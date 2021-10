Lego begint een campagne om genderstereotypes te doorbreken. Meisjes kunnen worden wat ze willen - maar dat moet vooral hun omgeving nog duidelijk worden gemaakt.

Ziet u een wetenschapper als een man of als een vrouw? Het antwoord op deze vraag in het onderzoek van Lego onder zevenduizend ouders en kinderen sprak boekdelen: 85 procent zag de wetenschapper als een man. En zulke percentages komen ook tevoorschijn als er gevraagd wordt naar atleten. Of ingenieurs.



Dat moet anders, vindt Lego, dat vandaag op wereldmeisjesdag, de campagne Ready for girls begint. Want wat ook blijkt uit het onderzoek: terwijl meisjes ouderwetse clichés gemakkelijk achter zich laten en vinden dat ze ook op voetbal kunnen, komt hun omgeving moeilijker mee. Meisjes worden - ook door ouders - nog altijd veel vaker aangemoedigd mee te doen met dansen, verkleedpartijtjes en koken en bakken. Jongens worden juist gestimuleerd te gaan programmeren, te bouwen of wetenschapsactiviteiten te doen. En ja, jongens worden ook vaker aangemoedigd om met Lego te spelen.



Lego wil dat zijn speelgoed niet langer als relevanter voor jongens wordt gezien en komt in actie tegen 'schadelijke stereotypes en gendervooroordelen'. Met dat uitgangspunt kan inderdaad een nieuwe markt worden aangeboord, maar moet ook daadwerkelijk een verschil in meisjeslevens gemaakt worden. Ambassadeur astronaut Charlotte Pouwels hoopt dat in elk geval wel te kunnen doen, vertelt ze vanuit Madrid waar ze is voor haar werk bij de International Lunar Exploration Working Group van het European Space Agency (ESA). Ze hoopt ooit op een missie naar de maan of Mars te kunnen, als eerste vrouw, nadat ze eerder misgreep bij de selectie voor zo'n ruimtereis.

"Ik wil jonge meiden inspireren zich niet tegen te laten houden en te doen wat ze willen", zegt Pouwels. "En vooral ook ouders te inspireren hun kinderen de vrijheid en het zelfvertrouwen te geven. Om ze niet in een richting te leiden, maar ook te stimuleren om hutten te bouwen en op judo te gaan."



LEGO constateert dat meisjes als ze ouder worden meer last krijgen van de 'eeuwenoude stereotypes' die blijkbaar nog altijd springlevend zijn. Pouwels merkte ook dat er met het verstrijken van de jaren anders werd gereageerd op haar wens astronaut te worden. "Als je kind bent wordt er nog leuk gereageerd, later wordt gevraagd of er wel wat in te verdienen valt en of je dat nu echt moet doen."

Tijdens haar studie technische natuurkunde was Pouwels een van tien vrouwen tussen tweehonderd mannen. "Tussen al de slimme jongens met slimme vragen was het best moeilijk om ook een vraag te stellen. Vrouwen schatten hun competenties lager in en hebben last van onzekerheid. Ik heb daar ook veel last van gehad. Het was mooi om te zien hoe alle vrouwen doorgingen, terwijl van de tweehonderd mannen tachtig overbleven."

Pouwels hoopt dat meer speelgoedbedrijven een voorbeeld nemen aan Lego (en ja, er is ook een vrouwelijke astronaut in het assortiment). Maar de nadruk die nu op meisjes wordt gelegd, betekent niet dat er voor jongens geen winst te behalen valt. Lego constateert ook dat het voor hun lastiger is om typisch 'meisjesspeelgoed' ter hand te nemen. Maar liefst 72 procent van de jongens vreest te worden uitgelachen als ze dat doen, terwijl 42 procent van de meisjes bang is dat ze hetzelfde overkomt als ze met 'jongensspeelgoed' aan de slag gaan. "We maken ons ook zorgen over jongens", laat het bedrijf weten. "Dat uiten we ook. Maar we zien dat Lego als meer relevant voor jongens dan voor meisjes wordt gezien, terwijl de vaardigheden die met Lego worden opgedaan relevant zijn voor álle kinderen."



Als onderdeel voor de campagne worden ook succesverhalen van meisjes gedeeld.