiddels wel anders. Het gay-zijn is 'normaler' geworden, al bestaat die heteronorm nog altijd."

Twijfels bespreken met omgeving

Haar coming-out ging soepel. In haar tienerjaren had ze vriendjes, maar op een gayfeest werd haar interesse in vrouwen gewekt. "Ik merkte dat ik vrouwen veel interessanter vond dan mannen. In het begin dacht ik nog: het is misschien een fase. Ik durfde het dus nog niet echt hardop uit te spreken, maar besprak mijn twijfels wel meteen met vriendinnen en mijn moeder. Ik wist dat mijn omgeving op een relaxte manier zou reageren."

Marieke van Poppel. Marieke van Poppel. Foto: Eigen foto

Waar zij wél nog soms moeite mee heeft: vragen van anderen. "Ik kreeg ooit de vraag: 'mis je dan niks?' Op dat moment zelf zei ik simpelweg 'nee', maar achteraf bedacht ik me dat het een heel rare vraag is. Je vraagt zoiets toch ook niet aan iemand die hetero is? Aan dit soort opmerkingen merk je nog wel dat heteroseksualiteit nog steeds de norm is."

Interview met Claire Collins

In tegenstelling tot Van Poppel, verliep de coming-out voor Claire Collins (48) allesbehalve vlekkeloos. Ze groeide op in het gelovige dorp Rosscarbery (Ierland), in een beschermende familie. Hetero zijn was normaal, over homoseksualiteit werd niet gesproken. En dat dat bestond, wist Collins ook niet. Totdat ze op achttienjarige leeftijd als au pair aan het werk ging in het Duitse Keulen.

Ze werkte er zo'n twee jaar lang, voordat ze aan een opleiding tot verpleegkundige begon. Tijdens die opleiding ontmoette ze een vrouw die haar meenam naar een discotheek. "Ik liep naar binnen en zag alleen maar vrouwen. Ik voelde me direct thuis, zonder te weten wat hun geaardheid was. Ik heb daar vervolgens twee dagen lang voortdurend aan gedacht", zo blikt ze terug.

Collins voelde zich daar welkom, kon helemaal zichzelf zijn. "Het gaf me een geweldig gevoel. Ook vroeg ik mezelf af: bestaat homoseksualiteit dan niet in Ierland? En hoezo niet?" Ze twijfelde aan zichzelf en wist niet of ze wel gay 'mocht' zijn. Al gauw overwon ze die angst: in Keulen ging ze 'gewoon' als lesbische door het leven en had inmiddels ook een vriendin. "Maar als ik terugging naar mijn familie in Ierland, was ik een andere Claire. Daar bleef mijn geaardheid een geheim. Ik leidde een dubbelleven."

Claire Collins. Claire Collins. Foto: Eigen foto

Thuisfront ingelicht na dertig jaar

Dertig jaar duurde het voordat ze de boodschap overbracht aan het thuisfront in Ierland. Dat deed ze samen met haar Eindhovense vriendin Bianca (36), die ze tijdens een feest op 1 januari 2017 ontmoette. Bianca over die ontmoeting: "Het was tien voor half 1, Don't stop me now van Queen werd gedraaid, we dansten en wisten het meteen." De twee keken elkaar aan: liefde op het eerste gezicht. Inmiddels wonen ze samen in Eindhoven.

Jarenlang hield Collins haar kaken op elkaar over haar relatie, bang dat haar familie haar af zou stoten. Wat ze vooral niet wilde, was haar 'best family of the world' kwijtraken. Uiteindelijk reisden de twee opnieuw naar Ierland af en wachtten het juiste moment af. Collins: "Ik vertelde mijn moeder dat Bianca niet gewoon een vriendin was, maar dé vriendin, girlfriend. Haar antwoord? Cheers, good luck to you." Bovendien wist Collins' moeder te vertellen dat er in Ierland ook gay people wonen: voor Collins een bevestiging dat de tijd daar gedurende dertig jaar niet stilstond.

Later werd heel de familie ingelicht: ze kon op goedkeuring rekenen. Het was een gigantische opluchting, vertelt ze nu. Enkele maanden later was het stel opnieuw in Ierland, waar Bianca aan haar schoonvader vroeg of ze zijn dochter 'mocht' trouwen. 'Take her away', was zijn antwoord. 26 augustus 2022 gaat het gebeuren. Eind goed, al goed.